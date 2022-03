Het nieuwe Formule 1-seizoen begint komend weekend in Bahrein. De teams hebben er zes testdagen op zitten met hun volledig nieuwe auto's, waaruit een voorzichtig beeld is ontstaan van de slagorde. Die neemt onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt door zodat je klaar bent voor het nieuwe seizoen én natuurlijk voor het GP-spel. In dit tweede deel kijken we naar het middenveld.

7. Alpine - Fernando Alonso en Esteban Ocon (565 testronden)

Alpine komt met een beter gevoel uit de testdagen in Bahrein dan uit die in Barcelona. In zijn thuisland parkeerde Fernando Alonso zijn auto nog hevig rokend naast de baan en werden er niet al te veel ronden gereden. In Bahrein ging het wat beter.

Een belangrijke stap daarbij was de laatste testdag, waarop het team uitvogelde hoe het van het gevreesde 'porpoising' afkwam. Het hobbelen op het rechte stuk, waardoor veel teams werden geplaagd, leek daarna voorbij. In de laatste uurtjes zette Alonso dan ook aardige tijden op de klok, zover daar iets uit op te maken valt.

Er staat nog wel een vraagteken bij de grote potentiële zwakte van het team: de motor. In tegenstelling tot de andere fabrikanten heeft Renault maar twee auto's op de grid en werden er ook nog eens relatief weinig testkilometers gemaakt. De krachtbron uit Viry-Châtillon is volledig nieuw en dus relatief onbeproefd. Of dat de betrouwbaarheid ten goede komt, is twijfelachtig. Dan hebben we het nog niet eens over paardenkrachten.

De stempel van betrouwbaarheid zit wel op het coureursduo. Met Alonso en Esteban Ocon heeft Alpine een sterke combinatie van ervaring en talent, die uiteindelijk best eens het verschil kan maken tegen de duo's van vooral Aston Martin en AlphaTauri.

Fernando Alonso in de Alpine. Fernando Alonso in de Alpine. Foto: Getty Images

6. AlphaTauri - Pierre Gasly en Yuki Tsunoda (681 ronden)

AlphaTauri maakte geen ijzersterke indruk in Bahrein, maar opereerde vooral onder de radar. Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing draaide wel ontzettend veel rondjes onder de zon van Sakhir, dus de betrouwbaarheid is dik in orde.

Dat is ook wat er blijft hangen na de wintertests van AlphaTauri: de betrouwbaarheid. Van alle middenveldteams is deze renstal qua snelheid het lastigste te plaatsen. Yuki Tsunoda klokte aan het einde van de derde dag een tijd op de zachte C5-banden die 1,3 seconden langzamer was dan de snelste tijd van Max Verstappen. Vorig seizoen maakte het team een zeer sterke indruk in de voorbereiding. Nu lag de focus duidelijk niet op rondetijden.

Een plekje in het middenveld lijkt gegarandeerd voor AlphaTauri, maar of Pierre Gasly weer in staat is om rond de plaatsen vier tot en met zeven te vechten is twijfelachtig. De grote vraag is ook of Tsunoda de opwaartse lijn kan doortrekken die hij eind 2021 voorzichtig inzette.

Als de olijke Japanner daarin slaagt, heeft het team een potentieel sterk duo. Vervalt Tsunoda in zijn patroon van fouten, dan staat Gasly er weer alleen voor.

Yuki Tsunoda verremt zich in de AlphaTauri. Yuki Tsunoda verremt zich in de AlphaTauri. Foto: Getty Images

5. Aston Martin - Sebastian Vettel en Lance Stroll (635 ronden)

Aston Martin staat bekend om de terughoudende voorbereiding. Rondetijden zijn duidelijk niet belangrijk. Dat bleek ook dit jaar weer: zowel Sebastian Vettel als Lance Stroll deed geen kwalificatiesimulatie in de koelere (en dus snellere) sloturen in Bahrein.

Maar Aston Martin is een team met potentie, middelen en verwachtingen. Die werden in 2021 bij lange na niet waargemaakt. Dat kwam vooral door een ingrijpende regelwijzing rond de vloer, waar het team nog meer last van had dan Mercedes. Dat team ging desondanks de strijd aan met Red Bull, terwijl Aston Martin ervoor koos om de focus te verleggen op 2022.

Of die keuze nu zijn vruchten afwerpt, is op basis van enkele rondetijden lastig te zeggen, maar de Aston Martin had wel een sterk tempo te pakken in de racesimulaties. Het team was snel genoeg om bij de top van het middenveld te horen.

Er zit dus genoeg potentie én betrouwbaarheid in de auto om Aston Marin bij de beste middenveldteams te scharen, net als dat er potentie zit in Sebastian Vettel. De Duitser oogt blij, wat ook kan worden gezegd van zijn flegmatieke teammaat Lance Stroll.

Sebastian Vettel in de Aston Martin. Sebastian Vettel in de Aston Martin. Foto: Getty Images

McLaren - Lando Norris en Daniel Ricciardo (567 ronden)

McLaren was samen met Ferrari een grote kandidaat om dankzij de nieuwe regels aansluiting te vinden bij Red Bull en Mercedes. Uiteindelijk kan die stap alsnog worden gemaakt, maar de testdagen in Bahrein verliepen te problematisch om het nu al te verwachten.

Het grote punt van zorg was niet de positieve coronatest van Daniel Ricciardo. Lando Norris reed alle drie de dagen, maar kwam alsnog maar tweehonderd ronden in actie. Door een probleem met de remmen stond de auto vaker in de pitbox dan McLaren lief was.

Het team verloor zo veel tijd op de baan en loopt nu achter de feiten aan. Norris sprak van "ingewikkelde problemen" aan zijn auto, waarvan hij hoopt dat ze voor de Grand Prix opgelost zijn. Ook als dat lukt, is de kans klein dat McLaren zich uit de subtop weet te worstelen.

De teams zijn nog druk bezig met het doornemen van alle afstellingsmogelijkheden van de hagelnieuwe auto's. Om dat te doen moesten er kilometers worden gemaakt, en daar ging het mis voor McLaren. Het lijkt er daarom niet op dat Norris en Ricciardo de auto tijdens het openingsweekend al naar het volle potentieel kunnen benutten.

Verderop in het seizoen wel, maar dan moeten er twee belangrijke vragen worden beantwoord: merkt McLaren dat het qua faciliteiten en structuur onderdoet voor de top drie? En heeft Ricciardo nog altijd moeite om zijn vertrouwde snelheid terug te vinden? Als beide vragen met nee worden beantwoord, is een regelmatig podium voor de formatie uit Woking zeer goed mogelijk.

Lando Norris in de McLaren. Lando Norris in de McLaren. Foto: Getty Images

Dinsdag verschijnt het derde deel van dit drieluik, waarin we de waarschijnlijke top drie van het veld onder de loep nemen.

