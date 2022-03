De Formule 1-coureurs strijden komend weekend in Bahrein om de eerste Grand Prix-overwinning van het nieuwe seizoen. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Sakhir.

Zoals eigenlijk ieder seizoen blijft het ook dit jaar droog en is de luchtvochtigheid laag, ongeveer 54 procent. De twee vrije trainingen vinden vrijdag onder zonnige omstandigheden plaats. De maximumtemperatuur ligt rond 19 graden. Wel staat er met windkracht 6 een krachtige noordwestenwind.

Ook op zaterdag staat er een vrije training op het programma, maar dan is het met een maximumtemperatuur van 21 graden een paar graden warmer. Als later op de dag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) de kwalificatie begint, is het nog steeds droog en waait er een stevige wind. De wind is wel iets in kracht afgenomen, tot windkracht 4 of 5.

De stevige noordwestenwind waait ook in de dagen voordat de eerste race op de F1-kalender start. Met deze wind wordt Saharazand aangevoerd. Mogelijk is er ook woestijnzand in de lucht aanwezig tijdens de race op zondag. De wind is dan wel nog iets verder afgenomen.

Tijdens de start van de Formule 1-race is het nog licht, maar de finish vindt plaats als de zon al onder is. De temperatuur ligt bij de start rond 23 graden en daalt gedurende de race langzaam naar 20 graden.