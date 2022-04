In Melbourne staat dit weekend de Grand Prix van Australië op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de derde race van het seizoen.

Vrijdag en zaterdag is het weerbeeld grotendeels hetzelfde. Het blijft droog en het is wisselend bewolkt. De maximumtemperatuur ligt vrijdag rond de 22 graden, zaterdag is het zo'n 3 graden warmer.

Waarschijnlijk is het zondag tijdens de race ook droog. Met 27 graden is het zelfs nog wat warmer dan op zaterdag. Voor zondagavond en de nacht naar maandag worden buien verwacht in Melbourne. Die buien kunnen ook wat eerder arriveren waardoor de race nat verloopt, maar die kans lijkt niet heel groot.