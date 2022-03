Nicholas Latifi kreeg een ongekende golf van haat over zich heen na de bizarre ontknoping van het afgelopen Formule 1-seizoen. De Canadees ontving zelfs doodsbedreigingen nadat Max Verstappen de wereldtitel had gepakt als gevolg van een crash van Latifi. De Williams-coureur is een missie tegen online haat gestart, vertelt hij aan de vooravond van het nieuwe seizoen in gesprek met NU.nl.

Eerst even terug naar dat moment in Abu Dhabi. Had je na jouw crash meteen door welke impact die had?

"Direct na de crash ben ik naar de televisieploegen gegaan om de interviews te doen. De laatste ronden waren toen net bezig. Ik heb niet echt kunnen volgen wat er allemaal gebeurde qua beslissingen van de wedstrijdleiding, want toen die werden genomen, liep ik nog terug naar de paddock."

"Toen ik zag dat Max had gewonnen, dacht ik wel: oké, er zal wel wat op me afkomen. Toen had ik nog niet door hoe zijn zege nou precies tot stand was gekomen. Langzaam maar zeker begon ik wel te beseffen dat ik het nodige over me heen zou krijgen."

Hoe waren de dagen na de race in Abu Dhabi?

"Ik heb mijn sociale media na afloop een paar dagen uitgezet, want ik wist wel dat het niet mals zou zijn wat daar over me werd gezegd. Mensen kunnen je zo makkelijk bereiken vandaag de dag."

"Toen ik mijn sociale media weer inschakelde, was ik op zich niet verbaasd door alle haat die ik op me af kreeg. Ik heb me toen een paar dagen afgevraagd hoe ik moest reageren. Toen heb ik een verklaring gegeven."

Wat waren de ergste berichten? Zat er iets tussen waar je bang van werd?

"Van de mildere beledigingen weet ik dat sporters die wel vaker krijgen. Die heb ik zelf ook wel vaker gehad. We krijgen kritiek. Maar er zaten er ook veel bij die echt over een grens gingen. Er zaten doodsbedreigingen tussen."

"Ik weet ook wel dat ik niet de eerste ben, ik heb ook gezien wat voetballers die tijdens het afgelopen EK een penalty misten op zich af kregen."

"Het is een probleem van hedendaagse sociale media. Die mensen hebben de mogelijkheid om dat te doen zonder dat het gevolgen heeft. Ze zeggen ook dingen die ze je waarschijnlijk nooit recht in je gezicht zullen vertellen. Dat is echt een nare realiteit."

Nicholas Latifi en zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. Nicholas Latifi en zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. Foto: Getty Images

Je kreeg natuurlijk ook bijval, vooral uit Nederland. Daar werd zelfs openlijk gespeculeerd over waar je standbeeld moet komen. Dankzij jouw crash was Verstappen immers wereldkampioen geworden.

"Ja, ook dat is allemaal onzin natuurlijk. Het is sowieso niet leuk om geprezen te worden voor een crash. Je hebt in deze situatie mensen die er blij mee zijn en mensen die er boos om zijn, maar vergis je niet: als het andersom was geweest, was de andere helft van de fans zo over de schreef gegaan. Dat weet ik zeker."

Nederlanders sturen ook doodsbedreigingen op sociale media.

"Ja, daarom. En sowieso is het niet goed om zoiets heel erg te hypen. Of je nou blij bent met wat er gebeurt of niet."

Ben je teleurgesteld in sociale media als Twitter en Facebook, omdat dit allemaal kan?

"Ik denk dat socialemediaplatformen zich wel bewust zijn van dit probleem en er ook wel wat aan willen doen. Ik heb alleen begrepen dat er niet zo veel mogelijk is, ook niet met vooraf filteren. Want dat zou je natuurlijk het liefst willen, dat die berichten überhaupt niet op sociale media komen. Dat blijkt lastig om verschillende redenen. Je hebt bijvoorbeeld met vrijheid van meningsuiting te maken."

"Ik vroeg me natuurlijk ook meteen af waarom die socialemediabedrijven niet meer kunnen doen, maar het is complexer dan het lijkt."

Latifi in de nieuwe Williams. Latifi in de nieuwe Williams. Foto: Getty Images

Je hebt je deze winter verder verdiept in online pesten en haatzaaien. Wat heb je daarna gedaan?

"Na het incident in Abu Dhabi vond ik dat ik die negatieve situatie moest omzetten in iets positiefs. Ik probeer mensen bewust te maken van de impact die online pesten en haat kan hebben. Ik kon er uiteindelijk wel mee omgaan, maar dat lukt niet iedereen."

"Ik heb daarom een partij opgezocht die daar ervaring mee heeft. Toen kwam ik terecht bij Cybersmile, dat zich ook echt focust op de psychische gevolgen van online geweld."

"Wat mij overkwam na Abu Dhabi - online haat en pesterij - is juist hun specialiteit, qua bestrijding. Dus ik hoop dat we elkaar kunnen helpen en dat ik hun platform kan gebruiken en zij het mijne. We gaan wat goede dingen doen, maar dat kondig ik later aan. Ze zijn er echt op gericht om mensen wat bij te brengen. Van beide kanten: niet alleen de mensen die het doen, maar ook de slachtoffers. Die kunnen ze helpen door ze bijvoorbeeld te leren beter te filteren."

Vind je ook dat er binnen de Formule 1 meer moet gebeuren?

"Ik zie wel wat beweging. McLaren heeft bijvoorbeeld net een code met omgangseisen voor op zijn sociale media ingesteld, daar heb ik me sterk voor gemaakt. Ik weet dat de Formule 1 op de achtergrond al aan iets werkt en binnen andere teams wordt er ook over gepraat. Ik ben blij dat er nu zo veel aandacht voor is."

Want hoewel het in jouw geval na Abu Dhabi zeer ernstige vormen aannam, is online haatzaaien en pesten helaas geen nieuw fenomeen.

"Nee, het gebeurt veel vaker. We hebben natuurlijk gezien wat Lewis Hamilton over zich heen kreeg na Silverstone. Het hangt vaak af van hoe groot de gebeurtenis is. Die van mij was natuurlijk enorm groot. Het was de laatste race van het seizoen."

"Maar alle coureurs hebben hiermee vast al eens te maken gehad en krijgen kritiek. Het gebeurt alleen in verschillende gradaties. Maar het zou fantastisch zijn als het helemaal verdwijnt."