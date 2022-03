Max Verstappen beleefde zondag in Bahrein een valse start van het seizoen. Charles Leclerc was hem met de Ferrari de baas en tot overmaat van ramp werd de Nederlander in de slotfase een zekere tweede plaats door de neus geboord. Maar de openingsrace vertelde meer dan dat, Red Bull staat er op de lange termijn best goed voor, schrijft onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt.

"Ik doe dit dus echt nooit meer", riep een boze Verstappen halverwege de Grand Prix van Bahrein over de boordradio. De Limburger had net Leclerc voor zijn neus de pitsstraat uit zien komen en zag een tweede kans op een succesvolle 'undercut' in rook opgaan.

Het is een beproefd recept in de Formule 1, en het voordeel voor de coureur die tweede ligt. Maak een ronde eerder je pitstop, ga in de ronde uit de pits flink op het gas, en profiteer zo van het feit dat de leider nog een ronde op zijn oude banden doormoet voor dat die kan reageren. Verstappen had het zo bedacht, maar werd ervan weerhouden door zijn team.

"We willen graag dat je deze banden rustig op temperatuur brengt Max", zei race-engineer Giampiero Lambiase juist toen Verstappen voor de tweede keer de pitsstraat uitreed.

Het team zag duidelijk hoeveel moeite iedereen had om een fatsoenlijk lange reeks ronden te rijden op het rubber van Pirelli. Belast je die banden te snel te veel na een pitstop, dan loop je als coureur later tegen problemen aan. Alleen om de undercut te laten slagen moet de coureur die banden juist wel belasten.

Verstappen maakte zich niet zo druk om de banden. "Ik had een hoge topsnelheid, dus als ik op die manier voor Charles was gekomen, had ik het nog willen zien", was hij duidelijk na afloop. De regerend wereldkampioen denkt zelf in de auto goed na over hoe hij races kan winnen. Daarmee botst hij soms met het team.

Liever een auto die snel is dan een auto die alleen betrouwbaar is

Los van de strategische onenigheid waarmee Verstappen kampte, worstelde hij ook de hele race met andere problemen. Juist na vlekkeloos verlopen testdagen in Bahrein en drie goeie vrije trainingen ging in het in de race mis voor Red Bull. Het kan gebeuren, vond de Limburger zelf ook, zeker omdat het met het belangrijkste gedeelte van de auto wel goed zit.

Het is in de Formule 1 normaal gesproken makkelijker om een snelle auto betrouwbaar te maken dan een betrouwbare auto snel. Lewis Hamilton pakte met enig fortuin de derde plaats in Bahrein, maar diep in zijn hart had de Brit nu liever in de positie van Verstappen gezeten.

De Mercedes kwam wel aan de finish, maar de problemen aan die auto zijn veel fundamenteler dan bij Red Bull. Sergio Pérez haalde Hamilton na de start al snel weer in, en daarna had niemand vooraan meer last van Mercedes. Pas door een late safetycar kwam Hamilton - ironisch genoeg- weer in de wedstrijd.

De problemen voor Mercedes zijn veel groter dan die van Red Bull

Ligt het probleem van Mercedes ook aan de motor?

Hetzelfde geldt voor de motorproblemen die Verstappen en Pérez uiteindelijk nekte. Dat zorg vanzelfsprekend voor wat hoofdpijn bij Honda, maar op het hoofdkwartier van Mercedes High Performance Powertrains, de motorenfabriek van Mercedes, zijn de kopzorgen veel groter. Zo 'high performance' zijn de Mercedes-motoren namelijk niet, getuige het rijtje klantenteams van het Duitse merk dat zondag onderaan de uitslag bungelde.

De motor werd eerder nog niet genoemd als onderdeel van het probleem bij Mercedes, maar dat is na dit weekend wel anders. Zeker omdat de ontwikkeling van de motoren dit seizoen wordt bevroren tot 2026. Een achterstand in vermogen werkt dus lang door.

Onder de streep was het ondanks twee uitvalbeurten dus niet eens zo'n slecht weekend voor Red Bull, al heeft Ferrari de rol van grote rivaal naadloos overgenomen van Mercedes.

Volop lachende gezichten bij Ferrari

Hoe lang blijft Ferrari kalm?

Het Italiaanse team deed alles goed, Charles Leclerc maakte geen fout en bleef ijzig kalm in de duels met Verstappen. Gevechten waar hij ruim twee jaar alleen maar van kon dromen gingen de Monegask makkelijk af. "Charles is dan ook een goede racer", prees Verstappen na afloop over zijn mogelijke nieuwe titelrivaal.

Maar Ferrari blijft grotendeels hetzelfde team als de afgelopen jaren, dus de vraag is hoe lang het goed blijft gaan met het team uit Maranello. De strategische keuzes waren zondag erg makkelijk voor de pitmuur, omdat Leclerc alleen maar hoefde te reageren op Verstappen.

Maar als we de Limburger geloven had de strategie dus ook anders gekund. Ferrari werd nu nauwelijks echt onder druk gezet, ook omdat Pérez niet in de positie was om zich strategisch met de strijd vooraan te bemoeien.

Als Red Bull de kleine en grotere problemen waarmee het nu nog kampt weet op te lossen, gaat dan wel gebeuren. Dan is het maar vraag of de kalmte bij Ferrari daar tegen bestand is.