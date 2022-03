Het nieuwe Formule 1-seizoen begint komend weekend in Bahrein. De teams hebben er zes testdagen op zitten met hun volledig nieuwe auto's, waaruit een voorzichtig beeld is ontstaan van de slagorde. Die neemt onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt door zodat je klaar bent voor het nieuwe seizoen én natuurlijk voor het GP-spel. In dit derde deel kijken we naar de kop van het veld.

3. Mercedes - Lewis Hamilton en George Russell (767 ronden)

Het is riskant om voor voorspellingen af te gaan op geluiden uit het Mercedes-kamp zelf, verwachtingen temperen is bijna hun core business. En toch is het duidelijk dat de W13 tijdens de wintertests niet de best functionerende auto was. Waar de Red Bull en Ferrari moeiteloos door de bochten gingen, stuiterde en gleed de Mercedes alle kanten op. "Als je gaat sandbaggen, dan doe je dat niet op die manier", weersprak Lewis Hamilton commentaren dat het allemaal maar schijn was.

Sandbaggen is Formule 1-folklore voor je langzamer voordoen dan je bent en Mercedes doet het elk jaar weer. Toch zat er vorig seizoen al een kern van waarheid in de problemen, en dat lijkt dit jaar weer het geval. In 2021 worstelde het team met de auto en was Red Bull in het openingsweekend ook daadwerkelijk sneller. In 2022 zijn de problemen ogenschijnlijk nog groter, en zijn er niet één maar twee concurrenten die de zaakjes beter op orde hebben.

Mercedes worstelt vooral met porpoising, het stuiteren op het rechte stuk. Het team is er vooralsnog niet in geslaagd om het juiste compromis te vinden tussen genoeg rijhoogte om dit fenomeen tegen te gaan, zonder dat het te veel rondetijd kost. Al liet hoofdingenieur Andrew Shovlin zaterdag optekenen dat er "stappen in de goede richting waren gezet".

Dat de Mercedes uiteindelijk snel genoeg is om te winnen lijdt geen twijfel, daar is iedereen binnen het team van overtuigd. Maar als we Hamilton, zijn nieuwe teamgenoot George Russell en de technici binnen het team mogen geloven, kost het tijd om daar te komen. Dit beeld wordt bevestigd op de baan. Daarom komt Mercedes in de te verwachten slagorde voorlopig nog even op de derde plaats.

George Russell in de Mercedes W13. George Russell in de Mercedes W13. Foto: Getty Images

2. Ferrari - Carlos Sainz en Charles Leclerc (788 ronden)

Zonder de laatste testdag was Ferrari de topfavoriet geweest, maar zaterdag maakte Red Bull duidelijk meer indruk. Het Italiaanse team hield de kaarten nog tegen de borst.

Desondanks beleefde de Scuderia haast de perfecte wintertests. Grote problemen waren er niet, de snelheid was er altijd en de coureurs hadden de nieuwe auto ogenschijnlijk snel onder de knie.

Dat de betrouwbaarheid op orde is, is een extra opsteker omdat er een volledig nieuwe motor achter in de F1-75 huist. Die nieuwe krachtbron, waarvan het hybride gedeelte vorig seizoen al aan de tand werd gevoeld, maakt indruk op de concurrentie. De Ferrari is snel op de rechte stukken, blijkt uit gps-data.

Maar daar blijft het niet bij. Charles Leclerc en Carlos Sainz waren bijzonder weinig naast de baan te zien. Ferrari had wel wat last van porpoising, maar lang niet zo veel als Mercedes. En in Bahrein was het al minder heftig dan in Barcelona.

Er staat wel één groot vraagteken bij Ferrari. Misschien kunnen ze het seizoen wel vooraan beginnen, maar houden ze dat ook vol? Het team van Mattia Binotto staat niet bekend als de snelste ontwikkelaars van de pitsstraat. En er werd dan wel gezegd dat het allemaal de bedoeling was, maar terwijl Ferrari zes dagen lang grofweg hetzelfde oogde, werden er al nieuwe concepten geïntroduceerd op de Red Bull en de Mercedes.

De nieuwe regels hebben een ontwikkelingsoorlog in gang gezet die Ferrari wel moet kunnen bijbenen. Anders is de derde plek in het kampioenschap al haast gegarandeerd.

Carlos Sainz in de Ferrari F1-75. Carlos Sainz in de Ferrari F1-75. Foto: Getty Images

1. Red Bull - Max Verstappen en Sergio Pérez (677 ronden)

Op de tweede testdag van Red Bull in Bahrein leek het even de Mercedes-kant op te gaan, met een auto die moeilijk te besturen was en waarmee Max Verstappen relatief veel foutjes maakte. Naar later bleek was het team al aan het experimenteren met allerlei afstellingen.

Dat er niets aan de hand was, werd de volgende dag bevestigd. Red Bull introduceerde nieuwe sidepods. Die zijn niet zo extreem als de superkleine sidepods van de Mercedes, maar daarvan is ook nog niet bevestigd dat het ook echt werkt. De Red Bull ziet er - zeker na die update - heel logisch uit.

Dat is ook de indruk die de auto maakt op het asfalt. De stabiliteit is te vergelijken met die van de Ferrari. Toen zaterdag snelle tijden van Sergio Pérez en Verstappen resulteerden in een zichtbaar glunderende Helmut Marko, werd wel duidelijk dat het goed gaat met Red Bull.

Honda heeft weer een motor afgeleverd die in ieder geval betrouwbaar is, want in zes testdagen had Red Bull weinig problemen. De lange dagen met veel kilometers werden in Barcelona gedraaid, waardoor het team zich in Bahrein al kon richten op het daadwerkelijk sneller maken van de auto. En terwijl Verstappen de tests met de snelste tijd afsloot, stelde hij daarna droogjes dat hij nog lang niet voluit was gegaan.

Ondanks een seizoen met een bikkelharde titelstrijd die werd gewonnen van Mercedes, staan alle lichten op groen voor Red Bull. De auto is goed. Hoe goed precies, wordt zaterdag in de eerste kwalificatie duidelijk.

Max Verstappen in de Red Bull RB18. Max Verstappen in de Red Bull RB18. Foto: Getty Images

