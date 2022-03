Niet alleen voor de Formule 1, ook voor commentator Olav Mol breekt er dit seizoen een nieuw tijdperk aan. Aan de vooravond van zijn 32e jaar in de koningsklasse van de autosport is de zestigjarige verslaggever niet meer live te horen op televisie, maar nog wel op de radio. "Ik heb nog meer dan genoeg interesse in deze sport."

Het is begin december als Olav Mol samen met zijn Ziggo Sport-collega Jack Plooij net is geland in Jeddah voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Als hij zijn telefoon aanzet stroomt deze vol met appjes die linken naar een nieuwsartikel waarin staat dat de Nordic Entertainment Group (NENT), de nieuwe rechtenhouder in de Formule 1, voor twee andere commentatoren kiest. Niet Mol, maar Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk gaan in 2022 de Grands Prix op televisie van commentaar voorzien.

"Als de rechten verhuizen, kan zoiets altijd gebeuren", vertelt Mol een aantal maanden later in gesprek met NU.nl. "Wanneer zij een andere keuze maken, is dat hun goed recht. En nee, ik heb daar totaal geen moeite mee. Ook ik heb ooit een keer moeten beginnen en die mazzel ligt nu bij Nelson en Melroy."

"Voor hun is dit een mooie kans", vervolgt Mol, die bij de Grand Prix van Monaco in 1991 als Formule 1-commentator debuteerde namens de NOS. "Het is totaal oneerlijk om commentatoren met elkaar te vergelijken. Ik hoop dat die jongens gewoon rustig hun ding kunnen gaan doen. Ik koester geen wrok, helemaal niks. Een week geleden heb ik ze in Bahrein veel succes gewenst."

Olav Mol eind vorig jaar in gesprek met Max Verstappen bij de Grand Prix van Abu Dhabi. Olav Mol eind vorig jaar in gesprek met Max Verstappen bij de Grand Prix van Abu Dhabi. Foto: ANP

'Kan niet wachten om te zien hoe de nieuwe regels zich ontvouwen'

Met de komst van NENT, dat de rechten heeft overgenomen van Ziggo Sport, lijken de wegen tussen Mol en zijn favoriete sport na ruim dertig jaar te scheiden. In eerdere jaren verhuisde hij vrijwel altijd met de rechtenhouder mee. Alleen in 2013, toen Sport1 - het latere Ziggo Sport - de rechten binnenhaalde, kreeg het Nederlandse Formule 1-publiek in de vorm van Ronald van Dam een nieuwe F1-commentator voorgeschoteld.

Maar Mol, die aan het eind van 2013 alsnog de overstap maakte naar Sport1, heeft ook dit seizoen een vangnet. Twee jaar geleden kocht hij met Grand Prix Radio - het online radiostation dat hij in 2012 oprichtte - de radiorechten van de Formule 1. Daardoor kan hij tot eind 2023 op de radio exclusief verslag blijven doen van zijn geliefde sport. Bovendien blijft hij bij Ziggo Sport ook nog de samenvattingen van commentaar voorzien. Stoppen, dat wil hij nog lang niet.

"Ik heb echt nog genoeg interesse in deze sport en ben het nog lang niet zat. Lekker in de zon zitten kan altijd nog. Als ik kijk naar wat er nu met de nieuwe regels gebeurt, kan ik niet wachten om te zien hoe dat zich allemaal gaat ontvouwen. Ik ben vooral heel blij dat we een paar jaar geleden de keuze hebben gemaakt om de radiorechten te kopen."

130 Opnieuw Hamilton tegen Verstappen? 'Het ligt volledig open'

Verslaggeving op locatie te duur

Toch zal het even wennen worden voor Mol, die dit jaar aan zijn 32e seizoen in de Formule 1-verslaggeving begint. Hij reist niet meer het circus achterna, maar doet verslag vanuit zijn ooit zo verafschuwde commentaarhok in Hilversum. Om de sport echt goed te kunnen volgen moet je er bij zijn, is wat hij zelf toch regelmatig heeft gezegd.

"Dat klopt, maar ik moet ook reëel zijn. Wanneer je als televisie- of radiostation op locatie verslag wil doen, kost dat alleen al voor de huur van een commentaarhok zo'n 6.000 euro per Grand Prix. Dat is voor nu te veel, maar wie weet is er volgend jaar met sponsoren nog iets meer mogelijk."

Bovendien verandert er voor Mol naar eigen zeggen niet eens zo heel veel, aangezien zijn bewegingsvrijheid op de circuits door de pandemie de laatste jaren toch al vrij beperkt was.

"Of dat hok nou in Bahrein staat of dat ik in een studio in Hilversum zit; dat maakt nu eigenlijk niet zo veel uit. Wat we wel gaan missen, is dat we op locatie geen items meer kunnen maken en achter de schermen niet meer spontaan kunnen praten met mensen. Al lukte dat de laatste twee jaar ook al bijna niet."

Mol gaat met eigen app concurreren met Viaplay

Met zijn radiostation gaat Mol direct de concurrentie aan met Viaplay, de televisiezender van NENT. Donderdag lanceerde Grand Prix Radio een app waarmee het commentaar van Mol gesynchroniseerd kan worden met tv-beelden. Daardoor is het mogelijk om op Viaplay of F1TV naar de Formule 1 te kijken en alsnog via een ander apparaat naar het commentaar van Mol te luisteren.

"Zo'n achttien jaar geleden heb ik hier al eens over aangeklopt bij John de Mol", vervolgt de Formule 1-commentator. "Ik vroeg aan hem: waarom is het eigenlijk zo dat mensen die naar voetbal of tennis kijken ook verplicht moeten luisteren naar een bepaalde commentator? Toen zaten we nog in het analoge tijdperk, dus daar viel niet veel aan te doen. Hij had er ook niet echt een antwoord op."

"Voor mij is het vooral belangrijk dat er nog meer mensen enthousiast worden over Formule 1. Wij geven de mensen een extra toegang om de sport te volgen. Dat kan als je onderweg bent, maar dus ook gewoon thuis."

Mol benadrukt dat hij niet opeens anders commentaar gaat geven, nu zijn hoofdmedium de radio is. "Ik kan ook niet anders. In de uitzendingen praat ik op precies dezelfde manier als dat ik nu met jou aan het praten ben. Dat kan en ga ik niet opeens veranderen."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein begint zaterdag om 16.00 uur. De race staat zondag op datzelfde tijdstip op het programma.