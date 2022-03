Rondetijden die worden gereden zeggen niets, is altijd het vaste credo tijdens de testdagen in de voorbereiding op een Formule 1-seizoen. Dus dat Ferrari in Bahrein net als in Barcelona weer continu snel is, hoeft niet zo veel te betekenen. Maar er zijn meer redenen om te denken dat de 'Scuderia' topkandidaat is om aansluiting te vinden bij Mercedes en Red Bull, schrijft onze Formule 1-expert Joost Nederpelt.

De actie op de baan in Sakhir gaf donderdag een aardig beeld van hoe de coureurs hun auto's onder controle hebben.

Veel coureurs kampten met onderstuur, waarbij de auto over de voorwielen rechtdoor glijdt. Mercedes had daar veel last van. Hoofdingenieur Andrew Shovlin bevestigde dat Lewis Hamilton en George Russell de nodige balansproblemen hadden.

Ook de Aston Martin was vaker naast de baan te vinden dan Sebastian Vettel en Lance Stroll lief was. De Ferrari oogde, net als de Red Bull, wederom stabiel.

De F1-75 wordt in Bahrein ogenschijnlijk met gemak door Charles Leclerc en Carlos Sainz rond het circuit gesleurd. Ook het porpoising - het hobbelen op het rechte stuk - lijkt bij de Italianen minder dan in Barcelona. De Mercedes stuiterde juist nog flink op en neer, en de auto van de constructeurskampioen was zeker niet de enige.

Toch ging veel aandacht in Bahrein uit naar de Mercedes, die met extreem vormgegeven sidepods op de proppen kwamen. De Ferrari was vrijwel hetzelfde als in Barcelona, beaamde teambaas Mattia Binotto.

"Deze auto's zijn totaal anders dan we gewend waren. Dus we gaan eerst eens kijken hoe we de auto in deze configuratie zo snel mogelijk kunnen maken. Daarna gaan we gericht verbeteringen aanbrengen", vertelde de Italiaan.

Snelste tijd per auto + band 1. Alpha Tauri (Gasly): 1.33,902 (C5)

2. Ferrari (Sainz): 1.34,359 (C3)

3. Aston Martin (Stroll): 1.34,736 (C5)

4. Williams (Albon): 1.35,070 (C4)

5. McLaren (Norris): 1.35,356 (C2)

6. Alfa Romeo (Bottas): 1.35,495 (C3)

7. Mercedes (Russel): 1.35,941 (C3)

8. Red Bull (Pérez): 1.35,977 (C3)

9. Alpine (Alonso): 1.36,745 (C3)

10. Haas (Fitipaldi): 1.37,422 (proto)

'Hoop dat we tegen Ferrari kunnen vechten'

Niet alleen de auto is nieuw bij Ferrari: achterin huist een volledig nieuwe motor, waarvan de concurrentie in Barcelona al de resultaten zag in hun gps-data. De auto is erg snel op de rechte stukken. De afgelopen seizoenen moest Ferrari het na een 'deal' met de FIA duidelijk met minder paardenkrachten doen. Daar lijkt een aanzienlijk deel van te zijn teruggevonden.

Wat coureurs tijdens de voorbereiding over andere teams zeggen, moet doorgaans met een flinke korrel zout worden genomen, maar ook zij zijn opvallend unaniem als wordt gevraagd welk team indruk maakt.

"Ferrari oogt snel en solide, het lijkt ze makkelijk af te gaan", zei Max Verstappen donderdag in Bahrein. "Ik hoop dat we tegen ze kunnen vechten", voegde hij toe, implicerend dat Ferrari sowieso een van de te kloppen teams is. "Ferrari lijkt het sterkst, terwijl hun auto er heel anders uitziet dan die van ons", zei George Russell van Mercedes.

Het kan een opzichtige manier zijn om Ferrari in de favorietenrol te dingen, in de wetenschap dat het Italiaanse team in eerdere seizoenen ook met regelmaat omhoog werd geschreven tijdens de wintertests. Maar de voortekenen zijn er wel degelijk. Over ruim een week wordt meer duidelijk tijdens de kwalificatie voor de openingsrace, die ook in Bahrein is.

Ook Red Bull werkt moeiteloos de rondjes af

Terwijl Verstappen donderdag vooral zijn mediaverplichtingen afwerkte, reed Sergio Pérez ogenschijnlijk moeiteloos 137 ronden in de Red Bull.

De Mexicaan was in tegenstelling tot veel concurrenten nauwelijks naast de baan te vinden. Pérez veroorzaakte vlak voor het einde van testdag wel een rodevlagsituatie, met een langzame spin op koude banden waarbij hij de auto niet beschadigde.

"Het is hier uiteraard heel anders dan in Barcelona. Dit is een van de zwaarste circuits op de kalender, waarbij vooral de achterbanden het zwaar hebben", vertelde Pérez over zijn dag. "Maar ons tempo was volgens mij wel goed."

Sergio Pérez in de Red Bull RB18. Sergio Pérez in de Red Bull RB18. Foto: Getty Images

Rondetijden gaan naar beneden

En terwijl de Red Bull stabiel en snel oogt, is ook de betrouwbaarheid dik in orde. Volgens hoofdingenieur Guillaume Rocquelin waren er wel wat kleine problemen. "Maar niets waardoor we veel tijd verloren. We hebben in een dag de afstand afgelegd die we normaal in een heel GP-weekend afleggen."

Vrijdag neemt Verstappen het stuur over en gaan de rondetijden naar verwachting naar beneden. Langzaam maar zeker komen de teams op het punt aan dat ze hun auto's echt op de staart gaan trappen, ook al zeggen alle coureurs dat het alleen om rondjes rijden gaat, en niet om tijden.

Toch krijgen we - hoewel tijden nog niets zeggen - naar verwachting een iets duidelijker beeld van de mogelijke slagorde. En waarschijnlijk wordt duidelijk of Mercedes daadwerkelijk een probleem heeft met onderstuur, of de zaken bij Red Bull echt zo goed gaan en of de Ferrari wel de favorietenrol verdient die de concurrentie de auto toedicht.