De volgens het nieuwe technisch reglement gebouwde Formule 1-auto's vormen een uitdaging voor de coureurs. Ze rijden, voelen en sturen anders dan de vorige generatie. Toch is het leuk om met de nieuwe creaties onderweg te zijn, is de consensus.

Wat vooral opvalt, is dat de auto's voor 2022 flink stuiteren op het rechte stuk. Dat wordt met name veroorzaakt door de harder afgestelde vering, om de auto's zo laag mogelijk boven de grond te houden. "Ze zijn wel wat stijver geveerd dan wat we gewend waren", beaamde Max Verstappen. "Maar ik vind dat niet zo erg", voegde hij toe.

De coureurs vallen wel over het toegenomen gewicht. In 2021 wogen de auto's nog 752 kilo. Voor 2022 is dat toegenomen tot 795 kilo. "Dat is eigenlijk mijn enige klacht", stipte Sebastian Vettel aan. "Ik loop al een tijdje mee en kan me nog herinneren dat de auto's een stuk lichter waren."

Ook Verstappen vindt het hoge gewicht "jammer". "Er komt nog bij dat we ook wat minder wendbaar zijn in langzame bochten. Maar daar staat tegenover dat de balans in de snelle bochten wel goed is. Het is een leuke auto om mee te rijden."

Charles Leclerc reed de hele woensdagochtend in de nieuwe Ferrari en was aan het genieten. "De auto is compleet nieuw, je moet echt je rijstijl aanpassen. Zo is het remmen heel anders. Je moet echt weer even zoeken naar het perfecte rempunt", legde de Monegask uit. "En het is inderdaad wennen aan het toegenomen gewicht", voegde hij toe.

Max Verstappen gaat op pad met de Red Bull RB18. Max Verstappen gaat op pad met de Red Bull RB18. Foto: Getty Images

Rijstijl verandert vaak van race tot race

Over het aanpassen van rijstijlen was woensdag al veel te doen. Rond Verstappen ging zelfs het verhaal dat hij zich een compleet andere stijl heeft aangemeten, maar de Limburger wilde dat nuanceren. "Je past je altijd aan aan de situatie. Dat kan zelfs per race verschillen. Ik pas me altijd gewoon zo aan dat de auto het snelste gaat."

"In grote lijnen is het gewoon hetzelfde als met elke auto die we de afgelopen jaren hebben gehad", vulde Fernando Alonso aan. De Spanjaard voegde meteen toe dat coureurs nog altijd geen wonderen kunnen verrichten als de auto dat niet wil. "Die heeft ook met deze auto's het grootste aandeel in de prestaties, niet de coureur."

Het blijft gewoon Formule 1, wilde Alonso maar zeggen. "En we zijn een paar seconden langzamer dan vorig jaar, maar op hoge snelheid voelt het nog steeds goed. Ik vraag me alleen af hoe het zicht is op stratencircuits. De wielen zijn groter en er zit nu ook nog een vleugeltje boven. Dus je ziet simpelweg minder."

Charles Leclerc maakt een proefstart in de Ferrari F1-75. Charles Leclerc maakt een proefstart in de Ferrari F1-75. Foto: Getty Images

'Auto's kunnen elkaar iets beter volgen'

De grote vraag is nu of het grote doel van de Formule 1 met de nieuwe auto's gehaald is. Kunnen ze elkaar beter volgen? De auto's werden aerodynamisch versimpeld en kregen tunnels in de vloer om daar neerwaartse kracht op te wekken. Dat is minder gevoelig voor luchtverstoring van andere auto's en zou het racen moeten bevorderen.

Verstappens eerste indruk is dat hij inderdaad beter achter andere auto's aan kan rijden. "Ik zat woensdag een tijdje achter een Haas en een Williams en het ging wel iets makkelijker. Je hebt niet meer dat je opeens al je downforce kwijt bent en uit het niets enorm veel overstuur of onderstuur hebt", legde hij uit.

Toch denkt de regerend wereldkampioen niet dat de auto's langdurig heel dicht achter elkaar kunnen rijden. "Je zit niet opeens in iemands achterkant, want je blijft grip verliezen. Maar het lijkt wat meer onder controle."

Vrijdag rijdt de Formule 1 de laatste dag van de eerste testdriedaagse. Over twee weken staat er een tweede test gepland in Bahrein. De eerste Grand Prix is op 20 maart, ook in Bahrein.