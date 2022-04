De Formule 1 rijdt komend weekend voor het eerst sinds 2019 weer op Albert Park in Melbourne. Hoewel het alweer drie jaar geleden is dat de koningsklasse de Australische Grand Prix reed, bleef hangen dat er lastig ingehaald kon worden op het circuit. Daarom heeft de organisatie de baan nu flink onder handen genomen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Nieuw asfalt, bredere pitsstraat

Sinds het debuut van Melbourne op de kalender in 1996 was er niets meer aan het asfalt gedaan, dus het werd wel tijd voor een nieuwe laag. De hele baan is vernieuwd en daardoor dus ook minder hobbelig (als het goed is gelukt). Dit was een van de grote klachten van de coureurs. Die hobbels in de remzones maakten het inhalen nog lastiger dan het al was. Pirelli verwacht dat de baan weinig grip heeft, maar dat het asfalt gedurende het weekend steeds sneller wordt door het rubber dat de auto's achterlaten.

Naast dat er een nieuwe asfaltlaag ligt, is de pitsstraat breder gemaakt. Hierdoor kan de maximumsnelheid omhoog van 60 naar 80 kilometer per uur. Dit biedt de strategen van de teams meer mogelijkheden, omdat een pitstop daardoor korter duurt en dus aantrekkelijker is.

Het vernieuwde Albert Park-circuit. Het vernieuwde Albert Park-circuit.

Bocht 1 is breder gemaakt

De eerste bocht van Albert Park is een echte scherprechter. Tijdens meerdere starts ging het hier fout, vooral doordat de ingang van de bocht vrij krap is. Bovendien vormt de bocht eigenlijk een vervelende onderbreking tussen het start-finishgedeelte en het rechte stuk dat volgt. Aan het einde van dat rechte stuk is - voor bocht 3 - een goede uitremzone.

Om die beter te kunnen benutten, is de ingang van de eerste bocht 2,5 meter breder gemaakt, waardoor het makkelijker is om er naast elkaar of achter elkaar aan doorheen te gaan. De bocht is ook iets vloeiender geworden, waardoor auto's er met hogere snelheid doorheen kunnen. Dat moet er samen met de twee opeenvolgende DRS-zones voor zorgen dat vooral inhalen in bocht 3 makkelijker wordt.

De bredere 'entry' van bocht 1. De bredere 'entry' van bocht 1. Foto: Getty Images

Bocht 3 is ruimer en heeft een beetje camber

In bocht 3 moeten dus de duels uitgevochten worden. Deze bocht was altijd vrij krap, met eigenlijk maar één echte lijn. Hierdoor was het vrij makkelijk om te verdedigen.

Dat is nu anders. Er is maar liefst 4 meter asfalt bij gekomen, waardoor meerdere lijnen mogelijk zijn en het moeilijker is om te verdedigen. Het asfalt heeft bovendien een beetje positieve camber gekregen, wat inhoudt dat de bocht naar buiten toe zeer licht omhoog loopt. Ook dit helpt de coureurs aan meer opties tijdens een duel.

Bocht 6 is vloeiender geworden

Albert Park was altijd al een vrij snel circuit, maar de organisatie wilde het inhalen bevorderen en dacht: we maken het nog sneller. Dat is in ieder geval de gedachte achter de vernieuwde bocht 6. Daar kunnen de coureurs nu met veel hogere snelheid doorheen, doordat de baan 7,5 meter breder is geworden. Zo worden ze met hogere snelheid het lange volgasgedeelte dat volgt op gelanceerd.

De aanloop naar de vernieuwde bocht 6. De aanloop naar de vernieuwde bocht 6. Foto: Getty Images

Bocht 9 en 10 zijn... verdwenen

Het was een bochtencombinatie waarin de coureurs vooral foutjes maakten, maar veel werd er niet ingehaald: bocht 9 en 10. De knik naar rechts en de uitloop naar links langs een betonnen muur zijn verdwenen. De weg is simpelweg doorgetrokken, waardoor er nu een volgasgedeelte richting de hogesnelheidschicane is. Dat was voorheen bocht 11 en 12, maar de bochtennummers zijn nu opgeschoven. Dus is die scherprechter nu bocht 9 en 10.

Deze chicane vormt een onderbreking tussen twee DRS-zones. Daarvan ligt er een op het nieuwe volgasgedeelte en een op het rechte stuk na de nieuwe bocht 9 en 10. Het detectiepunt voor deze twee zones ligt na bocht 6.

Dit is nu één lang (niet zo) recht stuk. Dit is nu één lang (niet zo) recht stuk. Foto: Getty Images

Bocht 11 is de tweede grote inhaalplek

De voormalige bocht 13, nu bocht 11, was al een van de plekken waar met een beetje goede wil ingehaald kon worden in Melbourne. Er zijn nu aanpassingen aangebracht om dit nog verder te bevorderen. Zo is de ingang van de bocht 3 meter breder gemaakt en heeft het asfalt ook hier wat positieve camber gekregen. Hierdoor zijn meer lijnen mogelijk.

De vernieuwde bocht 11. De vernieuwde bocht 11. Foto: Getty Images

Bocht 13 is wijder

In de voorlaatste bocht is nog een kleine aanpassing aangebracht, die toch het vermelden waard is. Ook hier is er asfalt bij gekomen, aan de binnenkant van de bocht. Deze bocht is op zichzelf niet een inhaalplek, maar vormt wel de opmaat tot start-finish. Dus als auto's hier dichter bij elkaar kunnen komen, is de kans dat er wordt ingehaald in de volgende twee DRS-zones groter. Bovendien ligt het detectiepunt voor deze twee DRS-zones voor bocht 13.