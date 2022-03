Ho-Pin Tung, coureur en F1-analist bij NU.nl en Viaplay, blikt terug op de hectische eerste race van het seizoen in Bahrein. Max Verstappen viel zondag uit met technische problemen, terwijl Charles Leclerc de Grand Prix op zijn naam schreef.

De Red Bulls vielen uit door problemen met de brandstoftoevoer. Is zoiets makkelijk op te lossen?

"Dat is moeilijk te zeggen, maar uiteindelijk zal het natuurlijk wel moeten. Het probleem lijkt te zitten in de zogeheten primer pump, de pomp die brandstof levert aan de motor. Deze pomp is voor alle teams hetzelfde, dus het is wel opvallend dat deze alleen bij de Red Bulls kapot is gegaan."

Hoe kan dat?

"Waarschijnlijk heeft dat te maken met het ontwerp van de brandstoftank, de zogenaamde fuel cell. De teams ontwerpen en maken deze wel zelf. De fuel cell bestaat uit losse compartimenten, die allemaal in verbinding met elkaar staan. De brandstof uit de tank wordt opgepompt door een liftpomp, die brengt de brandstof in de collector. Dat is een soort cocon van koolstofvezel en daar zitten bijvoorbeeld ook alle sensoren van de FIA in. Daar zit ook de zogeheten primer pump, die de brandstof weer naar de hogedrukpomp van de motor moet vervoeren."

"Hoewel de primer pump bij elk team hetzelfde is, zijn de meeste onderdelen eromheen dus verschillend. Het viel me bij de herstart op dat het licht van Verstappen al heel vroeg begon te knipperen voor bocht 5. Daar had hij dus al een hapering in zijn accelaratie. Waarschijnlijk kwam dat omdat er lucht in zijn brandstofsysteem zat."

"Voor een coureur voelt het dan alsof je een elektrisch probleem hebt, maar in dit geval heeft het met brandstof te maken. Het speelt ook pas op als de brandstoftank bijna leeg is en de brandstof in de tank gaat klotsen, iets dat de compartimenten normaal gesproken moeten voorkomen. Tel daarbij op dat de nieuwe E10-brandstof van dit jaar relatief meer verdampt en dan kan er lucht in het systeem komen. Die lucht in het systeem zorgt ervoor dat de primer pump uiteindelijk kapot gaat."

"Teams kunnen het brandstoftanksysteem aanpassen, maar dat kost waarschijnlijk wel even tijd. Een tussenoplossing kan zijn om met meer brandstof te gaan rijden, maar dan neemt ook het gewicht van de auto toe. Uiteindelijk is dat ook niet wat je wil."

Moeten de Verstappen-fans zich zorgen maken na de race van gisteren?

"Nee, dat lijkt me niet. Bij Mercedes hebben ze ongetwijfeld meer zorgen dan bij Red Bull. Het gehele pakket van Red Bull, inclusief de motor, was erg competitief. In de kwalificatie noteerden zij de hoogste topsnelheid en in de race zagen we Verstappen Leclerc toch een aantal keer voorbijsteken. Ze hadden wel wat problemen zoals met de remmen, maar dat is specifiek aan Bahrein. Met het grotere plaatje is weinig mis."

Hamilton stond gisteren uiteindelijk wel gewoon weer op het podium.

"Klopt, maar de problemen bij Mercedes lijken fundamenteler. Alle coureurs met Mercedes-motoren zijn gefinisht, maar afgezien van het fabrieksteam toch echt in het achterveld. De laatste zes auto's hadden allemaal een Mercedes-motor."

"Als we kijken naar het fabrieksteam, leek het alsof zij wat hoger reden dan voorheen. Daardoor leek het ook alsof Hamilton en George Russell wat minder last hadden van porpoising, het stuiteren van de auto. Het verhogen van de auto komt niet zonder nadelen. Als je hoger rijdt verlies je veel downforce en dat geeft weer een domino-effect. Minder neerwaartse druk betekent meer bandenslijtage en daardoor ontstaan er natuurlijk weer nieuwe problemen."

"Overigens denk ik dat de Mercedes in de basis nog steeds helemaal niet zo slecht is. Sterker nog, als je kijkt waar de andere teams met de Mercedes-motor deze race rondreden, dan is de auto waarschijnlijk beter dan we denken. Als zij porpoising op een fundamentele manier op weten te lossen, zullen zij echt competitief gaan zijn. Ik verwacht dat zij dat binnen een aantal races wel voor elkaar hebben."

Tot slot, we zagen gisteren een hoop pitstops en coureurs die problemen kregen met hun banden. Is dat een trend die we vaker gaan zien dit jaar?

"Jazeker! Een aantal factoren speelt een rol. We moeten niet vergeten dat Pirelli ten opzichte van vorig jaar een compound harder is gegaan en de drie hardste banden naar Bahrein had meegenomen. Desondanks moesten bijna alle coureurs meer pitstops maken."

"De auto's zijn zwaarder geworden en ook een stuk stijver. Om de aerodynamica optimaal te laten werken moeten de auto's ook stijf - minder flexibel en iets lastiger te besturen - zijn, maar dat heeft wel direct een negatief effect op de duurzaamheid van de banden."

"We zagen ook dat coureurs direct na hun pitstop in de problemen kwamen op hun nieuwe banden. Kijk naar Hamilton, die bij het uitrijden van de pits op zijn harde banden totaal geen grip had. De banden worden dit jaar niet meer verwarmd tot 100, maar tot 70 graden. Daardoor werkt het rubber aan het begin van een stint nog niet optimaal. Vooral op hardere compounds hebben coureurs daar last van."

"Dit is overigens ook de reden dat onder anderen Verstappen en Hamilton werd verteld het rustig aan te doen tijdens hun outlap. Als de band nog niet op optimale bedrijfstemperatuur is, kun je gemakkelijk veel schade toebrengen aan de structuur en het loopvlak van de band en in grote problemen komen met levensduur en slijtage."