Nu de kwalificatie voorbij is, kan onze Formule 1-verslaggever Patrick Moeke een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denkt deze expert? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Patrick: "Verstappen heeft nog steeds een goede kans om te winnen in Saoedi-Arabië, maar veel zal afhangen van Sergio Pérez. Als de Mexicaan erin slaagt om de Ferrari-coureurs lang achter zich te houden, dan gaat Verstappen kansen krijgen om Carlos Sainz en ook Charles Leclerc aan te vallen. We hebben vorig jaar in Abu Dhabi gezien dat Pérez goed kan verdedigen, dus ik verwacht dat hij zondag ook zijn huid duur zal verkopen."

"Als Verstappen er eenmaal in slaagt om achter Pérez te komen, denk ik niet dat hij veel moeite heeft om zijn teamgenoot voorbij te steken. Er zullen in deze fase van het seizoen geen teamorders aan te pas komen, maar puur op snelheid in dezelfde auto is Verstappen gewoon de betere. Ik denk dat Verstappen alsnog wint, Pérez tweede wordt en Leclerc als derde eindigt."