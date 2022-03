De tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein stond vooral in het teken van de vele foutjes die door coureurs werden gemaakt. De nieuwe generatie auto's is lastiger te besturen. Dat werd niet makkelijker gemaakt door de moeilijke omstandigheden, schrijft onze Formule 1-expert Joost Nederpelt.

"Het was erg warm vandaag. Daardoor was het niet heel representatief", omschreef Max Verstappen zijn dag in de Red Bull RB18. "Een grotere verandering dan tussen Barcelona en Bahrein kun je qua temperatuur bijna niet krijgen", voegde zijn teamgenoot Sergio Pérez toe.

Van echte wintertests leek in tegenstelling tot twee weken geleden in Barcelona geen sprake. De temperatuur ging rond het middaguur over de 30 graden in Sakhir. Het was een van de redenen waarom er weinig grip was. En dat had zijn weerslag op het gedrag van de auto's, zo stelde ook Carlos Sainz vast.

"We hebben het al vaker gezien: de auto rijdt goed in Barcelona en dan blijkt het hier een stuk lastiger. De grip is hier lager en het is hobbelig", vatte de Spanjaard de situatie samen.

De nieuwe auto's stuiteren erg veel op het asfalt in Bahrein. Niet alleen door het inmiddels beruchte 'porpoising' op de rechte stukken, maar ook in de bochten. "Dat komt doordat ze dit jaar een stuk stijver geveerd zijn", legde Sainz uit. "Dat legt de limiet van de auto wat meer bloot en daarom zie je veel foutjes. Daar komt de wind nog bovenop, daar zijn ze erg gevoelig voor."

Hamilton heeft flinke balansproblemen in Mercedes

Lewis Hamilton was dan ook niet blij met het gedrag van zijn Mercedes. "Je ziet het op de onboardbeelden: we hebben flinke balansproblemen. We proberen de auto echt te temmen."

De Mercedes W13 is een van de auto's die erg last heeft van het stuiteren op het rechte stuk. "Het is zelfs erger dan vorige week in Barcelona", gaf de Engelsman toe. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de vloer zich op hogere snelheid vastzuigt aan het asfalt en dan weer loslaat. Dit repeterende effect wordt vaak ingezet door een hobbel.

"We hebben meerdere scenario's geprobeerd om de neerwaartse kracht constant te houden en niet wisselend als nu, waardoor de auto zo gaat hobbelen", vertelde Hamilton. "Uiteindelijk verwacht ik dat het team het wel op weet te lossen."

Bahrein legt zwaktes van nieuwe regels bloot

Volgens Fernando Alonso zorgen de nieuwe tunnels in de vloer van de auto, die neerwaartse kracht opwekken, ervoor dat de auto's wel heel goed door hogesnelheidsbochten gaan.

"Maar daarvan zijn er weinig in Bahrein", voegde de coureur van Alpine toe. "De vele langzame bochten hier laten de zwaktes van de regels zien. Dit kan zomaar een van de circuits zijn waarop we veel langzamer zijn dan vorig jaar."

De grote regelwijziging is vooral ingezet om de luchtverstoring terug te brengen en de auto's daardoor beter in staat te stellen om dicht achter elkaar te rijden. Dat lijkt gelukt, maar volgens Pérez is er wel een negatief ander effect.

"De auto's kunnen elkaar in de bochten beter volgen", beaamde de Mexicaan eerdere bevindingen van onder meer zijn teamgenoot in Barcelona. "Maar de slipstream op het rechte stuk is dan weer veel minder effectief."

Sebastian Vettel verremt zich in de Aston Martin. Sebastian Vettel verremt zich in de Aston Martin. Foto: Getty Images

Verstappen en Sainz houden schijngevecht

De vraag of de auto's beter met elkaar kunnen duelleren is dus nog niet beantwoord, al probeerden Sainz en Verstappen het aan het einde van de sessie wel even. Ruim een halve ronde lang waren de Red Bull en de Ferrari met elkaar in een schijngevecht.

"Volgens mij was Carlos bezig met een lange run met meer brandstof en ik reed een kortere run, dus ik liep op hem in", beschreef Verstappen de situatie.

De Limburger was wel in voor een gevecht op de baan, en zijn voormalig teamgenoot bleek er net zo over te denken. "Toen ik bij hem in de buurt kwam, gebruikte hij zijn DRS en volgens mij had hij ook wel zin in een gevecht, dus we gingen er even voor. Waarom niet? Als je de kans krijgt, probeer je een paar dingen."