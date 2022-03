Mercedes trok donderdag op de eerste Formule 1-testdag in Bahrein alle aandacht naar zich toe met de extreem slank vormgegeven sidepods van de nieuwe auto. Het team steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat het zelf ook onder de indruk is van wat er uit de fabriek is gerold.

"Trots", antwoordde teambaas Toto Wolff toen hij werd gevraagd naar zijn gevoel bij de W13 die in Bahrein het asfalt opkwam. "Ik ben erg trots op wat we hebben bereik met dit concept."

"Het ziet er interessant uit", voegde coureur George Russell toe. "Het viel zeker op in de pitsstraat. Ik ben er trots op dat ik bij een team rij dat zo innovatief is. Het heeft bloed zweet en tranen gekost om dit voor elkaar te krijgen en het resultaat is spectaculair. Het viel daardoor wel op in de pitsstraat."

Sinds de eerste wintertests in Barcelona heeft de auto van Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton een flinke afslankingskuur gekregen. De sidepods, waarin met name de koeling van de motor is verwerkt, zijn zeker de helft kleiner geworden.

De grote luchtinlaat is vervangen door een dunne verticale sleuf. Daarboven steekt nog wel de impactstructuur uit de zijkant die zijwaartse klappen op moet vangen, waaraan Mercedes ook de spiegel heeft bevestigd.

De nieuwe sidepods van de Mercedes W13. De nieuwe sidepods van de Mercedes W13. Foto: Getty Images

'Het moet nog wel snel zijn'

Het ontwerp maakte veel indruk op andere Formule 1-teams. Toch wilde Wolff niet te hard van stapel lopen. "Het moet uiteindelijk nog wel snel zijn. Daar zijn we nu nog mee aan het experimenteren. We proberen allerlei afstellingen en zijn nog niet bezig met de snelle rondetijden."

Wolff wuifde beschuldigingen die Christian Horner van Red Bull Racing zou hebben geuit weg. De teambaas van Max Verstappen zou donderdagochtend de legaliteit van de Mercedes in twijfel hebben getrokken.

"We hebben de FIA bij dit proces betrokken en die heeft er geen problemen mee", zei de Oostenrijker. "Dus daar maak ik me geen zorgen over. We hebben alle tekeningen met ze gedeeld."

Het groene licht van de FIA geeft Wolff het vertrouwen dat de andere teams niet meer dwars gaan liggen, ook al zouden die - mits daar een meerderheid voor is - een reglementswijziging kunnen afdwingen. "Dat konden we al aan zien komen, vandaar dat we de FIA hier zo direct bij hebben betrokken. Ik ga ervan uit dat het oké is."

Russell benadrukt dat het niet alleen om sidepods draait

Russell geniet van de vele verschillen op de grid en zegt ook dat de extreem vormgegeven sidepods van de Mercedes niet alles vertellen over de snelheid van de auto.

"Die van Ferrari zijn bijvoorbeeld heel anders, en dat lijkt nog steeds het sterkste team", zei de jonge Brit. "Die van Red Bull zijn ook weer heel anders. Er is nog zo veel onduidelijk, we gaan het volgende week bij de eerste race allemaal wel zien."

De nieuwe teamgenoot van Hamilton nam donderdagmiddag het stuur over van de zevenvoudig wereldkampioen. Het gaf Russell de kans om te testen waar de vernieuwde W13 toe in staat is.

"Natuurlijk zijn we als coureurs al op de hoogte gehouden van wat er aan zat te komen. Nu wil ik zien of het op echt asfalt ook daadwerkelijk functioneert. In de simulator draait het alleen maar om nummertjes die ingevoerd worden", legde de Engelsman uit. "Dus gaan we kijken of de auto wel echt zo goed is als we denken."

George Russell met zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton George Russell met zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton Foto: Getty Images

'Aan snelle tijden heb je niet zo veel'

Daar gaat Russell overigens niet achterkomen door voor de snelste tijden te gaan. "Nee, ik zou dat als coureur graag doen. Snelle rondjes rijden en bovenaan de tijdenlijst staan is mooi, maar op de lange termijn heb je daar niet zo veel aan."

"We zijn vooral bezig met de juiste balans in de auto vinden", zei Russell. "Dus ik doe gewoon wat het team van me vraagt en rij zo veel mogelijk rondjes. Pas volgende week gaat het om tijden."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen