Het Formule 1-seizoen 2022 begint komend weekend in Bahrein. De teams hebben er zes dagen testen op zitten met hun volledig nieuwe auto's, waaruit een voorzichtig beeld is ontstaan van de slagorde. Die neemt onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt door zodat je klaar bent voor het nieuwe seizoen én natuurlijk voor het GP-spel. In dit eerste deel kijken we naar de zorgenkindjes.

10. Alfa Romeo - Valtteri Bottas en Zhou Guanyu (519 testronden)

Het Zwitserse team wist de degelijke Valtteri Bottas te strikken als coureur, maar van een degelijke auto is vooralsnog geen sprake. Tijdens de testdagen in Barcelona werden er door een grote reeks problemen maar 175 ronden gereden.

In Bahrein ging het met 343 ronden een stuk beter, maar nog altijd stond de Alfa veel in de pitbox met allerlei kleine problemen. Het team liet weten dat die allemaal wel opgelost konden worden, maar zegt te 'hopen' dat er niet méér opduiken tijdens de komende races. Het was enigszins symbolisch dat Bottas in het slotuur van de testdagen nog voor een rode vlag zorgde door stil te vallen.

Is er dan helemaal geen goed nieuws? Jawel, de Alfa liet in handen van vooral Bottas maar ook diens nieuwe teamgenoot Zhou Guanyu zien best potentie te hebben. Dat is waarschijnlijk deels te danken aan de nieuwe Ferrari-motor, die na twee jaar ploeteren weer van hetzelfde niveau oogt als die van Mercedes en Honda.

Maar om die potentie te benutten moeten de races wel eerst uitgereden kunnen worden. De kans dat een Alfa Romeo-coureur de eerste uitvaller van het seizoen wordt is vrij reëel.

Zhou Guanyu in de Alfa Romeo Zhou Guanyu in de Alfa Romeo Foto: Getty Images

9. Williams - Alexander Albon en Nicholas Latifi (605 testronden)

De wintertests leken voor Williams vrij goed te verlopen, tot Nicholas Latifi vrijdagochtend in Bahrein brandend en rokend van de baan spinde. Teambaas Jost Capito vond het te beschamend om uit te leggen wat precies de oorzaak was, maar het kwam neer op een vermoedelijke fout van een monteur. Daardoor raakten de remmen oververhit en ging er van alles mis in de achterwielophanging.

Williams verloor bijna de hele testdag door dat probleem. Erger werd het team bespaard door een marshal die met gevaar voor lijf en leden en met hulp van Latifi de auto snel bluste. Een volledig afgebrande auto was in dit stadium van het seizoen desastreus geweest voor het team. Williams reed desondanks maar 258 ronden in Bahrein.

Of de auto ook daadwerkelijk tot het achterveld behoort, moet nog blijken. De Williams ziet er op het oog best innovatief uit, met de ultrakleine sidepods die sterk doen denken aan het aanvankelijke ontwerp van Mercedes. De motor is ook van de Duitse fabrikant, dus dat zit wel goed.

Met Alexander Albon en Latifi is er sprake van een degelijk, maar niet sprankelend coureursduo. Tel dat op bij Capito's uitspraak dat het team door een dag te verliezen verder achterop is geraakt, en Williams hoort net als de afgelopen seizoenen weer bij de potentiële achterhoede.

Nicholas Latifi stapt uit de brandende Williams Nicholas Latifi stapt uit de brandende Williams Foto: Getty Images

8. Haas - Mick Schumacher en Kevin Magnussen (290 testronden)

Wat de daadwerkelijke potentie van de Haas is, weet bijna niemand. Geen ander team reed in de voorbereiding zo weinig kilometers. Slechts 290 rondjes werden er gedraaid, in zes dagen. Ter vergelijking, Ferrari reed er 788.

De voorbereiding van Haas verloopt ronduit verschrikkelijk. Dat begon al met veel technische problemen in Barcelona, waardoor het team nauwelijks op de baan te zien was. Toen moest al het gedoe rond Nikita Mazepin nog beginnen.

De Rus is inmiddels exit, de oorzaak mag bekend zijn. Maar of de kous daarmee af is moet nog blijken. Mazepin is boos, zijn miljardairsvader Dmitry wil geld zien. Het is het tweede pijnlijke sponsoravontuur voor Haas, dat eerder met het uiterst bedenkelijke Rich Energy in zee ging. Het zijn allemaal gevolgen van keuzes die eigenaar Gene Haas zelf maakt, terwijl hij weigert meer van zijn eigen riante fortuin in het team te steken. Dus in zekere zin heeft Haas de puinhoop ook aan zichzelf te danken.

Dat kon niet gezegd worden over de vrachtvertraging, waardoor Haas ook nog eens een halve dag miste in Bahrein. Toen de auto eenmaal de baan op ging, scheen de zon voor het team weer een beetje. Eerst werd de onverwachte maar slimme keuze gemaakt om Kevin Magnussen terug te halen. Precies het type stabiele coureur aan wie het team nu behoefte heeft, als vervanger van de soms vervelende, veeleisende en niet bijster snelle Mazepin.

Dan is er nog de auto zelf. Die heeft ondanks alle betrouwbaarheidsproblemen best veel potentie. Dat mag ook wel, want Haas is het eerste team dat de focus verlegde naar dit seizoen. In handen van Magnussen en Mick Schumacher hoort de van een Ferrari-motor voorziene VF-22 misschien wel thuis in het middenveld. Maar of het hele team ook stabiel genoeg is om dat te bewerkstelligen, is maar zeer de vraag.

Mick Schumacher in de Haas Mick Schumacher in de Haas Foto: Getty Images