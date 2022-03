Amper een week na de spectaculaire seizoensstart in Bahrein zijn de Formule 1-coureurs neergestreken in Djedda voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de race in het Midden-Oosten.

De Formule 1 introduceerde deze winter een rigoureus pakket aan regelwijzigingen waarmee het racen bevorderd zou moeten worden. Kunnen we na één race al zeggen dat deze regels het gewenste effect hebben gehad?

"Het idee was dat de auto's elkaar door de nieuwe regels beter zouden moeten kunnen volgen. Hebben we dat in Bahrein echt gezien? Ik weet het niet. Het was niet overduidelijk waar te nemen in ieder geval. En het heeft zeker niet geholpen om bandenslijtage minder te maken, want dat is nog altijd een groot probleem."

"Als een coureur achter een andere auto rijdt, heb je minder neerwaartse druk, ga je meer glijden en daardoor heb je meer bandenslijtage. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Max Verstappen en ook bij Lewis Hamilton heel duidelijk. Als de banden vers waren, konden ze makkelijk volgen, maar na een aantal rondes zakten ze toch duidelijk weg. Mogelijk gaan we dat nog wel vaker zien dit jaar."

Vorig jaar werd Mercedes vooraf bestempeld als de topfavoriet in Djedda, maar Verstappen kon toen - zeker in de kwalificatie - goed partij bieden. Wat zegt dat over dit seizoen?

"Het verschil in de Grand Prix vorig jaar werd vooral gemaakt door Verstappen zelf. Op een stratencircuit als dit moet je veel vertrouwen hebben, zeker als de muren overal zo dichtbij staan."

"Vorig jaar bleek dat de energie die uit het asfalt door de band ging relatief laag was. Daardoor moest je als coureur ook behoorlijk agressief rijden om het hele pakket, van de auto en de banden, op de juiste temperatuur te krijgen. Daardoor maakt een rijder op een circuit als Djedda echt het verschil."

Tijdschema GP Saoedi-Arabië Vrijdag 15.00-16.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 18.00-19.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 18.00-19.00 uur: Kwalificatie

Zondag 19.00 uur: Race

Een groot deel van de teams had vorig jaar kritiek op het circuit in Djedda, dat te gevaarlijk zou zijn.

"Klopt, en daarom had ik verwacht dat ze voor dit jaar wel een aantal maatregelen zouden nemen. Ze hebben de baan iets aangepast, maar het is heel beperkt. De laatste bocht is iets breder geworden, daar is nu wat meer uitloop. Ook de kombocht is wat ruimer geworden en het rechte stuk bij start-finish is 1,5 tot 2 meter breder gemaakt."

"Verder is er niets veranderd. En dat is opvallend, aangezien er vorig jaar toch een hoop werd geroepen over de veiligheid van het circuit. De coureurs zelf zullen er overigens geen moeite mee hebben, voor hen is het racen door snelle bochten het leukste om te doen. Daar haal je de grootste kick uit."

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen vorig jaar met elkaar in contact bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen vorig jaar met elkaar in contact bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

Is het met de nieuwe auto's voor de coureurs makkelijker of juist moeilijker om over dit razendsnelle circuit te racen?

"Deze auto's kunnen makkelijker van richting veranderen en dat is precies wat je wil op een circuit als dat in Djedda. Met de stijve auto's van dit jaar kost het minder moeite om het gewicht van de ene naar de andere kant van de auto over te brengen. De coureurs zullen zich in deze auto's erg prettig voelen op dit circuit."

Tot slot, kun je al inschatten welke coureurs dit weekend goed voor de dag zullen komen?

"Ik denk dat Verstappen dit weekend als coureur het verschil kan maken en ik geef hem een heel goede kans om te winnen. Leclerc zal er dichtbij zitten, alhoewel ik denk dat de Ferrari op dit circuit iets minder sterk gaat zijn dan deze in Bahrein was. Dat komt vooral doordat deze baan heel erg snel is en hoewel zij er op het rechte stuk in Bahrein redelijk goed uitzagen, kunnen op dit circuit de zwakke punten van de Ferrari iets meer naar boven komen."