Na drie dagen testen in Barcelona tekent zich een zeer voorzichtig beeld af van hoe de Formule 1-teams er voor staan richting het nieuwe seizoen. NU.nl zet alle formaties op een rijtje, met een kort oordeel over hoe het ze met de nieuwe auto's op het Circuit de Catalunya verging.

Lewis Hamilton in de Mercedes W13 Lewis Hamilton in de Mercedes W13 Foto: Getty Images

Mercedes: 393 ronden - snelste tijd: 1.19,138 (C5-band)

De constructeurskampioen deed in Barcelona precies wat van ze verwacht kan worden. Het tempo werd door de dagen heen rustig opgebouwd. Nieuwkomer George Russell paste zich foutloos in in het geheel.

De betrouwbaarheid was dik in orde. En op de laatste dag lieten Hamilton en Russell, weliswaar op de zachtste banden, zien dat de snelheid er ook is. Mercedes komt zeer waarschijnlijk al met een flink verbeterde auto naar Bahrein. Kortom, alles loopt op rolletjes bij het team van Hamilton.

Max Verstappen in de Red Bull RB18 Max Verstappen in de Red Bull RB18 Foto: ANP

Red Bull: 358 ronden - snelste tijd: 1.19,556 (C4-band)

Red Bull hield de spanning rond hun nieuwe auto lang in leven door de RB18 pas op de eerste testdag te onthullen. En toen zaten er ook nog eens extreem vormgegeven sidepods op. Geen wonder dus dat de nieuwe auto van Max Verstappen een belangrijk gespreksonderwerp was in Barcelona.

Maar de auto is meer dan dat. Op hoge snelheid oogt de Red Bull zeer stabiel en Verstappen lijkt er mee te kunnen doen wat hij wil. De snelle tijden rolden er ook uit, zonder op de zachtste banden te hebben gereden. Net als Mercedes komt ook Red Bull met een flinke update naar Bahrein. Verstappen heeft voorzichtig goede papieren om in 2022 weer vooraan mee te doen.

Charles Leclerc in de Ferrari F1-75 Charles Leclerc in de Ferrari F1-75 Foto: Getty Images

Ferrari: 439 ronden - snelste tijd: 1.19,689 (C3-band)

Nadat Ferrari in 2019 enorm veel indruk maakte tijdens de testdagen en vervolgens tegenviel in het seizoen, is voorzichtigheid geboden. Maar het Italiaanse team maakt een sterke indruk. De F1-75 is zonder meer de meest besproken auto, en dat is niet alleen omdat het een fraaie creatie is.

Net als Red Bull werd er bij Ferrari nog geen supersnelle ronden gereden op de zachte banden. Wel werden er ontzettend veel kilometers gemaakt en zat nieuwe auto uit Maranello er vanaf het begin af aan bij. Er zijn genoeg voortekenen om te denken dat Charles Leclerc en Carlos Sainz in 2022 met regelmaat mee kunnen doen om de podiumplaatsen.

Daniel Ricciardo in de McLaren MCL36 Daniel Ricciardo in de McLaren MCL36 Foto: Getty Images

McLaren: 367 ronden - snelste tijd: 1.19,568 (C4-band)

De nieuwe McLaren maakt als ontwerp niet de meeste indruk, maar zeker Lando Norris kon er op de baan al goed mee overweg. Of dat ook genoeg is om aansluiting te vinden met de top is de vraag. Er is uit de testdagen nog te weinig af te leiden, maar rond McLaren hangen niet dezelfde verwachtingen zoals die rond de Ferrari hangen (voor zover die terecht zijn).

Esteban Ocon in de Alpine A522 Esteban Ocon in de Alpine A522 Foto: Getty Images

Alpine: 226 ronden - snelste tijd: 1.21,242 (C4-band)

Zeker nadat Fernando Alonso de nieuwe Alpine vrijdag flink rokend naast de baan parkeerde behoort zijn team tot de zorgenkindjes. Er is niet extreem veel met de A522 gereden en Alonso en teammaat Ocon gingen ook niet extreem hard, waarschijnlijk omdat de nieuwe Renault-motor nog niet voluit kon. Werk aan de winkel bij Alpine.

Yuki Tsunoda in de AlphaTauri AT03 Yuki Tsunoda in de AlphaTauri AT03 Foto: Getty Images

AlphaTauri - 308 ronden - 1.19,918 (C4-band)

Op een schuiver van Pierre Gasly op vrijdag na verliepen de testdagen voor AlphaTauri goed. Door het slippertje van de Fransman werd er op de slotdag minder gereden. De auto maakt verder een solide en stabiele indruk, zoals gebruikelijk bij de Italiaanse formatie. Dat is genoeg om te denken dat het zusterteam van Red Bull weer voorin het middenveld te vinden kan zijn.

Lance Stroll in de Aston Martin AMR22 Lance Stroll in de Aston Martin AMR22 Foto: Getty Images

Aston Martin - 296 ronden - 1.19,824 (C5-band)

Ook bij Aston Martin kon de vrijdag niet worden afgemaakt, nadat Sebastian Vettel de auto met flinke rookontwikkeling moest stilzetten. Tot dan toe was het Britse team - enigszins onder de radar- aan goede testdagen bezig. De auto oogt op het eerste gezicht niet als een directe aanval op de top, maar zeker met al het personeel dat het team heeft aangenomen moet een beter seizoen dan 2021 er in zitten.

Nicholas Latifi in de Williams FW44 Nicholas Latifi in de Williams FW44 Foto: Getty Images

Williams - 347 ronden - snelste tijd: 1.20,318 (C4-band)

Dat onder de radar opereren ging Williams ook goed af. Enorm veel rondjes, geen duizelingwekkende tijden, maar wel een auto die zeker in handen van Alexander Albon goed en stabiel oogt. Puur op basis van de actie op de baan lijkt de Williams geen subtopper in spé, maar wellicht kan een agressief ontwikkelingstraject daar nog verandering in brengen.

Valtteri Bottas in de Alfa Romeo C42 Valtteri Bottas in de Alfa Romeo C42 Foto: Getty Images

Alfa Romeo - 175 ronden - snelste tijd: 1.21,855 (C3 band)

De nieuwe Alfa Romeo was de schim van de wintertests. Dat kwam doordat de auto in camouflagekleuren rondreed, maar vooral om de C42 vrij weinig te zien was. Woensdag verliep dramatisch, donderdag ging het iets beter, en vrijdag spinde Guanyu Zhou twee keer van de baan. Valtteri Bottas stelde dat het potentieel er wel is. Het is te hopen voor de Fin.

Nikita Mazepin in de Haas VF-22 Nikita Mazepin in de Haas VF-22 Foto: Getty Images

Haas - 160 ronden - snelste tijd: 1.21,512 (C3-band)

Het Amerikaanse team had zich de testdagen vast heel anders voorgesteld. De auto had de nodige problemen en kwam daardoor weinig in actie. Daarnaast was er ook nog veel om het team te doen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne, waardoor het sponsor Uralkali en coureur Nikita Mazepin waarschijnlijk kwijtraakt. Het team wilde graag een stap omhoog maken, maar wekt voorlopig nog niet de indruk dat die ook echt gezet kan worden.