Max Verstappen boekte zondag in Djedda zijn eerste Grand Prix-overwinning van het seizoen. Ho-Pin Tung, coureur en vaste analist bij Viaplay en NU.nl, blikt terug op de race in Saoedi-Arabië.

Het weekend begon met een raketaanval op een oliedepot, zo'n 10 kilometer van het circuit. Na lang beraad werd toch besloten om te racen. Denk je dat er coureurs zijn geweest die het lastig hebben gevonden om de knop om te zetten?

"Als je als coureur eenmaal je helm opzet en gaat rijden, heb je daar in de cockpit verder geen last meer van. Maar het is wel iets dat genomen over het hele weekend afleidt. De raceweekenden zijn voor de coureurs hartstikke druk. Niet alleen met rijden, maar ook met rijdersbriefings, sponsorverplichtingen en interviews. Ze werken allemaal volgens een strak schema. Het is een verstoring van je ritme als je opeens tot drie uur 's nachts moet vergaderen over of een Grand Prix wel of niet door moet gaan. Die andere verplichtingen wachten niet."

In de vooruitblik hadden we het al even over de veiligheid van het circuit in Djedda en je verbaasde je er nogal over dat het circuit na vorig jaar nauwelijks is aangepast. Denk je dat er na de crashes van dit weekend, met als uitschieter de klap van Mick Schumacher, wél veranderingen aan de baan worden doorgevoerd?



"De vraag is in hoeverre je een stratencircuit als dit überhaupt kan aanpassen, want er moet natuurlijk wel ruimte voor zijn. Maar op de plaats waar Schumacher crashte, staat de muur in een ongelukkige hoek, daardoor werd de impact groter dan nodig was. Het belangrijkste is dat er door de circuitontwerper goed wordt gekeken dat de muren in de juiste richting staan, de bocht moet zich op dergelijke punten verder openen en dus naar buiten gericht staan in plaats van sluiten zoals nu het geval is."

"Waar ze ook naar zullen gaan kijken is de locatie van de DRS-lijn, want die lag in mijn ogen te vroeg voor de bocht. We zagen dat Charles Leclerc en Max Verstappen extra vroeg gingen remmen, om er maar voor te zorgen dat zij niet als eersten over de DRS-lijn zouden komen. DRS moet het inhalen bevorderen, maar voor dit soort trucs is het natuurlijk nooit bedoeld. Als de DRS-lijn aan het eind van de bocht komt te liggen of aan het begin van het rechte stuk, is dat probleem opgelost."

Kunnen we na twee races al zeggen dat de nieuwe regelgeving het gewenste effect heeft gehad?

"Na Bahrein vroegen we ons dat nog af, maar bij deze Grand Prix hebben we zeker meer close racing gezien. Dat is precies wat ze met de nieuwe regels wilden bereiken. Djedda heeft veel snelle bochten en als de auto's elkaar daar goed kunnen volgen, is dat een positief signaal. Wel blijft DRS essentieel om te kunnen inhalen, zonder is het nog steeds praktisch onmogelijk."

Voor de tweede week op rij zagen we Verstappen en Leclerc strijden om de zege. Zijn dit de twee absolute titelkandidaten dit jaar?

"Het seizoen is nog erg jong natuurlijk, maar als we kijken naar hoe de auto's er nu voor staan, is het logisch om aan te nemen dat de strijd tussen Red Bull en Ferrari voorlopig voortduurt. Het was leuk om te zien dat beide teams een volledig andere filosofie hadden dit weekend. Red Bull koos voor een afstelling met minder downforce en dus meer topsnelheid en Ferrari omgekeerd."

"Desondanks waren ze enorm aan elkaar gewaagd. Verstappen was erg sterk; op papier had hij het moeilijker moeten hebben qua bandenslijtage, maar het leek juist Leclerc die in de slotfase meer problemen had met zijn achterbanden."

Mercedes speelde opnieuw een bijrol en met name Lewis Hamilton had een extreem lastig weekend. Waar ligt hun grootste probleem precies?

"Als het niet loopt, dan gaat ook opeens alles mis en dat zagen we dit weekend bij Mercedes. Het lijkt alsof ze met meer ballen moeten jongleren. Dat Hamilton bij de virtual safetycar de pitsstraat mist is gewoon een operationele fout. Ik denk dat het kwam door miscommunicatie over de radio."

"Hamilton was aan het praten, maar toen zijn engineer hem over de boordradio vroeg om naar binnen te komen, was het al te laat. Het radioverkeer werkt altijd maar één kant op en de rijder heeft daarin voorrang. Dus als Hamilton aan het praten is en de lijn bezet houdt, kan zijn engineer niks terugzeggen."

"Het is moeilijk om voor ons precies te bepalen waar het grootste probleem van Mercedes ligt, aangezien we geen echt betrouwbare data hebben. Maar als ik kijk naar de data die wel beschikbaar was en hoe de Mercedes er in Djedda uitzag, dan is duidelijk te zien dat ze daar met relatief weinig neerwaartse druk hebben gereden. De enige verklaring is dat ze met een steeds kleinere achtervleugel hebben geprobeerd om gedurende het weekend meer topsnelheid uit de auto te halen."

En dat was nodig omdat de motor te weinig vermogen lijkt te leveren?

"Er was weer een punt in de race dat alle door Mercedes aangedreven auto's, los van de fabrieksauto's, achteraan reden. Bij Williams was de topsnelheid dan wel weer goed, maar ook zij reden met weinig downforce. Als je dergelijke compromissen moet maken en de auto gaat trimmen (met minder achtervleugel rijden), dan maak je heel veel zaken lastiger zoals het opwarmen van de banden. De auto wordt ook een stuk gevoeliger voor veranderingen van de set-up, die anders gemaskeerd worden door de neerwaartse druk. Over het algemeen wordt de auto ook een stuk lastiger te besturen en geeft hij vaker plots overstuur."

"De problemen met de wegligging zijn dingen die opgelost kunnen worden met updates en dat zal ook gebeuren. Maar als het probleem daadwerkelijk in de krachtbron blijkt te zitten, is het veel lastiger om een oplossing te vinden. Veranderingen zijn volgens de regels namelijk niet meer mogelijk."

"In dat geval zou Mercedes dingen moeten gaan aanpassen met de motorstanden, maar dat levert natuurlijk weer meer slijtage van de motor op. Maar wellicht zijn ze genoodzaakt om dat risico te nemen, aangezien er dus geen andere oplossing voorhanden is."