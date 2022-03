Lewis Hamilton denkt dat Mercedes momenteel nog te veel problemen heeft om al mee te kunnen doen om de winst in de eerste paar Grands Prix van 2022, maar volgens Max Verstappen roept Mercedes dit elk jaar tijdens de voorbereiding.

"Het is nog vroeg, maar op dit moment denk ik niet dat we mee kunnen doen om de zege", liet Hamilton zaterdag op de laatste testdag van de Formule 1 in Bahrein optekenen. "De auto heeft het wel in zich om dat uiteindelijk wel te kunnen, maar daarvoor moet er nog veel gebeuren."

Verstappen had deze geluiden al een paar dagen vanuit het Mercedes-kamp aangehoord en ziet een patroon.

"Zo is het altijd al geweest. Als een ander team goed voor de dag komt, dan hoor je altijd vanuit Mercedes: 'O, nee, wij zijn niet de favoriet'", lachte de regerend wereldkampioen.

Verstappen weet al wat Hamilton zal zeggen als hij de eerste race toch weet te winnen. "Dan hoor je weer: 'O, wij hebben het zo goed omgedraaid binnen een week. Dank aan de fabriek en de mensen'", imiteerde hij zijn grote titelrivaal van het afgelopen seizoen.

Volgens Max Verstappen kruipt Mercedes elk jaar in de underdogrol. Volgens Max Verstappen kruipt Mercedes elk jaar in de underdogrol. Foto: Getty Images

'Ze kunnen nog weleens verrast worden'

Ferrari-coureur Carlos Sainz liet zich vrijdag al in gelijke bewoordingen uit als Verstappen, maar volgens Hamilton is het dit jaar toch echt een andere situatie, waarmee hij gelijk toegaf dat Mercedes zich in eerdere seizoenen wel bewust in de underdogrol manoeuvreerde.

"Mensen blijven maar herhalen dat we onszelf naar beneden praten, maar het is dit jaar echt anders", zei de zevenvoudig wereldkampioen gedecideerd. Hij had een boodschap voor onder anderen Verstappen en Sainz. "Ze kunnen nog weleens verrast worden."

Hamilton memoreerde aan de wintertests in Bahrein voor het seizoen 2021, waarbij de Mercedes ook de nodige problemen had. "Toen stonden we er beter voor dan nu. Dit is een grotere uitdaging, het zal wat langer duren voor we op snelheid komen. Maar mij wordt verteld dat het wel degelijk in de auto zit."

De W13 van Hamilton en zijn teamgenoot George Russell wordt vooral geplaagd door het zogeheten porpoising - het hobbelende effect op de rechte stukken. "Ik zie dat bij anderen ook wel, maar wij hebben er echt veel last van."

Hamilton benadrukte dat hij erop vertrouwt dat het uiteindelijk wordt opgelost door het team. "Maar momenteel zij we echt niet de snelste", herhaalde hij nog maar eens. "Ferrari, Red Bull en misschien zelfs McLaren komen eerst, daar zitten wij achter", somde hij op.

Een foutje van Lewis Hamilton in de Mercedes. Een foutje van Lewis Hamilton in de Mercedes. Foto: Getty Images

Ook Verstappen ziet Ferrari als favoriet

Over die volgorde zijn Verstappen en Hamilton het in ieder geval gedeeltelijk eens. De Nederlander ziet Ferrari namelijk ook als topfavoriet. "Die zijn constant snel. Dat geeft aan dat ze een stabiele auto met weinig problemen hebben", stelde de Nederlander vast.

Hij had ook een verklaring voor de snelheid van het Italiaanse team. Terwijl Mercedes en Red Bull elkaar afgelopen seizoen figuurlijk te lijf gingen, werd in Maranello al druk gewerkt aan de nieuwe auto.

"Dat kan best de reden zijn, dat ze eerder de focus hebben verlegd. Ze hebben natuurlijk twee slechte jaren gehad. Dan ga je automatisch eerder beginnen aan deze nieuwe auto's."