Niet Max Verstappen maar zijn teamgenoot Sergio Pérez klopte zaterdag de Ferrari-coureurs bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Mexicaan verraste met zijn eerste poleposition, terwijl Verstappen niet verder kwam dan de vierde plek. Daarmee doet Pérez aan het begin van zijn tweede seizoen bij het Oostenrijkse topteam precies wat Red Bull van hem verwacht, schrijft onze Formule 1-verslaggever Patrick Moeke.

Het voelde voor hemzelf ook wat onwennig om zijn auto op het rechte stuk achter het bordje met nummer één te parkeren. Na 215 Grands Prix was het Pérez in Djedda eindelijk gelukt. Voor het eerst mag Pérez zondag een race in de koningsklasse van de autosport vanaf de eerst plek beginnen.

"Wat een ronde was dit", jubelde de 32-jarige coureur, kort nadat hij uit zijn auto stapte. "Het heeft een tijdje geduurd, maar hier sta ik dan. Ik kan hier nog duizend rondjes rijden, maar ik denk niet dat het sneller kan dan dit. Het was ongelooflijk."

Pérez dolf vorig jaar steevast het onderspit in de kwalificatie. Zeker ten opzichte van zijn Nederlandse teamgenoot, maar vooral ook ten opzichte van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Daardoor stond Verstappen er op zondag vaak alleen voor als hij het moest opnemen tegen Hamilton, die juist wel regelmatig op rugdekking kon rekenen van Bottas.

Maar met zijn ijzersterke ronde deed Pérez zaterdag in Djedda precies wat Red Bull van hem verwachtte: presteren op het moment dat kopman Verstappen om wat voor reden dan ook steken laat vallen. Dankzij zijn poleposition bleef Pérez het Ferrari-duo Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz (derde) voor, waardoor Red Bull ondanks een mindere dag voor Verstappen, met twee potentieel winnende auto's aan een Grand Prix begint.

1 Bekijk hier de ontknoping van de spannende kwalificatie in Djedda

Verstappen heeft nog steeds goede kans op zege

Hoewel zijn kwalificatie dus lang niet naar wens verliep, heeft Verstappen zondag nog altijd een goede kans op de zege. Het is voor de regerend wereldkampioen dan wel zaak dat Pérez het Ferrari-duo geruime tijd achter zich kan houden. Als 'Checo' daarin slaagt gaat Verstappen, die in de meeste races meerdere tienden per ronde sneller is dan Pérez, zeker kansen krijgen om Leclerc en Sainz aan te vallen.

Dat Pérez goed kan verdedigen, heeft hij vorig jaar in de tweede seizoenshelft laten zien. Bij de laatste race in Abu Dhabi verdween de voorsprong van leider Hamilton op nummer twee Verstappen als sneeuw voor de zon toen hij vast kwam te zitten achter Pérez, die na de race door Red Bull grappend werd voorgedragen als de nieuwe Mexicaanse minister van Defensie. Een paar races eerder had hij zijn huid aan Hamilton ook al duur verkocht bij de Grand Prix van Turkije.

Het is de vraag wat Red Bull gaat doen als Verstappen op enig moment in de race achter Pérez komt te zitten. Teamorders zijn in deze fase van het seizoen eigenlijk nog ondenkbaar, maar bij de Oostenrijkse renstal weten ze ongetwijfeld dat het Verstappen zal zijn die dit jaar voor de titel gaat strijden en niet Pérez. Red Bull zal beide rijders in ieder geval vragen om elkaar het leven niet al te zuur te maken, aangezien een nieuwe uitvalbeurt het absolute doemscenario is, na de misgelopen punten in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein.

Om te kunnen strijden om de zege is het voor Verstappen wel zaak dat zijn problemen met de balans zijn opgelost. De twintigvoudig Grand Prix-winnaar had na de kwalificatie geen verklaring voor zijn glijdende RB18 tijdens Q3. "Maar het potentieel zit zeker in de auto, zoals we bij Checo hebben kunnen zien", zei Verstappen, die wegens Parc Fermé-regels geen fundamentele dingen meer mag veranderen aan zijn auto.

Max Verstappen moest in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië genoegen nemen met de vierde plek. Max Verstappen moest in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië genoegen nemen met de vierde plek. Foto: AFP

Pirelli verwacht meerdere strategieën

Bij die seizoensopener in Bahrein kozen de meeste team voor veelal dezelfde strategie, maar volgens bandenleverancier Pirelli krijgen we dit weekend meerdere afwijkende strategieën te zien. Een éénstopper is volgens de Italiaanse bandenfabrikant op papier het snelst, maar een tweestopstrategie zit daar niet ver achter. Het is voor Ferrari en Red Bull dus ook een optie om de strategieën met beide coureurs te splitsen.

Een andere factor die voor een groot deel de strategie gaat bepalen, is de vrijwel zekere kans op safetycar-situaties en mogelijk zelfs rode vlaggen. De kwalificatie werd door verschillende crashes tot twee keer toe stilgelegd en ook de Formule 2-sessies stonden dit weekend bol van de incidenten.

"We kunnen de strategieën uittekenen voor de teams, maar cruciaal zal zijn welke tactische beslissingen worden genomen wanneer er een incident plaatsvindt", aldus Pirelli-topman Mario Isola.

1 Bekijk beelden van de zware crash van Schumacher

Betrouwbaarheid nog onzeker bij Red Bull

Tot slot ligt er voor Red Bull zondag nog een andere uitdaging waarvan het cruciaal is dat deze wordt opgelost. In Bahrein vielen Pérez en Verstappen uit met problemen aan het brandstofsysteem. De Oostenrijkse renstal deed nogal geheimzinnig over de precieze oorzaak van de problemen, maar verzekerde wel dat deze voor de race in Djedda zouden zijn opgelost.

Hoewel Verstappen en Pérez solide door de vrije trainingen kwamen, waren er bij teambaas Christian Horner na afloop van de kwalificatie toch opeens weer lichte twijfels. Yuki Tsunoda, coureur bij zusterteam AlphaTauri, kampte tijdens de kwalificatie opeens wel weer met problemen aan het brandstofstysteem en kon geen enkele getimede ronde noteren.

"We denken dat wij onze problemen hebben opgelost, maar dat weten we morgen pas zeker als we de finish hebben gehaald", aldus Horner. "Ik kan wel allerlei garanties geven, maar dat heeft geen zin. We moeten het zondag laten zien en dat is wat we van plan zijn."

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 19.00 uur (Nederlandse tijd).