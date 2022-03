Binnen de Formule 1-wereld was het geen geheim dat Ferrari zich vorig jaar al vroeg op de auto van 2022 was gaan richten. Maar dat ze afgelopen weekend direct in de openingsrace de eerste én tweede plaats zouden pakken, had niemand voorzien. Hoe heeft de Italiaanse renstal dat geflikt en hoe reëel is het dat Ferrari écht terug is aan de top?

"We kunnen geen stap verkeerd zetten", antwoordde teambaas Mattia Binotto zondagavond na die voor zijn renstal gouden openingsrace in Bahrein op de vraag hoe hij de ontwikkelingsstrijd tussen zijn Ferrari, Red Bull en Mercedes voor zich ziet.

De angst om fouten te maken klinkt er bijna in door. Onder leiding van Binotto is Ferrari na twee jaar ploeteren weer in staat om op eigen kracht races te winnen. Nu mag er ook niets verkeerd gaan, anders gaan Red Bull en uiteindelijk ook Mercedes de rode wagens links en rechts voorbij.

Door het budgetlimiet van 130 miljoen euro (in 2022) kunnen Formule 1-teams, dus ook de topteams, hun geld maar één keer uitgeven. Bovendien zijn ook de uren die in de windtunnel worden gedraaid gelimiteerd.

"We hebben maar beperkte mogelijkheden om de auto sneller te maken", vatte Binotto de situatie samen. "Dus we moeten wel zeker weten dat we de juiste dingen doen."

Ferrari werd in het afgelopen decennium regelmatig afgetroefd in de ontwikkelingsstrijd. Binotto weet dat terugkeren aan de top een knappe prestatie is, en dat het nu nog veel lastiger wordt om er te blijven en écht mee te doen om het kampioenschap. Het is het grootste vraagteken rond de Scuderia. Toch zijn er duidelijke voortekenen dat Ferrari er nu beter voor staat dan in de jaren dat ze in de loop van het seizoen werden overvleugeld door Red Bull en vooral Mercedes.

Binotto mocht ondanks de nodige stormen blijven

Allereerst is de organisatie van het team al een tijdje on-Italiaans stabiel. Dat Binotto nog leiding geeft aan het team mag een klein wonder heten. Begin 2019 nam de geboren Zwitser het stokje over van de flamboyante Maurizio Arrivabene. Sindsdien is er nogal wat gebeurd bij de Scuderia.

Dat begon met 'valsspeelgate', tegen het einde van het eerste seizoen onder Binotto. Ferrari raakte na een schimmige deal met de FIA (waarschijnlijk als gevolg van een niet openlijk uitgesproken straf) plotseling veel motorvermogen kwijt. Dat resulteerde in 2020 tot het slechtste seizoen sinds 1980. In 2021 was er enig eerherstel, maar Ferrari kwam niet verder dan de kop van het middenveld. Dus niet de kop van het veld, waar het in ieder geval op basis van status en middelen wel zou moeten rijden.

In dit proces liep het project van Sebastian Vettel om kampioen te worden met Ferrari definitief op de klippen. De beloftevolle loopbaan van Charles Leclerc ging twee jaar min of meer in de ijskast. Dit gebeurde allemaal onder leiding van Binotto. Maar waar er binnen het soms emotioneel geleide Ferrari doorgaans snel koppen rollen, mocht hij blijven zitten.

Het nieuwe reglement voor 2022 vormde namelijk een kans voor Ferrari om terug te keren naar de top. En daarvoor was Binotto juist de beste teambaas. Hij heeft niet de uitstraling van Arrivabene, of de looks van diens voorganger Marco Mattiacci. Maar in tegenstelling tot zijn landgenoten is Binotto wel een technische man in hart en nieren, die echt uit het hart van Ferrari komt. En zo iemand had de renstal nu nadrukkelijk nodig. Hij is er bovendien al bij sinds 1995 en maakte de gloriejaren met Michael Schumacher van dichtbij mee.

