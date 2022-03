Na twee vergaderingen besloot de Formule 1 vrijdagavond om de Grand Prix van Saoedi-Arabië vooralsnog door te laten gaan, ondanks dat eerder op de dag nog vlak bij het circuit een raket insloeg. Vertrouwen in de autoriteiten wordt als reden opgegeven om toch te gaan rijden. De vraag is hoe betrouwbaar die autoriteiten zijn

"De mensen die verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid lopen hier zelf ook rond met hun gezinnen", zei Formule 1-directeur Stefano Domenicali vrijdagavond. De Italiaan kwam net uit een overleg, waarbij alle coureurs en teambazen waren bijgepraat. Dat moet met name over de veiligheidssituatie zijn gegaan.

Want als vijanden van Saoedi-Arabië een raket kunnen laten neerploffen op een oliedepot van staatsbedrijf Aramco, waarom dan niet op het circuit dat maar een paar kilometer verderop ligt? Maar volgens Domenicali is het feit dat belangrijke functionarissen op het circuit lopen genoeg reden om aan te nemen dat het circuit goed beveiligd is.

Uit inlichtingen van de Saoedische strijdkrachten zou bovendien blijken dat het circuit geen doel is. De Houthi-rebellen die de aanslag opeisten vinden het blijkbaar een goed idee om een raket af te schieten op een oliedepot, maar op een sportief uithangbord van het regime waarmee ze al sinds 2015 in een bloedige proxyoorlog verwikkeld zijn? Nee, dat niet.

Moet je überhaupt willen racen in een stad die doelwit is?

Het is prima dat de Saoedi's dat blijkbaar zelf geloven, maar dat de Formule 1 het ook gelooft is zorgwekkend. In het land vonden vrijdag meer aanvallen plaats, en een week geleden was het oliedepot in Djedda ook al doelwit. Een jaar geleden lag dit complex een week voor de eerste Grand Prix in het land eveneens onder vuur.

Tijdens de Formule E-race in maart vorig jaar in de hoofdstad Riyadh was het nog bonter. Toen werden tijdens het evenement Houthi-raketten uit de lucht geschoten door een Patriot-afweersysteem.

Zulke luchtdoelrakketen staan nu ongetwijfeld ook in de buurt van het circuit opgesteld. En daarop baseren de lokale autoriteiten waarschijnlijk dat het veilig is. Maar dat een internationale sport als de Formule 1-überhaupt wil racen in een stad die doelwit is van raketaanvallen is goed beschouwd bizar.

Max Verstappen rook vrijdagmiddag vanuit zijn Formule 1-auto het gevolg van een raketaanval. Een zin die misschien een paar keer gelezen moet worden voordat de absurditeit ervan echt indaalt.

Saoedi-Arabië betaalt flink om op de kalender te staan

De reden dat de Formule 1 het toch doet is uiteraard omdat staatsbedrijf Aramco veel geld steekt in de sport en dat het land flink betaalt om op de kalender te staan. De raketaanvallen zijn daarbij overigens maar een kleine belemmering. Zelfs de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij het conflict in Jemen, die leidt tot ernstige hongersnood, of de schending van mensenrechten in eigen land vormen geen obstakel.

Begin deze maand vond er nog een massa-executie van 81 mannen plaats. Lewis Hamilton, doorgaans de meest uitgesproken coureur, liet voorafgaand aan het weekend weten zich oncomfortabel te voelen bij de race in Saoedi-Arabië. Maar ook de Brit moet uiteindelijk meedoen. Er zijn bij de race punten te verdienen voor het wereldkampioenschap, dus hij kan eigenlijk niet thuisblijven. De locaties die de Formule 1 uitzoekt voor de races zijn uiteindelijk ook niet zijn verantwoordelijkheid.

De plaats van de raketinslag in Djedda, gefotografeerd vanaf het circuit. De plaats van de raketinslag in Djedda, gefotografeerd vanaf het circuit. Foto: Getty Images

Vuurballen laten zien dat situatie in Djedda niet normaal is

Die keuzes maken Domenicali en de eigenaren van de koningsklasse. "Sport helpt een land juist vooruit", is de boodschap, die eerder ook werd verkondigd toen de sport in Qatar neerstreek.

Mensenrechtenorganisaties blijven maar benadrukken dat dit soort evenementen net als bijvoorbeeld het WK in Qatar de regimes juist helpen, door de landen met 'sportwashing' normaler te doen lijken dan ze zijn. Ook de plaatjes uit Djedda zijn fantastisch. Het circuit ligt er wederom fraai bij, de faciliteiten zijn geweldig. Maar uit de grote vuurballen die vrijdagavond nog vanaf het circuit te zien waren blijkt dat het toch niet helemaal normaal is.

Het afgelasten van de race door Houthi-dreiging zou desondanks groot gezichtsverlies zijn voor de organisatie en veel geld kosten. Diezelfde organisatie heeft de Formule 1 en de teams er dus van overtuigd dat de race gewoon door kan gaan. Daar zit een flink 'Wij van WC-Eend'-luchtje aan. Als dat maar goed gaat.