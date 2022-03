Het dook vorig seizoen op: 'El Plan'. Een mooie term om de terugkeer van de gewiekste Fernando Alonso te omlijsten. Het staat voor de wederopstanding van 'zijn' team Alpine, dat volgens een plan van de Spaanse tweevoudig wereldkampioen verloopt. Maar of El Plan ook echt gaat slagen, is zeer de vraag.

Een Formule 1-auto die met problemen stilvalt geeft een bijzonder tafereel. Eerst is er nog het kenmerkende bombastische gebrul dat weerkaatst in de omgeving. En dan is er opeens de stilte, die vaak wordt ingeleid door geluiden die ondefinieerbaar zijn, maar wel klinken als 'niet de bedoeling'.

Alonso beleeft zo'n moment op de tweede testdag in Barcelona. Nog vroeg op de dag komt de Spanjaard in zijn nieuwe Alpine de hoek om, de bochtige derde sector in van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Eerst is er gerammel, dan gekraak en zo rolt de auto opeens stilzwijgend voorbij, met uit de achterkant een voorzichtige rookpluim.

Die rookpluim wordt al snel groter en donkerder. Alonso stapt uit, tussen de grijze rook. Een alerte marshal steekt snel zijn brandblusser achter in de Alpine, waardoor er een grote pluim uit de auto omhoogschiet. Is dit El Plan dat in rook opgaat?

Fernando Alonso tussen de rook van zijn Alpine. Fernando Alonso tussen de rook van zijn Alpine. Foto: NU.nl/Joost Nederpelt

Nieuwe regels en budgetlimiet bieden kans op stap voorwaarts

Dat niet. De Alpine rijdt de volgende dag weer vrolijk rond, zij het dat de planning in de war is geschopt. Maar het is symbolisch voor het gebrek aan realisme rond El Plan.

Eerst even helder, wat is El Plan nou eigenlijk? Alonso legt het zelf uit: het heeft alles te maken met de nieuwe regels en dus nieuwe auto's voor 2022.

"Dat is de reden dat ik nog terug ben gekomen", verklaart de eind 2019 gestopte Spanjaard. "Met de nieuwe regels en de budgetlimiet heeft iedereen ongeveer dezelfde middelen. We denken dat we nu een kans hebben om met Alpine te vechten om kampioenschappen. Daarom doet dit team mee. Alle ingrediënten zijn aanwezig."

Denkt Alonso dan echt dat hij komend seizoen al mee kan doen om de titel? Nee, dat zijn team daar meer tijd voor nodig heeft, ziet hij zelf ook wel in. "Maar we moeten mee kunnen knokken om de punten en ook regelmatig op het podium staan."

Status van Alonso is onbetwist

Het team kijkt dus naar de toekomst en de inmiddels veertigjarige Alonso ziet voor zichzelf een grote rol weggelegd in die wat hem betreft realistische successen.

Binnen en buiten de Formule 1 is de status van Alonso onbetwist. Oud-coureur en commentator Martin Brundle denkt dat de tweevoudig wereldkampioen nog kampioen kan worden als hij in een Mercedes zou stappen.

Alonso krijgt deze uitspraak vrijdag voorgelegd en trapt bijna in de val. Hij denkt duidelijk "klopt als een bus", maar antwoordt na enige bedenktijd toch verstandiger: "Ehm ja, maar dan wel in een Alpine. Ik hoop dat het daarmee lukt."

Twijfels over de leeftijd van de Spanjaard zijn er binnen Alpine niet. "Hij is nog altijd heel hongerig", zegt de nieuwe teambaas Otmar Szafnauer tijdens de voorlaatste testdag. Dat de Amerikaan met Roemeense roots nu de teambaas is, maakt een einde aan een onduidelijke situatie.

Alain Prost is na een jarenlange adviseursrol verdwenen. Alain Prost is na een jarenlange adviseursrol verdwenen. Foto: Getty Images

Wie is er nou eigenlijk de baas?

Want er zijn nogal wat kapiteins op het schip bij Alpine. Vorig seizoen was Laurent Rossi de 'CEO', Davide Brivio de 'racing director', Alain Prost de 'non-executive director' en Marcin Budkowski de 'executive director'. Die laatste twee zijn inmiddels vertrokken, en voor hen is Szafnauer dus in de plaats gekomen. Hij is nu wel echt de teambaas, want achter zijn naam staat 'team principal'. Rossi was al de baas van heel Alpine en Brivio heeft een stapje opzijgezet binnen het team.

