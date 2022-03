Vandaag vindt de eerste race van het gloednieuwe Formule 1-seizoen plaats, dus zat onze F1-verslaggever Joost Nederpelt een uur lang klaar om al jullie vragen over de Grand Prix van Bahrein te beantwoorden. Bekijk hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van Ron_Bal: "Wat is er aan de hand met McLaren? Is het mogelijk dat ze zichzelf en zeker de auto nog kunnen verbeteren dit jaar? Hoe komt het dat ze het niet op een rijtje hebben?"

"McLaren had een beroerde tweede testweek, met een groot probleem aan de voorremmen. Daardoor konden er geen racesimulaties worden gedaan. Inmiddels is dat probleem verholpen, maar McLaren heeft een grote achterstand. Dat is één verklaring."

"Tegelijkertijd zien we dat alle Mercedes-teams het lastig hebben, dus dat kan onderdeel van het probleem zijn. En elk team heeft natuurlijk een nieuwe auto gebouwd. Het kan ook best zijn dat McLaren dat gewoon niet zo goed gelukt is. Maar dat moet dan de komende paar races gaan blijken."

Vraag van MyrdneH: "Gaat het grote formaat (hoge, brede sidepods) van de Ferrari's ervoor zorgen dat hun brandstofverbruik hoger ligt dan de slankere auto's en dat ze daardoor minder vermogen hebben in de race?"

"Ik denk dat dit wel meevalt. Maar inderdaad, de Ferrari heeft op het oog iets meer luchtweerstand dan bijvoorbeeld de Mercedes en de Red Bull. Het kan alleen best zijn dat de Ferrari juist weer een efficiëntere motor heeft. We gaan de komende weken merken of dit een probleem is."

"Overigens heeft de auto wel brede sidepods, maar is het profiel daarboven juist erg klein, wat een deel van de luchtweerstand weer kan opheffen."

Vraag van Hugo_Blaser: "Waarom zitten er bij de nieuwe auto's wel vleugels boven de voorwielen? Als dat ergens goed voor is, waarom zat dat niet al op vorige modellen?"

"Die kappen hebben een aerodynamisch doel. Ronddraaiende en sturende wielen zorgen voor enorm veel luchtverstoring. Dat leidt er weer toe dat de auto's erachter lastig kunnen volgen, omdat ze door die luchtverstoring downforce verliezen."

"Deze kappen moeten, samen met de wieldoppen, de luchtwervelingen rond de voorwielen in toom houden. Dat is onderdeel van de nieuwe regels, die als grote doel hebben het inhalen makkelijker te maken."

"Simpel antwoord op de tweede vraag is: omdat dat niet in het reglement stond. De Formule 1 is denk ik altijd bang geweest dat teams allerlei dingen zouden doen met die vleugels, en dat het uiteindelijk dus averechts zou werken."

"Nu zijn er steeds meer standaard onderdelen, wat een paar jaar geleden echt nog ondenkbaar was. Die vleugels zijn dus ook standaard en de teams mogen er niets aan doen."

Vraag van Rube_Veld: "Waarom gaat het eigenlijk zo slecht met Mercedes? En wat zijn de grootste verschillen tussen Mercedes en de andere topteams?"

"Mercedes heeft van de topteams verreweg het meeste last van 'porpoising', het aerodynamische stuiteren op de rechte stukken. Ze zouden dit makkelijk kunnen voorkomen door de rijhoogte omhoog te zetten. Maar dan verliezen ze weer downforce, en die hebben ze nodig in de bochten. Het is dus zoeken naar een compromis. Andere teams zijn daarin geslaagd, Mercedes nog niet."

"Als ik het zelf inschat, komt dat deels door de grote update die Mercedes op de eerste testdag in Bahrein introduceerde. Dat veranderde de aerodynamische werking van de auto flink, waardoor ze eigenlijk weer opnieuw moesten beginnen. In Barcelona hadden ze al last van porpoising. In Bahrein lijkt het alleen maar erger."

"Maar er is meer, volgens Toto Wolff althans. De auto heeft ook erg veel balansproblemen, en dan met name onderstuur. De auto glijdt dus veel weg over de voorwielen. Volgens Wolff zijn er fundamentele problemen die groter zijn dan porpoising."

"Als laatste valt op dat alle Mercedes-aangedreven auto's het lastig hebben. Het is nog vroeg voor grote conclusies, maar het kan zijn dat ze enigszins ingehaald zijn door met name de Ferrari-motor."

"Dat zou slecht nieuws zijn voor Mercedes, want dit seizoen bevriest het motorreglement en mag er dus niet meer ontwikkeld worden tot 2026. Maar wat ik zeg, vroeg voor zulke grote conclusies."

