Max Verstappen rijdt zondag zijn eerste race als regerend wereldkampioen. In Bahrein vertrekt de Nederlander als tweede, maar wel met startnummer 1 op zijn auto. Geeft dat een ander gevoel? NU.nl vroeg het vier ervaringsdeskundigen.

"Toen ik kampioen werd in 1998, werd ik denk ik twee tiende van een seconde per ronden sneller." Aan het woord Mika Häkkinen, tweevoudig wereldkampioen met McLaren.

De Fin is aanwezig in Bahrein en verwacht dat Verstappen de vruchten plukt van zijn eerste wereldtitel. "Hij zal dit jaar nog een betere coureur worden dan vorig seizoen", is 'The Flying Fin' stellig.

Sebastian Vettel is een recentere kampioen, maar zijn eerste jaar als titelhouder (2011) voelt voor de Duitser ook al even geleden. "Wat ik me ervan kan herinneren, is dat het een boost geeft. Het neemt veel gewicht van je schouders en het is een geweldig gevoel om een seizoen als wereldkampioen te beginnen."

Vettel is voor Verstappen de laatste coureur die met startnummer 1 op de auto reed. Lewis Hamilton koos er sindsdien altijd voor om met nummer 44 te blijven rijden, terwijl Nico Rosberg zijn titel nooit verdedigde.

"Het is een privilege", vindt de viervoudig wereldkampioen. "Alle coureurs willen dat graag, maar het kan er maar één zijn. Ik voelde het niet als een last, maar ik kreeg er vooral meer vertrouwen van. Iedereen is weer anders, maar ik ga ervan uit dat Max dat ook zo voelt."

Sebastian Vettel reed in 2011 voor het eerst met startnummer 1. Sebastian Vettel reed in 2011 voor het eerst met startnummer 1. Foto: Getty Images

'Het wordt allemaal leuker'

Fernando Alonso had vooral meer plezier in het racen nadat hij in 2005 zijn eerste van twee wereldtitels had gepakt. "Je hebt duidelijk minder druk, want je hebt al gepresteerd waarvan je droomde. Het wordt allemaal leuker."

"En je gaat dus ook de races in met de wetenschap dat je al kampioen bent geworden. Daarom denk ik dat hij minder druk gaat voelen", beaamt de huidige Alpine-coureur de woorden van Vettel.

Hamilton staat niet bekend om zijn goede geheugen. Na zeven kampioenschappen is het eerste jaar als titelverdediger dan ook wat naar de achtergrond verdrongen bij de Brit. Daar heeft hij een goede reden voor.

"Heel eerlijk: ik kan me er weinig van herinneren", reageert de Mercedes-coureur desgevraagd. "Ik weet nog wel dat ik een verschrikkelijke auto had in 2009. Er staat me vooral van bij dat het een lastig seizoen was."

Die herinnering van Hamilton klopt in ieder geval. Hij won slechts één race en kon niet verhinderen dat landgenoot Jenson Button de titel overnam. Hamilton verwacht desondanks dat er niet zoveel zal veranderen voor Verstappen. "Ik had niet het gevoel dat er andere verwachtingen waren of dat er meer of minder druk was."

Van zijn titelverdediging kwam in 2009 weinig terecht voor Lewis Hamilton. Van zijn titelverdediging kwam in 2009 weinig terecht voor Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

Ook Häkkinen voelde nauwe band met zijn team

Terug naar Häkkinen, die zijn titel wel direct prolongeerde. Daar waren volgens de twintigvoudig Grand Prix-winnaar aanwijsbare redenen voor. "Toen ik de eerste keer won, kreeg ik automatisch een gigantische boost van zelfvertrouwen."

"Maar er gebeurt meer", vervolgt Häkkinen. "Door het vertrouwen ga je ook veel beter werken met de mensen in het team. Je vertrouwt de mensen in het team waarmee je werkt beter dan ooit. En dat is andersom ook zo."

Het sluit perfect aan bij de lovende woorden van Verstappen over Red Bull Racing. De Nederlander verlengde zijn contract bij de Oostenrijkse renstal onlangs nog tot en met 2028.

Ook Verstappen zag zijn grote doel behaald worden met de eerste titel. "Dat is het belangrijkste", zegt Häkkinen. "Je hebt al van jongs af aan die vurige wens om kampioen te worden. Dan valt er opeens een last van je schouders als het eindelijk is gelukt."

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur.