Red Bull heeft voor de laatste testdag van de Formule 1 in Bahrein nog forse veranderingen in de auto aangebracht. Sergio Pérez verscheen zaterdag op de baan met nieuwe sidepods en een nieuwe vloer in de RB18 .

De coureurs lieten de afgelopen dagen doorschemeren dat er nog wel een update aan zat te komen. "Misschien", knipoogde Max Verstappen woensdag al desgevraagd. Die vraag kwam voort uit de grote veranderingen die Mercedes al op de eerste dag van de laatste wintertests onthulde. Bij de W13 van Lewis Hamilton en George Russell zijn de sidepods, waarin onder meer de koeling van de motor huist, extreem klein gemaakt. Zo ver is Red Bull niet gegaan. De sidepods waar Max Verstappen vrijdag nog mee reed. De sidepods waar Max Verstappen vrijdag nog mee reed. Foto: Getty Images De nieuwe sidepods en vloer van de auto zaterdagochtend. De nieuwe sidepods en vloer van de auto zaterdagochtend. Dieper ingesneden, andere vorm Wat vooral opvalt aan de nieuwe sidepods van de Red Bull is dat ze onderlangs veel dieper zijn ingesneden dan in het oorspronkelijke ontwerp. Deze zogeheten undercut is bedoeld om de rijwind zo goed mogelijk naar de achterkant te leiden. Dit betekent onder meer dat de radiateurs voor de motorkoeling vrij hoog in de sidepod zitten. Deze worden gevoed met rijwind door de luchthapper aan de voorkant van de sidepod. De sidepod zelf (het gedeelte waar 'Oracle' staat) heeft ook een andere vorm gekregen, wat ook een aerodynamisch doel lijkt te dienen. Ook de vloer is aangepast, al zijn die veranderingen vooral gericht op goede aansluiting met de nieuwe sidepods. De diep naar binnen gesneden onderlijn van de sidepods van de Red Bull. De diep naar binnen gesneden onderlijn van de sidepods van de Red Bull. Foto: Getty Images Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen Log in voor meer gratis artikelen Nieuwe auto's geven coureurs zeker in bloedheet Bahrein de nodige problemen

