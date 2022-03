Het Formule 1-seizoen begint dit weekend en na de eerste vrije trainingen in Bahrein worden voorzichtig de eerste conclusies getrokken. NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt legt uit of we dit seizoen weer een strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen verwachten.

