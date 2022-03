Komend weekend staat de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en vaste Formule 1-analist van NU.nl, blikt vooruit op de Grand Prix van Bahrein.

Voor we het gaan hebben over Bahrein, eerst nog even een kleine terugblik op de testdagen. De Mercedes-coureurs schoten meerdere keren van de baan af en met name Lewis Hamilton benadrukte dat hij vooralsnog geen winnende auto heeft. Is de Mercedes dit jaar echt zo slecht?

"Mercedes had het lastig, maar ik denk persoonlijk dat die auto nog helemaal niet zo slecht is. Sainz vertelde dat Ferrari op de gps-data had gezien dat Mercedes nog wat achter de hand had en uit diezelfde gps-data bleek dat Mercedes juist heel snel was in langzame bochten. Dat kan te maken hebben met brandstof, maar dat kan ook te maken hebben met de manier waarop de auto is gebouwd."

"Het grootste probleem wat Mercedes lijkt te hebben is porpoising, het extreem stuiteren van de auto op de rechte stukken. Als zij dat uit de auto weten te krijgen brengt dat veel rust en krijgen de rijders automatisch veel meer vertrouwen. Het probleem hoeft niet moeilijk op te lossen te zijn, maar de marges zijn klein."

"Vertrouwen in de auto is voor een rijder cruciaal als het aankomt op medium- en hogesnelheidsbochten. In de langzame bochten is dat juist minder een probleem en bij Mercedes kan je zien dat de auto juist in die bochten heel goed werkt."

Het ging tijdens de testdagen ook veel over Ferrari. Geloof je dat dat team de aansluiting met de top weer heeft gevonden?

"Uit de gps-data blijkt duidelijk dat de Ferrari-motor dichter bij de Mercedes- en Honda-motor is gekomen. Tegelijkertijd is dat niet alles, want uit diezelfde gps-data kon ik ook opmaken dat de Ferrari best wel veel last had van drag, luchtweerstand. Het lijkt er zeker op dat de Ferrari is verbeterd, maar ik denk dat drag net als in de afgelopen seizoenen weer een probleem voor Ferrari gaat worden."

De Ferrari week qua uiterlijk in ieder geval flink af van de Mercedes en de Red Bull. Sowieso zagen de auto's er allemaal behoorlijk verschillend uit.

"We hebben inderdaad veel uiteenlopende ontwerpen van de auto's gezien. Vergeet niet dat de teams te maken hebben met een budgetplafond waardoor ze niet eindeloos geld kunnen uitgeven."

"Er is geen geld - en trouwens ook geen tijd - om het ontwerp van je auto radicaal te veranderen als blijkt dat je voor een verkeerd concept hebt gekozen. De teams zitten hier aan vast. Als Mercedes het concept met de minisidepods werkend krijgt, is het zeer de vraag of andere teams dat kunnen overnemen."

Mercedes verraste bij de testdagen in Bahrein met zeer kleine sidepods, de luchtinlaten op de zijkant van de auto. Mercedes verraste bij de testdagen in Bahrein met zeer kleine sidepods, de luchtinlaten op de zijkant van de auto. Foto: Mercedes

Iemand die een slecht gevoel zal hebben overgehouden aan de tweede testweek is Daniel Ricciardo, die door een coronabesmetting niet in actie kon komen. Hij is inmiddels hersteld, maar hoeveel last gaat hij daar op de baan dit weekend nog van krijgen?

"Ricciardo had vorig jaar niet echt een lekker seizoen bij McLaren, hoewel hij natuurlijk wel in Monza had gewonnen. Omdat hij niet kon rijden bij de testweek, begint hij het seizoen met een achterstand. De auto's zijn anders en het zal even duren voor hij zijn ritme heeft gevonden. Het zou me niks verbazen als McLaren Ricciardo tijdens de trainingen met minder brandstof laat rijden, al was het maar om hem wat meer vertrouwen te geven."

Wat is een typisch kenmerk van het Bahrain International Circuit?

"Vanwege de grote verschillen in temperatuur, maar bijvoorbeeld ook in wind zijn de omstandigheden in Bahrein 's avonds totaal anders dan overdag. Daardoor is de eerste vrije training nagenoeg waardeloos. Met name in de tweede vrije training, die op hetzelfde tijdstip wordt verreden als de kwalificatie en de race, ga je zien dat teams massaal kwalificatiesimulaties zullen afwerken."

De kwalificatie en de race in Bahrein worden in de avond afgewerkt. De kwalificatie en de race in Bahrein worden in de avond afgewerkt. Foto: Getty Images

Durf je al een duidelijke favoriet voor zondag aan te stippen?

"Op basis van wat we nu weten, denk ik dat Verstappen de beste papieren heeft. De Red Bull zag er heel solide uit en vertoonde weinig zwakke punten. Ik denk dat ze veel vertrouwen uit de laatste testweek hebben gehaald."

Tot slot, welke coureur zou dit jaar wel eens kunnen gaan verrassen?

"Ik verwacht stiekem toch wel veel van Zhou Guanyu, de nieuwe coureur van Alfa Romeo. Hij heeft al twee jaar lang met 18 inchbanden van Pirelli gereden, het rubber dat dit jaar ook in de Formule 1 wordt gebruikt. En ook het grondeffect waarmee hij in de Formule 2 reed, wordt dit jaar in de Formule 1 geïntroduceerd. Natuurlijk is de Formule 1 een nieuwe stap, maar qua gevoel zouden die auto's zomaar eens gelijk kunnen zijn. Het is voor hem een perfect moment om in te stappen."