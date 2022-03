Carlos Sainz wil niets weten van de favorietenrol die Ferrari door met name Red Bull Racing en Mercedes wordt toegedicht. De Spanjaard ziet het als een spelletje, vooral vanuit het Mercedes-kamp.

George Russell herhaalde het donderdag in Bahrein nog maar eens: in zijn ogen heeft Ferrari de snelste auto nu de reglementen flink op de schop zijn gegaan.

"Het is typisch Mercedes en ook typisch George", reageerde Sainz daar vrijdag op. Volgens de Spanjaard laat Mercedes bij lange na de ware snelheid niet zien. "Ze praten anderen omhoog. Dan komen ze naar de eerste race en blazen de competitie weg."

"Als het nou het eerste jaar zou zijn dat ze dit doen, zou ik ze misschien geloven", voegde de Ferrari-coureur toe. "Maar ze doen dit al vijf à zes jaar en verrassen ons dan weer in de eerste race. Dus ik geloof er niet veel van."

Sainz, die aan zijn tweede seizoen voor Ferrari begint, had ook een goede blik op de vernieuwde Mercedes geworpen. Hij wilde dieper op het opmerkelijke ontwerp van de auto van de constructeurskampioen ingaan, maar hield zich toch in. "We zien natuurlijk ook wat zij aan het doen zijn. Ik wil niet veel zeggen, maar… nee ik zeg het niet", lachte hij.

Bij Ferrari heerst wel optimisme over de vorderingen die het team met de F1-75 maakt, maar meer dan dat wil Sainz er niet van maken. Laat staan dat hij zijn team een favorietenrol toedicht.

"Zo veel vertrouwen hebben we nog niet. We draaien gewoon ons programma af. Ik weet echt nog niet waar iedereen staat. Dit is ook een moeilijke test om conclusies uit trekken, ook al wil iedereen dat graag", legde hij uit. "Maar deze baan verandert continu. Het is echt niet te zeggen."

Carlos Sainz in de Ferrari F1-75. Foto: Getty Images

Ferrari wist hobbelen op rechte stuk snel te verminderen

In Barcelona werden beelden gemaakt van Charles Leclerc op het rechte stuk, waarop te zien was dat de teamgenoot van Sainz hevig op en neer ging in de auto. Volgens Sainz was het oplossen van het zogeheten 'porpoising', waarbij de auto zich af en aan vast lijkt te zuigen aan het asfalt, de topprioriteit van Ferrari in Bahrein. Zo werd de vloer van de auto flink aangepast. Met goed effect, merkte Sainz.

"We zien dat dat werkt, wat vertrouwen wekt voor de verdere stappen die we met de auto willen zetten. Ze hebben dat klusje in een week geklaard in de fabriek, wat echt heel knap is", prees hij zijn team.

Sainz is zeer te spreken over de nieuwe auto's die uit het flink herziene technische reglement zijn voortgekomen. Hij geniet als liefhebber van de grote optische verschillen.

"Daar ben ik wel door verrast. Je ziet onze auto met die grote sidepods en dan zie je de Mercedes die bijna geen sidepods meer heeft. De Red Bull ziet er ook weer anders uit", beschreef hij de concurrentie. "Dat maakt Formule 1 mooi."

'Lastiger om mee te rijden'

Sainz onderschreef de eerdere angst dat deze verschillen juist zouden verdwijnen door de nieuwe regels. "Maar ik kom op de baan allerlei verschillende auto's tegen. Fans kunnen de verschillen zien en hebben iets om het over te hebben. Dat vind ik mooi om te zien."

De nieuwe generatie auto's vormt ook een uitdaging om mee te rijden. "Ze hebben veel onderstuur én overstuur. Het is lastiger om de juiste balans daarin te vinden, veel moeilijker in elk geval dan vorig jaar. Maar ik vind het ook leuker", glimlachte Sainz.

"Het is wel goed voor de Formule 1 om een keer een grote reset te hebben met de auto's en opnieuw te beginnen."