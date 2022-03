Voor de tweede race op rij vochten Max Verstappen en Charles Leclerc een fraai duel uit, waarmee het doel van de Formule 1 geslaagd lijkt: meer inhaalacties door nieuwe regels. Maar in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië was de strijd nog wel erg afhankelijk van het DRS-systeem.

Na twee races zijn de coureurs steeds positiever. Dankzij het ingrijpende nieuwe regelpakket kunnen auto's elkaar inderdaad veel beter volgen door bochtencombinaties.

Dat was ook te zien aan het duel tussen Leclerc en Verstappen. De twee kemphanen konden langer bij elkaar in de buurt blijven, ook in de bochtige eerste sector van het Jeddah Corniche Circuit. Dat ging Leclerc (nadat Verstappen hem had ingehaald) wel wat makkelijker af, maar dat kwam vooral omdat zijn Ferrari duidelijk was afgesteld op bochtenwerk.

Het grote probleem van de afgelopen jaren - elkaar niet kunnen volgen door de luchtverstoring van de voorliggende auto - lijkt verdwenen. Tot afgelopen seizoen was de voorliggende auto in bochten eigenlijk altijd in het voordeel. Concurrenten konden misschien twee ronden bijblijven, maar dat ging dusdanig ten koste van de banden, dat echte gevechten altijd kortstondig waren.

De nieuwe reglementen hebben die luchtverstoring flink teruggedrongen, waardoor een achterliggende auto minder neerwaartse kracht verliest, de banden dus minder belast worden en de auto zo in het gevecht kan blijven. Het is nog vroeg voor definitieve conclusies, maar de missie lijkt geslaagd. Dat bewees het gevecht om de leiding, maar ook veel andere duels in Djedda werden door het nieuwe regelpakket mogelijk gemaakt.

Lapmiddel uit het verleden blijkt nog altijd noodzakelijk

Tegelijkertijd is een lapmiddel uit het verleden nog altijd noodzakelijk om de coureurs echt in staat te stellen om elkaar in te halen. De gevechten tussen Verstappen en Leclerc waren uiteindelijk, net als in Bahrein, DRS-duels.

Het drag reduction system werd in 2011 ingevoerd als hulpmiddel om het inhalen makkelijker te maken. Als een coureur op een meetpunt binnen een seconde achter zijn voorganger rijdt, mag hij in de daaropvolgende DRS-zone de achtervleugel openklappen. Hiermee gaat de luchtweerstand omlaag en gaat de auto dus sneller.

DRS zou eigenlijk geen onderdeel meer moeten zijn van de nieuwe regels, maar dat is het nog wel, als een soort verzekering dat er daadwerkelijk ingehaald kan worden. Die verzekering blijk vooralsnog nodig. In Saoedi-Arabië waren er liefst drie DRS-zones.

Max Verstappen gaat met open drs langs Charles Leclerc. Max Verstappen gaat met open drs langs Charles Leclerc. Foto: Getty Images

Inhalen op rechte stukken zonder DRS eigenlijk onmogelijk

Want hoe mooi de duels tussen Verstappen en Leclerc ook waren, zonder DRS hadden ze vrijwel zeker nooit plaatsgevonden. De nieuwe auto's zorgen duidelijk voor een kleiner slipstreameffect, waardoor inhalen op de rechte stukken zonder DRS eigenlijk onmogelijk lijkt.

Dus is het systeem ontzettend belangrijk. Het wel of geen DRS krijgen is inmiddels wezenlijk onderdeel van het spelletje geworden. Dat werd dit keer uiteindelijk gewonnen door Verstappen, die naar Leclerc toe reed in de voorlaatste DRS-zone en toesloeg op startfinish. Eerder blokkeerden beide coureurs al de remmen om de ander als eerste over het detectiepunt te laten gaan.

Of technisch directeur Ross Brawn van de Formule 1 dat soort strapatsen ook echt voor ogen had met de nieuwe regels, is maar zeer de vraag. Tegelijkertijd is er niet echt een alternatief voorhanden. Als DRS zelfs met deze nieuwe regels nog noodzakelijk blijft, zit de koningsklasse er misschien wel voor altijd aan vast.