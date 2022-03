Mercedes beleefde zaterdag in Bahrein een valse start van het Formule 1-seizoen, met een vijfde startplaats voor Lewis Hamilton en de negende voor George Russell in de kwalificatie. Zo bleek dat de renstal van Toto Wolff echt problemen had, en de boel toch niet voor de gek heeft gehouden, schrijft onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt.

De ultraslanke Mercedes zorgde voor beroering, ruim een week geleden tijdens de eerste testdag in Bahrein. "Ik ben blij dat ik bij een team zit dat met zulke innovaties komt", prees Russell zijn nieuwe renstal gelijk.

Binnen de paddock was men onder de indruk van de auto, en ook binnen concurrerende teams was er duidelijk lof voor het uiterlijk van de Mercedes W13. De Ferrari en de Red Bull zagen er opeens vrij conservatief uit, naast de Mercedes zonder sidepods.

Het was dan ook lastig voor te stellen dat juist het team van Hamilton het lastig zou hebben tijdens het eerste Grand Prix-weekend. Ook al hadden de zevenvoudig wereldkampioen en zijn teammaat Russell dat al voorspeld. "Ferrari ligt misschien wel een half jaar voor op ons", zei Hamilton in Barcelona al.

Er is altijd een verhaal rond Mercedes

Dat werd, misschien wel terecht, afgedaan als het downplayen van de eigen kracht, iets dat diep verweven zit in het DNA van Mercedes. Het is een team dat altijd al moeite heeft gehad om op een normale manier met de eigen successen om te gaan.

In de jaren dat ze zeer dominant waren, werden gewonnen races vaak spannender voorgesteld dan ze waren geweest. En ook toen respectievelijk Ferrari en Red Bull de druk opvoerden, was er met grote regelmaat een verhaal van underdog en wederopstanding. Dat gebeurde zo vaak, dat het wel een geregisseerd fenomeen leek.

"Ze beginnen al jaren met de slechtste auto aan het seizoen", grapte Max Verstappen zaterdag nog in Bahrein. De Limburger maakte tijdens de testdagen al duidelijk dat hij weinig geloofde van de verhalen uit het Mercedes-kamp. Daarin stond hij zeker niet alleen. De Ferrari-coureurs lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit. Mercedes was aan het sandbaggen, ze hielden de kaarten tegen de borst. Zo simpel leek het.

Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie in Bahrein Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie in Bahrein Foto: Getty Images

'Zelfs na de derde vrije training twijfelde ik nog'

Hamilton kon nog zo hard roepen dat het dit keer echt menens was, het echte geloof dat het team dat de Formule 1 al sinds 2014 in meer of mindere mate in een houdgreep heeft, de zaakjes nu echt niet op orde heeft, daalde lastig in.

Maar zaterdag was daar dan de bevestiging. In de kwalificatie waren Ferrari en Red Bull de Mercedes-coureurs makkelijk de baas. "Als ik kijk naar het weekend dat ze hebben, dan verwacht ik ze morgen niet echt in de strijd vooraan", stelde Verstappen na de kwalificatie vast.

"Zelfs na de derde vrije training twijfelde ik nog of ik het moest geloven", gaf Charles Leclerc eerlijk toe. "Ik zie wel dat de coureurs het lastig hebben met de auto, maar je weet het nooit met ze."

Teambaas Toto Wolff had eerder op de dag het formaat van de problemen bij Mercedes al geschetst. "Er is laaghangend fruit. Als we die dingen aanpakken winnen we snel rondetijd", verklaarde de Oostenrijker. "Maar er zijn ook veel diepere problemen met de auto die echt tijd nodig hebben."

George Russell staat na afloop van de kwalifcatie de pers te woord George Russell staat na afloop van de kwalifcatie de pers te woord Foto: Getty Images

Mercedes sluit uiteindelijk weer aan bij de kop

Wolff stipte daarna wel aan dat zijn team acht constructeurstitels op rij heeft gewonnen. "Dat zeg ik zonder arrogant te willen klinken, maar het zegt iets over dit team. We kunnen altijd weer terugvechten."

Daar gaat Verstappen ook alvast van uit. "Het is nu zaak voor ons om zo snel mogelijk door te ontwikkelen. Ze blijven het natuurlijk niet zo matig doen. Het kan heel snel veranderen."

"We weten dat deze auto uiteindelijk de potentie heeft om een winnaar te zijn", zei Wolff daar zelf over. "We kunnen onszelf hier weer uit slepen. Maar dat kunnen we heel snel willen doen, of we doen het op een rustige maar uiteindelijk slimmere manier. We kiezen voor dat laatste."

Iedereen binnen de Formule 1 ziet in dat Mercedes zich uiteindelijk weer in de strijd vooraan mengt. Nu Ferrari ook weer om polepositions en mogelijk overwinningen kan vechten, zou dat goed nieuws zijn voor de koningsklasse; een driestrijd vooraan.

Een mooie bijvangst voor Mercedes is dat ze weer iets geloofwaardiger zijn geworden.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur.