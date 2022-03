Met nog een week te gaan voor de eerste Grand Prix van 2022 tekent zich een beeld af van de slagorde. Red Bull Racing was zaterdag op de laatste testdag snel, Ferrari wordt alom genoemd als favoriet en Mercedes zit in de problemen. Maar of het echt zo simpel is als de topteams het willen doen voorkomen, is maar de vraag. Daarin spelen ze zelf een nadrukkelijke rol.

Lewis Hamilton stapte zaterdag met een gezicht als een oorwurm de zaal binnen waar hij met een paar andere coureurs een persconferentie gaf. De zevenvoudig wereldkampioen zat duidelijk met iets in zijn maag.

Gedurende de persconferentie werd duidelijk wat er aan scheelde. De auto van Mercedes stuitert te veel en is lastig om in te rijden. Dat zei Hamilton althans in zijn antwoorden, en hij fluisterde het hoorbaar tegen Lando Norris.

Die zat naast de Brit, en vroeg zijn landgenoot of Mercedes veel problemen had met het stuiteren van de auto, het zogeheten 'porpoising'. "Ongelooflijk veel last", knikte Hamilton met een blik vol ergernis.

Het verhaal van wederopstanding

Mercedes heeft een reputatie hoog te houden. Er is vaak een verhaal van wederopstanding dat bewust of onbewust wordt gecreëerd. Het gebeurt soms in raceweekenden, waarin Hamilton dan volgens zijn teambaas Toto Wolff 'tegen alle verwachtingen in' toch weet te winnen.

Maar andere teams zien dit patroon ook bij de seizoensstart. Vorig seizoen was het weer raak, toen de Mercedes inderdaad balansproblemen had en er slecht voor leek te staan. 'Tegen alle verwachtingen in' werd de openingsrace toch gewonnen door Hamilton, al was Verstappen - eerlijk is eerlijk - die race wel sneller.

Nu staat een nieuw seizoen op het punt van beginnen en is Mercedes weer het topteam dat ogenschijnlijk het meest in de problemen zit. In tegenstelling tot Red Bull, dat zaterdag een nieuwe auto onthulde waarmee tot zichtbaar genoegen van adviseur Helmut Marko de ene na de andere snelle tijd werd neergezet.

Op basis van de afgelopen seizoenen, de faciliteiten, en de capaciteiten zijn Red Bull en Mercedes net als in 2021 weer de twee te verwachten kemphanen vooraan. Maar om dat nou toe te geven is ook weer zoiets.

Lewis Hamilton op de persconferentie. Lewis Hamilton op de persconferentie. Foto: Getty Images

De ideale bliksemafleider

Gelukkig is daar Ferrari. De Scuderia is op papier ook een topteam, al doen de Italianen er al twee jaar veel aan om die status te verdoezelen. Maar de faciliteiten in Maranello zijn dik in orde en er zijn genoeg capabele mensen in dienst bij Ferrari. Ze begonnen bovendien vroeg aan de nieuwe auto, die inderdaad een grote gegadigde lijkt om weer vooraan mee te strijden.

Dus is Ferrari de perfecte bliksemafleider voor de twee andere topteams. George Russell, Verstappen, Hamilton; om beurten bestempelen ze de rode auto als favoriet. Er is echter een klein verschil. Red Bull praat Ferrari wel omhoog, maar zichzelf niet naar beneden. De beide Mercedes-coureurs doen dat wel, met als toegevoegde reden dat ze het zelf in Bahrein zo lastig hebben.

Het verhaal van Russell en Hamilton is niet zo geloofwaardig, omdat ze in Spanje Ferrari ook al de hemel in prezen. Bovendien had Mercedes de grote problemen die het in Bahrein ondervond, in Barcelona nog niet.

Verstappen stelde op zijn beurt terecht vast dat Mercedes elk jaar het verhaal ophangt dat ze niet de favoriet zijn. Daar voegde hij ondanks de snelle tijden op zaterdag aan toe dat hij niet durft te zeggen hoe de slagorde zal zijn, omdat hij het simpelweg niet weet. Al zei hij ook geheel in lijn van de topteams dat Ferrari op hem een sterke indruk maakt.

Charles Leclerc verremt zich in de Ferrari. Charles Leclerc verremt zich in de Ferrari. Foto: Getty Images

Ferrari ziet dat Mercedes-motor niet voluit draait

Carlos Sainz was donderdag duidelijk klaar met hoe Ferrari de favorietenrol werd toegespeeld. En hij had een concrete aanwijzing om te stellen dat Mercedes wat achterhoudt, want dat had de Spanjaard gezien in de gps-data. Daarin ziet Ferrari dat de Mercedes wat inhoudt op de rechte stukken, waarbij het onwaarschijnlijk is dat het een tekortkoming is van de motor.

Hamilton gaf wel toe dat er wel degelijk potentie in zijn auto zit, maar hij bleef desondanks stellig beweren dat er echt nog het nodige scheelt aan zijn Mercedes. Iedereen die veel van de actie op de baan heeft gevolgd, moet toegeven dat de W13 een minder stabiele indruk maakt dan de Red Bull en de Ferrari.

Maar het zijn geen stabiliteitsproblemen die Mercedes uiteindelijk niet weet op te lossen. Tel dat op bij de ingehouden motor en het innovatieontwerp van de auto, en vroeg of laat meldt Mercedes zich gewoon weer vooraan de startgrid. Dan klopt het jaarlijkse verhaal van wederopstanding toch weer, ook al was er dit keer echt wat aan de hand met de auto.