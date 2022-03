Vraag van Jan_Bre: "Van Mercedes horen we dat ze moeite hebben met porpoising en de rijhoogte. Maar is er ook bekend wat Ferrari nou juist zo sterk maakte in de kwalificatie? Ik ben benieuwd hoe ze dat gedaan hebben, en of we dezelfde concepten binnenkort ook bij andere teams zullen zien."



Het is een lastige vraag Jan. Als ik zou beweren dat ik al helemaal weet hoe de Ferrari werkt, dan zou ik wel als analist bij een van de teams werken. Ik denk dat de teams zelf nog niet precies weten hoe de auto's van de concurrenten werken.



Uiteraard heb ik wel een idee van wat de Ferrari goed maakt. Dat begint bij de motor, waarvan inmiddels wel duidelijk is dat die erg sterk is. Dat is niet alleen aan de Ferrari zelf te zien, maar ook aan de Haas en de Alfa Romeo.



Het aerodynamische concept van de Ferrari is er duidelijk vooral opgericht om zo veel mogelijk rijwind óver de sidepods naar de achtervleugel en de zogeheten beamwing te krijgen. Dat is de kleinere achtervleugel die ter hoogte van de uitlaat zit.



Andere teams hebben meer een concept waarmee de rijwind langs de sidepods wordt geleid, zoals de Red Bull. En dan is er nog de Mercedes, die simpelweg nauwelijks nog sidepods heeft. Uiteindelijk komt het antwoord wat het beste werkt van de teams. Als je een bepaald concept op steeds meer auto's gaat terugzien, weet je hoe het zit.



Tegelijkertijd wil ik graag benadrukken dat die nieuwe auto's echt niet alleen over sidepods gaan. Er is ontzettend veel veranderd in de regels rond de vering en de wielophanging. Allerlei exotische dempers en bijvoorbeeld torsiestaven zijn niet langer toegestaan. Het chassis van de auto en de manier waarop de auto stuurt en hoe de wielen op de weg worden gedrukt zijn cruciaal voor de snelheid.



Het kan best zijn dat Ferrari hier ook goede keuzes heeft gemaakt. Net als Red Bull overigens, die een zeer interessante voorwielophanging hebben. Maar goed, we hadden het nu over Ferrari :)