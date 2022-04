Komend weekend wordt voor volle tribunes voor het eerst in drie jaar weer een Australische Grand Prix verreden. Dat de Formule 1 dit kan doen op de plek waar de coronapandemie twee jaar geleden de sport voor het eerst dwarszat, is hét bewijs dat de wereld terugkeert naar de situatie van voor die beruchte 13 maart 2020.

Het kon eigenlijk niet op een vervelender moment komen: de Formule 1 werd vlak voordat het seizoen 2020 zou beginnen, geconfronteerd met de realiteit van de coronapandemie. En dat terwijl het miljoenencircus juist was afgereisd naar de Grand Prix die het verst van huis wordt verreden: Australië.

De aanwezigheid van de koningsklasse in Melbourne half maart 2020 was al opmerkelijk. Toen leek het besef dat de wereld op een crisis afstevende nog niet te zijn ingedaald en kwam er een nacht van typisch Formule 1-gekonkel aan te pas om de race uiteindelijk af te gelasten.

Dat werd op 13 maart bekendgemaakt op een geïmproviseerde persconferentie, terwijl buiten de poorten van het circuit fans klaarstonden om de vrije trainingen te bekijken. Geen auto kwam die dag de baan op. De tribunes bleven leeg.

Terwijl een groepje besmette monteurs achterbleef, vluchtte het circus rond de koningsklasse snel terug naar Europa. Pas op 5 juli werd het kampioenschap weer hervat, waarna de sport zich door de pandemie heen worstelde.

Fans voor de poorten van Albert Park op 13 maart 2020. Fans voor de poorten van Albert Park op 13 maart 2020. Foto: Getty Images

Grote rel rond Novak Djokovic

Twee jaar later is de Formule 1 terug in Melbourne. Dat zou eigenlijk in november 2021 al gebeuren. Die race werd weer van de kalender gehaald nadat was gebleken dat de Australische regels rondom COVID-19 in de weg zaten. Die maatregelen waren twee jaar lang draconisch, zeker vergeleken met de situatie in Europa.

Zo kon de Australian Open begin 2021 wel doorgaan, maar pas nadat deelnemende tennissers twee weken in quarantaine hadden doorgebracht. Dat was voor de Formule 1-teams met al hun medewerkers geen optie.



Novak Djokovic won dat toernooi. De Serviër wist op dat moment vast nog niet dat hij een jaar later lijdend voorwerp in een enorme rel zou zijn. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was begin 2022 het land ingekomen om zijn titel te verdedigen, maar deed dit zonder gevaccineerd te zijn.

Op 16 januari vertrok Djokovic weer, omdat zijn visum na veel juridisch getouwtrek en politieke bemoeienis was ingetrokken. "Australiërs hebben veel opgeofferd tijdens de pandemie", zei de Australische premier Scott Morrison destijds. "Ze verwachten nu terecht van ons dat het resultaat van die opoffering wordt beschermd."

Novak Djokovic wordt vastgezet in Melbourne. Novak Djokovic wordt vastgezet in Melbourne. Foto: Getty Images

Draconische maatregelen, maar wel effectief

Die opoffering telde maar liefst zes lockdowns in Melbourne tussen maart 2020 en oktober 2021, waarvan de langste 111 dagen duurde. Het was lange tijd zeer lastig om Australië binnen te komen - niet alleen voor buitenlanders, maar ook voor Australiërs zelf.

Lang stuurde het land met zware maatregelen op zo min mogelijk besmettingen, en deze strategie bleek effectief. Op 100.000 inwoners overleden er 25 aan COVID-19. In Nederland gaat het om 130 coronagerelateerde sterfgevallen per 100.000 inwoners.

Maar toen er een fatsoenlijke vaccinatiegraad werd behaald, zei Morrison dat "het tijd wordt om met het virus te leven".

Sinds de omikronvariant ook down-under voet aan de grond kreeg, zijn in korte tijd ontzettend veel mensen besmet geraakt, zeker voor Australische begrippen. De staat Victoria, waarin Melbourne ligt, had tijdens de Djokovic-rel net een piek van 50.000 besmettingen op één dag achter de rug, terwijl in die regio 6 miljoen mensen wonen. Het betekende dat de Australian Open voor halfvolle tribunes moest worden afgewerkt.

Op Albert Park zijn de tribunes komend weekend gevuld. Op Albert Park zijn de tribunes komend weekend gevuld. Foto: Albert Park, Melbourne

Grand Prix kan worden verreden in uitverkocht huis

Daags voor de Grand Prix ligt het aantal besmettingen dagelijks rond de tien- à twaalfduizend. Maar net als in Nederland leiden dit soort aantallen niet meer tot volle ziekenhuizen. Er liggen in heel Victoria slechts 331 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 11 op de intensive care. De Grand Prix kan dus worden verreden in een uitverkocht huis. Op zowel zaterdag als zondag worden 130.000 fans verwacht.

Het is het eerste grote evenement in Melbourne na ruim twee jaar pandemie dat weer vrijwel ongehinderd kan worden gehouden. En een Djokovic-achtige rel lijkt onwaarschijnlijk. Iedereen die werkzaam is binnen de Formule 1-paddock dient gevaccineerd te zijn. Dus ook de coureurs.

Met de terugkeer van de sport sinds het debacle van ruim twee jaar geleden is de cirkel rond voor de Grand Prix van Australië, maar nog niet helemaal voor de Formule 1. Na twee seizoenen met gemankeerde kalenders, dubbele races op hetzelfde circuit en werelddelen die niet werden aangedaan, is de koningsklasse wel bijna overal weer welkom.

De grote vraag is nu wanneer China weer terugkeert op de kalender. Die race werd in februari 2020 als eerste geannuleerd. Pas als Max Verstappen en co daar weer mogen racen, is de Formule 1 écht helemaal terug waar het zijn wil.