Of de tweede herstructurering van de toplaag gaat werken, is wel relevant voor het slagen van El Plan, want het is een ingewikkeld team waaraan nog veel moet worden verbeterd. Binnen de Formule 1 staat het niet bekend als Alpine, maar als Team Enstone. In het Engelse Enstone staat de fabriek van de formatie die zoveel namen droeg, van Benetton tot Renault en via Lotus en opnieuw Renault naar Alpine. In niet al die gedaantes was er evenveel geld beschikbaar.

Dat laat zijn sporen na. Voor de vrij toevallige zege van Esteban Ocon in Hongarije vorig jaar won het team voor het laatst een race in 2013. Het laatste wereldkampioenschap dateert uit 2006, tijdens wat inmiddels een vorig leven van Alonso lijkt.

De wereldtitel van Fernando Alonso in 2006 is het laatste grote succes van het team. De wereldtitel van Fernando Alonso in 2006 is het laatste grote succes van het team. Foto: Getty Images

Niemand wil de Renault-motor

Zoveel indicaties dat het nu wel gaat lukken met El Plan zijn er dan ook niet. Het team beschikt niet over de beste faciliteiten, (vermoedelijk) niet over de beste motor en staat ook niet bekend als de innovatiefste club in de pitsstraat. In de jaren onder Cyril Abiteboul ging er veel fout, wist het team zelden te verrassen en werd er vooral geklaagd door Red Bull, over de motor.

Het kan ook geen goed teken zijn dat niemand de Renault-motor meer wil hebben. Er zijn geen klantenteams en het is niet lastig te bedenken waarom. Sinds het turbotijdperk dat in 2014 begon won de Mercedes-motor 98 Grands Prix, waren de Ferrari- en de Honda-motor (dat pas in 2015 begon) beiden in zeventien races de sterkste en won de Renault-krachtbron er dertien. Daarvan won Team Enstone er maar eentje zelf, want de rest werd gewonnen door Red Bull Racing. De geflatteerde zege van Ocon was de enige overwinning met een Renault-motor in de laatste drie jaar.

Dus dat de regels op de schop zijn gegaan en iedereen met een schone lei (en grofweg hetzelfde budget) kan beginnen, is een kans, maar Alpine heeft zeker niet de beste papieren om die kans te benutten.

Jaren van slechte betrouwbaarheid, matig management en onvoldoende financiering zijn niet zomaar weggepoetst. Die stap naar de top is ontzettend groot en andere teams (Ferrari, McLaren, Aston Martin) zijn in een betere positie om hem te maken.

Fernando Alonso in de nieuwe Alpine. Fernando Alonso in de nieuwe Alpine. Foto: Getty Images

Renault-motor stapt over naar concept Mercedes

Maar Alonso is vol goede moed, en er zijn ook wel positieve ontwikkelingen. Zo heeft Renault met de nieuwe motor eindelijk de stap gezet naar de zogeheten 'gesplitste turbo', een concept dat Mercedes al sinds 2014 hanteert. Ook maakte Alpine in Bahrein duidelijk stappen. Het kwam als zorgenkindje aan, maar er zit schot in de zaak.

"We hadden wat nieuwe onderdelen voor de testdagen en hopelijk ook voor de eerste race. Iedereen werkt volle bak", klonk Alonso zaterdag optimistisch. "En we hebben het stuiterende effect, het 'porpoising' waarover door iedereen werd geklaagd, nu onder controle." Dat lukte Mercedes nog niet, dus zo laat Alpine zien dat het technische deel van het team in ieder geval weet waar het mee bezig is.

Of de auto uiteindelijk ook snel is, durft ook Alonso nog niet te zeggen. Het is hem opgevallen dat er veel verschillende ontwerpen zijn.

"Ik ben wel verrast. Alle auto's zien er anders uit", stelde hij zaterdag vast. "We weten nog niet wie er nou de beste keuzes heeft gemaakt. Ik ga er gewoon zo hard mogelijk mee rijden en ik vertrouw het team. Dan gaan we zien of ons concept het beste is."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint komend weekend met de Grand Prix van Bahrein.

