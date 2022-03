De Formule 1 werkt in Bahrein drie testdagen af ter voorbereiding op het komende seizoen. Wat kunnen we verwachten van de wintertests op het circuit in Sakhir? En krijgen we al een concreter beeld van de slagorde, voordat de nieuwe jaargang in de koningsklasse volgende week op hetzelfde circuit écht begint?

Topteams leggen kaarten op tafel

In tegenstelling tot bij de testdagen in Barcelona is de kans groot dat vooral de topteams in Bahrein op de proppen komen met de auto die ze voor de seizoensstart voor ogen hebben. Er is geen reden meer om nog geheimzinnig te doen en bovendien is er weer twee weken doorgewerkt in de fabrieken; daar draait de ontwikkelingsmachine op volle toeren.

Zeker van Mercedes, Ferrari en het Red Bull Racing van Max Verstappen worden de nodige veranderingen verwacht ten opzichte van Barcelona. Dus komt er de komende dagen een keur aan nieuwe vleugels en vloeren voorbij, die de teams aan de tand willen voelen.

In Spanje werd er over het algemeen nog met voorzichtige versies van de nieuwe auto's gereden. In Bahrein draait het meer om de prestaties.

Niet alle teams kunnen zo voortvarend te werk gaan. Zeker Alfa Romeo, Haas en Alpine hebben de nodige in Barcelona opgelopen achterstand goed te maken.

Op de Red Bull van Max Verstappen worden de nodige nieuwe onderdelen verwacht. Op de Red Bull van Max Verstappen worden de nodige nieuwe onderdelen verwacht. Foto: Getty Images

Is er nog sprake van porpoising?

Porpoising was hét woord van de testdagen in Barcelona. Dit hobbelende fenomeen deed zich bij vrijwel alle auto's voor op het rechte stuk. Het wordt simpel gezegd veroorzaakt doordat de vloer van auto zich op hoge snelheid steeds vastzuigt aan het asfalt en dan weer loslaat, iets wat vaak wordt ingezet door een onschuldig hobbeltje.

De coureurs zitten daardoor te schudden in hun auto, alsof ze met het vliegtuig in zware turbulentie zijn terechtgekomen.

Ondanks alle simulaties had geen team dit fenomeen voorzien. Ook renstal McLaren niet, al was de McLaren de enige auto die er - per toeval - geen last van had. Er is een simpele oplossing: de rijhoogte van de auto een paar millimeter omhoogzetten. Alleen heeft dat weer nadelige gevolgen voor de werking van de vloer in de bochten, waar de zuigende kracht juist nodig is.

Het kostte de aerodynamici van de teams heel wat hoofdbrekens om een compromis vinden. In Bahrein wordt duidelijk of ze dat al is gelukt.

McLaren was - bij toeval - het enige team dat in Barcelona geen last van porpoising had. McLaren was - bij toeval - het enige team dat in Barcelona geen last van porpoising had. Foto: Getty Images

Er komt een duidelijker beeld van de slagorde

In Bahrein zal het dus meer om de prestaties draaien, wat ook een beter inkijkje in de te verwachten slagorde zal geven. In Barcelona reden enkele teams bijvoorbeeld helemaal niet op de zachtste banden. Dat gaan ze in Sakhir zonder twijfel wel doen. Dus ook Red Bull en Ferrari.

Ferrari is het team waar momenteel het meest om te doen is. Het lijdt eigenlijk geen twijfel dat Red Bull en Mercedes weer de top van het veld zullen vormen, al is het uiteraard nog even de vraag in welke volgorde. De echte vraag is of Ferrari zich daarin kan mengen. De tests in Barcelona liepen voorspoedig voor het team uit Maranello.

Dat mocht ook verwacht worden: in tegenstelling tot de andere twee topteams zijn de Italianen al heel lang volledig op 2022 gefocust. Ze zien de nieuwe regels als een schone lei om met een volledig nieuwe auto (en motor) weer vooraan mee te doen. De F1-75 is een opvallende auto met een afwijkend ontwerp. De komende dagen moet duidelijker worden of Charles Leclerc en Carlos Sainz nu echt een auto hebben waarmee Ferrari de wederopstanding na twee jaar ploeteren kan voltooien.

Carlos Sainz in de Ferrari F1-75. Carlos Sainz in de Ferrari F1-75. Foto: Getty Images

Er zijn meer teams om in de gaten te houden

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om Ferrari. Zodra er in de voorbereiding op een seizoen goede voortekenen zijn, trekt de Italiaanse renstal gewoontegetrouw veel van de aandacht naar zich toe. En dus weg bij andere teams die ook aanstalten maken om weer een stap te maken.

McLaren, dat vorig seizoen nota bene een race won (en Ferrari niet), bevindt zich ook in de positie om omhoog te kijken. Hetzelfde geldt in mindere mate voor Aston Martin en AlphaTauri.

Van de zorgenkindjes gaat de meeste aandacht uit naar Haas, dat nog voor het begin van het seizoen de nodige problemen op zich zag afkomen. Het verhaal rond Nikita Mazepin is inmiddels bekend, maar er borrelt nog veel meer rond de Amerikaanse renstal.

Zo wil de voormalige sponsor Uralkali geld zien en kwam de auto ook nog eens te laat aan in Bahrein. Om veel verkeerde redenen is Haas daarom een team om in de gaten te houden.

De eerste testdag begint donderdag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) en is op NU.nl te volgen via het liveblog. Regerend wereldkampioen Verstappen komt vrijdag voor het eerst in actie met de Red Bull.