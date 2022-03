'Porpoising' is momenteel zonder meer het belangrijkste woord in de Formule 1. Vooral Mercedes heeft op de rechte stukken last van dit gestuiter. Verslaggever Joost Nederpelt legt uit hoe het wordt veroorzaakt en waarom het voor teams niet makkelijk op te lossen is.

Tijdens de wintertests in Barcelona werd voor het eerst duidelijk dat porpoising een groot probleem was voor de nieuwe auto's van 2022. Op het lange rechte stuk van het Circuit de Barcelona-Catalunya hobbelden de auto's op en neer, en werden de coureurs flink door elkaar geschud. Opvallend genoeg had geen van de teams dit effect voorzien, ondanks intensief gebruik van windtunnels, ingewikkelde software en geavanceerde simulators.

De kern van het probleem zit in de vloer van de 2022-auto's

Het heeft alles te maken met de manier waarop de nieuwe generatie Formule 1-auto's hun neerwaartse kracht opwekken. Dat gebeurt nu veel meer met het zogeheten grondeffect. In de vloer van de auto zijn twee tunnels ingebouwd waardoor rijwind kan stromen (zie rode lijn op de afbeelding hieronder).

Halverwege de tunnels zit een vernauwing, waardoor de luchtstroom wordt versneld ten opzichte van de luchtstroom die over de auto loopt. Hierdoor is er minder lucht onder de auto en ontstaat onderdruk. Door deze onderdruk wordt de auto naarmate de snelheid toeneemt steeds meer aan het asfalt vastgezogen en kan de coureur snel door de bochten.

De tunnels in de vloer van de nieuwe Formule 1-auto's. De tunnels in de vloer van de nieuwe Formule 1-auto's. Foto: Formula One

Hoe ontstaat het porpoising?

Porpoising treedt op de rechte stukken op. De zuigende werking van de vloer werkt op hoge snelheid het beste, waardoor de auto steeds meer naar het asfalt wordt getrokken. Dit kan zo ver gaan dat de luchtstromen onder de auto worden onderbroken omdat er te weinig ruimte is. De vloer verliest dan opeens de zuigende werking, waardoor de auto dankzij de vering weer omhoog gaat. Zodra er dan weer rijwind onder de auto doorstroomt, zuigt de vloer de auto meteen weer naar beneden.

Dit proces blijft zich herhalen in een op- en neergaande beweging, waardoor de auto gaat stuiteren. Dit stopt pas als de coureur in de remmen gaat.

Waarom is dit erg?

Porpoising kost niet direct tijd. Maar er zijn drie hoofdredenen waarom teams er toch vanaf willen. In de eerste plaats is het op zijn zachtst gezegd oncomfortabel voor de coureur. Daarnaast kan het ook gevaarlijk worden als het fenomeen optreedt in snelle bochten en de auto dus opeens alle neerwaartse kracht verliest. Grote crashes liggen dan op de loer. Ten derde kan het hevige hobbelen op de rechte stukken de onderkant ook echt beschadigen of andere onderdelen in de auto kapotschudden.

De vloer werkt het beste als de auto zo dicht mogelijk boven het asfalt hangt. De vloer werkt het beste als de auto zo dicht mogelijk boven het asfalt hangt. Foto: Getty Images

Hoe is het op te lossen?

De oplossing voor porpoising is ontzettend simpel: zodra de auto wat hoger op de wielen wordt gezet, blijft de luchtstroom onder de auto ongehinderd doorgaan en wordt er niet gehobbeld. Maar er is een keerzijde. Het zuigende effect onder de vloer van de auto werkt beter als de auto zo dicht mogelijk op het asfalt staat. Een hogere afstelling kost snelheid en dus tijd. En zodra iets tijd in de ronde gaat kosten, is het voor teams zaak om een compromis te zoeken.

Ferrari en Red Bull hebben bijvoorbeeld nog wel een beetje last van porpoising, maar niet zoveel dat het problematisch wordt. Teams als Mercedes en Aston Martin hebben dit juiste compromis tussen meer rijhoogte en genoeg neerwaartse kracht nog niet gevonden. Die stuiteren voorlopig dus nog even door.