Mattia Binotto (links, staand) bij de eerste wereldtitel van Michael Schumacher in 2000. Mattia Binotto (links, staand) bij de eerste wereldtitel van Michael Schumacher in 2000. Foto: Getty Images

Teambaas spreekt dezelfde taal als de technici

Dat Ferrari alle centen op 2022 had gezet, werd vorig seizoen al duidelijk. De auto waarmee Leclerc en Carlos Sainz het moesten doen, was niet eens zo slecht. Maar van ontwikkeling was nauwelijks sprake. Terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn Red Bull-rivaal Christian Horner elkaar een seizoen lang verbaal in de haren vlogen, was Binotto niet eens bij alle races. Werken aan 'project 2022' in Maranello kreeg de voorkeur.

Daar bogen de knappe koppen van het team zich over de nieuwe auto. Enrico Gualtieri 'doet' de motoren, David Sanchez de aerodynamica en Enrico Cardile het chassis. Het duurde even voor dit team stond, zeker nadat Binotto begin 2019 zelf zijn functie als technisch directeur inruilde voor die van teambaas. Maar als het technische drietal met Binotto praat, spreken ze wel dezelfde taal. Voorgangers Arrivabene en Mattiacci weten veel van commercie, maar snappen niets van grondeffect, versnellingsbakken of cilinderkoppen.

Want uiteindelijk komt het aan op techniek. Op de motorenafdeling werd veel tijd gestoken in het optimaliseren van het verbrandingsproces, dat ook goed werkt met de nieuwe benzine (5,75 procent biobrandstof en 10 procent ethanol) in de Formule 1. De motor in de F1-75 is volledig nieuw. Halverwege vorig seizoen werd als test al het nieuwe hybride systeem op de proef gesteld, dat net als Honda en Mercedes werkt op 800 volt, en niet meer op 400.

Ferrari kampte in het verleden regelmatig met correlatieproblemen, wat betekent dat de metingen in de windtunnel niet overeenkomen met de praktijk. Daarvan is met de F1-75 ogenschijnlijk geen sprake, maar om het zeker te weten reed Ferrari zes testdagen grofweg met dezelfde auto. Het team draaide de meeste kilometers. Allemaal met dat ene doel.

Charles Leclerc op de startgrid in Bahrein. Charles Leclerc op de startgrid in Bahrein. Foto: Getty Images

Ferrari kent de nieuwe auto door en door

"Volgens mij begrijpt niemand hun auto zo goed als wij", zei Leclerc dan ook al voorafgaand aan de race in Bahrein. Daar heeft het inderdaad alle schijn van. Terwijl teams als McLaren, Aston Martin en Mercedes ploeterden met grote aerodynamische vraagtekens rond hun auto, is de Ferrari vanaf de eerste meters stabiel en volgens de coureurs voorspelbaar.

Voorspelbaar waren in de recentste succesvolle jaren ook de strategische missers van Ferrari, net als de soms chaotische toestanden in en rond de pitbox. Daarvan was in Bahrein geen sprake, al maakt op dit vlak één zwaluw nog geen zomer. Maar toeval was het niet: Ferrari oefende in de winterstop honderden keren de pitstop met de nieuwe 18 inchwielen, en die gingen afgelopen zondag inderdaad vlekkeloos voor zowel Leclerc als Sainz. Ook strategisch verliep het logisch, al waren de uitdagingen niet heel groot.

Er heerste rust aan de pitsmuur. Die hangt niet alleen om de kalme Binotto, maar wordt ook bewaakt door racedirecteur Laurent Mekies. De kracht van de in 2018 van de FIA overgekomen Fransman kwam in 2019 al enkele keren naar voren, toen hij een boze Leclerc op boordradio kalmeerde. Dat ging toen om de onderlinge strijd tussen Vettel en Leclerc, een interne confrontatie zoals die nu weer kan ontstaan, want het team heeft anders dan Red Bull en Mercedes geen uitgesproken kopman.

Maar daar zijn Sainz en Leclerc niet bang voor. "Dat zou zelfs een goed probleem zijn om te hebben", constateerde Leclerc nuchter. "We zijn vooral heel blij dat we een auto hebben waarmee we kunnen winnen." Ook Sainz wil nog niets weten van een interne strijd tussen de twee rijders. Eerst die andere, gezamenlijke prioriteit: "We hebben nu wel een snelle auto, maar hij moet eerst maar eens het hele jaar snel blijven."