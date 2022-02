Terwijl het nieuws wordt gedomineerd door de oorlog in Oekraïne, werkte de Formule 1 deze dagen de wintertests af in Barcelona. Die rondjes met de nieuwe auto’s verloren in het licht van de oorlog uiteraard veel relevantie, maar toch had de crisis ook zijn weerslag op de sport. Besluiten moesten worden genomen. Zo verliep dat op het Circuit de Catalunya.

Het was het eerste teken dat de Russische agressie ook de Formule 1 zou gaan beïnvloeden: Haas-teambaas Gunther Steiner stond donderdag ingepland voor de dagelijkse teambazen-persconferentie, maar liet verstek gaan.

Het team van Mick Schumacher en de in dit geval meer relevante Nikita Mazepin drijft sterk op Russische Roebels, betaald door vader Dmitry Mazezpin om zijn zoon te laten racen.

Zeer relevant dus om Steiner over de Russische invasie die de nacht ervoor was begonnen te horen. De Italiaan had het echter druk met meer dringende zaken.

Vettel en Verstappen zetten de Formule 1 voor het blok

Maar rond Haas gebeurde woensdag overdag verder nog niets. In Barcelona spraken die dag de coureurs op een persconferentie. In de uren daarvoor waren sociale media overspoeld met beelden uit Oekraïne, die de coureurs natuurlijk ook hadden bereitkt. Sebastian Vettel zei 'geschokt' te zijn.

De Duitser zette de Formule 1-organisatie meteen voor het blok. Nee, hij had als voorzitter van de rijdersvakbond nog met niemand overlegd. Maar hij ging zelf niet naar de Grand Prix van Rusland in 2022. Een land dat wordt geleid door een gestoorde, vond Vettel. Daar wil hij zich niet vertonen.

Max Verstappen zei het niet met zo veel woorden, maar vond het ook onverantwoord om in Rusland te gaan racen. "We zien allemaal wat er aan de hand is", zei de Limburger. Een viervoudig wereldkampioen én de regerend wereldkampioen die zich zo uitspreken, dat gaf de Formule 1 weinig bewegingsvrijheid.

Sebastian Vettel was donderdagochtend direct uitgesproken Sebastian Vettel was donderdagochtend direct uitgesproken Foto: Getty Images

Beslissing over Russische Grand Prix komt uiteindelijk vrij snel

Uiteraard bepalen Verstappen en Vettel niet waar de Formule 1 wel of niet naartoe gaat. Dat benadrukten ze zelf ook. Maar terwijl de UEFA zich roerde door de Champions League-finale uit Sint-Petersburg weg te halen, kwam er nog even niets uit de organisatie van de koningsklasse. De vraag drong zich op of de Formule 1 net als bij het uitbreken van de coronapandemie exact twee jaar geleden de kop vakkundig in het zand hield.

Het viel mee. Vrijdagmiddag verscheen er bij de in Barcelona aanwezige pers een statement in de mailbox. Een statement vol zorgvuldig taalgebruik, waarin werd gezegd dat de Grand Prix van Rusland op 25 september niet doorgaat zonder het letterlijk te zeggen.

De formele positie is, na beraad met de Formule 1-teams en de FIA, dat het "onmogelijk is om de Russische Grand Prix te houden onder de huidige omstandigheden". Een zin waarin nog een deur op een kier wordt gehouden, maar het werd overal in veel definitievere vorm opgepakt.

Vanuit de Formule 1 kwamen ook wel geluiden dat de race gewoon niet doorgaat. Daarmee komt de GP vrijwel zeker nooit meer terug in Sotsji. Vanaf 2023 zou er gereden worden op een circuit bij Sint-Petersburg.

De kans dat de Formule 1 ooit nog terugkeert in Sotsji is erg klein De kans dat de Formule 1 ooit nog terugkeert in Sotsji is erg klein Foto: Getty Images

Toekomst Mazepin als Haas-coureur zeer twijfelachtig

Kort voor het statement had Haas-teambaas Steiner alsnog een perspraatje gehouden. Er was in de tussentijd het een en ander gebeurd rond zijn team. Zo werden donderdagavond de stickers van de Russische sponsor Uralkali - waarvan de vader van Mazepin hoofdaandeelhouder is - van de auto en de teamvrachtwagens getrokken.

Het leek een snelle poging om de nadrukkelijke Russische connectie die het Amerikaanse team heeft naar de achtergrond te dringen. Gene Haas, de eigenaar van het team, stond daar volledig achter.

Steiner wacht een week vol gesprekken over juridische zaken, duidend op het stopzetten van de sponsordeal met Uralkali. De grote vraag is of Mazepin na die week nog Haas-coureur is. Hoewel de Rus vrijdagochtend in de auto zat, lijkt het ondenkbaar dat hij in het komende seizoen coureur blijft, terwijl het geld van vader Dmitry niet meer welkom is in de Formule 1.

Ook de coureur zelf sloeg de persconferentie over, maar reageerde wel op Twitter. Hij liet weten dat het gaat om "zaken buiten zijn controle". De coureur lijkt in een lastig pakket te zijn gebracht, zeker gezien de banden die zijn vader onderhoudt met Poetin en diens regime. Mazepin sprak zich dan ook niet uit over de gebeurtenissen in Oekraïne en de aanleiding daarvoor.

Nikita Mazepin in de witte Haas, waar de kleuren van de Russische vlag en sponsornaam Uralkali van verwijderd werden. Nikita Mazepin in de witte Haas, waar de kleuren van de Russische vlag en sponsornaam Uralkali van verwijderd werden. Foto: Getty Images

'Voel me er heel slecht over'

Dat deden de andere coureurs wel. De keuze om dit jaar niet naar Rusland af te reizen werd goed ontvangen. "Gelukkig heeft de Formule 1 dat snel besloten en hoeven wij geen lastige keuzes te maken", vond George Russell. "Al denk ik dat de meeste van ons niet wilden gaan."

"Niemand wil daar nu heen", vond ook Russells landgenoot Lando Norris. "Ik word er verdrietig van als ik hoor wat er gebeurt en dat onschuldige mensen het leven laten."

"Mensen die ik goed ken zitten nu in Oekraïne", vertelde Pierre Gasly. "Het is een moeilijke en enge situatie, deze mensen weten niet of ze het land wel uit kunnen en of ze hun geliefden nog kunnen zien. Het is echt oneerlijk, ik voel me daar heel slecht over." De Fransman was daarom opgelucht dat zijn sport Rusland dit seizoen overslaat. "Anders was ik sowieso niet gegaan."