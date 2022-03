Het was genieten met Max Verstappen en Charles Leclerc in Saoedi-Arabië en opvallend was hoe de duels met veel respect uitgevochten werden. Het is alleen de vraag hoe lang dit gaat duren, want het wordt anders als het om de titel gaat, denken NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Saoedi-Arabië.