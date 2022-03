Het nieuwe Formule 1-seizoen is vrijdag daadwerkelijk van start gegaan met de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein. Zaterdag tijdens de kwalificatie wordt pas echt duidelijk hoe de teams zich tot elkaar verhouden. Toch vielen er vrijdag al wat dingen op.

Ferrari zit er vooraan echt bij

Ferrari zag de nieuwe reglementen van 2022 als dé kans om na twee jaar ploeteren weer vooraan mee te kunnen doen. Als de vrije trainingen geen vertekend beeld geven, dan is de Scuderia daarin geslaagd. Carlos Sainz en vooral zijn teamgenoot Charles Leclerc trokken de goede lijn uit de voorbereiding door. Zodra de coureurs in de auto stappen, is de snelheid er.

Dat was in de eerste vrije training al het geval, met de twee snelste tijden op de mediumbanden. In de tweede vrije training behoorde Ferrari tot de top op zowel de medium- als de softbanden.

Alleen Max Verstappen was sneller dan Leclerc, die in een paar pogingen net niet aan de tijd van de wereldkampioen wist te komen. Maar de snelheid is er bij Ferrari, dus ze zijn niet voor niets door iedereen omhoog gepraat tijdens de voorbereiding.

Onwaarschijnlijk dat Mercedes nog altijd aan het sandbaggen is

"Ze beginnen elk jaar met de slechtste auto", grapte Verstappen vrijdagochtend nog over Mercedes. De Nederlander is er stellig van overtuigd dat het Duitse team gewoon een competitieve auto heeft, ondanks de geluiden van Lewis Hamilton en George Russell dat het anders zit.

Als Mercedes daadwerkelijk aan het sandbaggen is, dan doet het dat wel heel overtuigend. Het team was in de vrije trainingen nog uitvoerig aan het experimenteren met auto's met verschillende vloeren. Hamiltons Mercedes stuiterde nog flink op het rechte stuk en tot snelle tijden kwam hij dan ook niet.

Russells auto leek iets beter in balans, maar zowel op de medium- als de softbanden kwam ook hij niet in de buurt van Ferrari en Red Bull Racing. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit nog altijd komt doordat Mercedes iets achterhoudt. Daar zou Oscarwaardig acteerwerk voor nodig zijn, zowel op als naast de baan.

Haas is geen veldvulling meer

Het begint een mooi verhaal van wederopstanding te worden rond het team van Haas. Alles zat tegen in de voorbereiding, en dat na een seizoen waarin beide auto's van het Amerikaanse team vooral achteraan reden.

Er was wel een goede verklaring voor Haas als veldvulling in 2021: het team was volledig gefocust op de auto voor het nieuwe seizoen. Daar lijkt het nu de vruchten van de plukken. Mick Schumacher reed de achtste tijd in de tweede vrije training en zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen werd tiende.

Dat zijn resultaten waar ze nu nog niets aan hebben, maar bemoedigend is het zeker. De Haas heeft de potentie om met enige regelmaat in Q3 op te duiken. Dat geeft Schumacher eindelijk echt de gelegenheid om aan te tonen dat hij niet alleen de achternaam van zijn vader heeft meegekregen, maar ook een flink deel van zijn talent.

Voorzichtige positiviteit rond 'El Plan'

'El Plan', de missie van Fernando Alonso om via de nieuwe reglementen met Alpine terug te keren naar de top, is ambitieus. Ook is het niet heel realistisch; er zijn andere teams die een veel betere uitgangspositie hebben.

In de voorbereiding gingen er al best wat dingen mis bij Alpine en dat was vrijdag ook zo. Esteban Ocon verloor een deel van de nieuwe sidepod op zijn auto. Zoiets kan gebeuren, maar het past in het rommelige plaatje.

Maar toch: vooral Alonso liet vrijdag in de tweede vrije training zien dat er echt wel tempo in de auto zit, met de vijfde tijd op minder dan een seconde van Verstappen. Het is pas vrijdag en zeker niet de kwalificatie, maar toch zorgde het voor wat voorzichtige positiviteit rond 'El Plan'. Alonso wordt dit seizoen geen kampioen, dat weet hij zelf ook wel. Maar het doel om zo nu en dan op het podium te staan is niet eens zo onrealistisch.