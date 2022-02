De Formule 1-teams baarden opzien op de eerste dag van de wintertests in Barcelona door de rondjes moeiteloos aan elkaar te rijgen. Grote problemen deden zich woensdag nauwelijks voor. Ondanks de nieuwe auto's was de betrouwbaarheid dik in orde.

"Ik wil iedereen op de fabriek bedanken. Er wordt daar zo hard gewerkt." Hoe vaak laten Formule 1-coureurs na een overwinning zich niet lovend uit over 'hun mensen' op de thuisbasis, als fundament onder het succes.

De eerste testdag was hét bewijsmateriaal voor hoe hard er inderdaad wordt gewerkt in die Formule 1-fabrieken en waar hedendaagse teams in de koningsklasse van de autosport toe in staat zijn.

Acht teams reden meer dan honderd ronden op de eerste dag, terwijl er in 2022 een nieuw reglement van kracht is waardoor de auto's voor zo'n 98 procent nieuw zijn. De meeste onderdelen zijn op de ontwerpafdelingen van de fabrieken nieuw ontworpen, gebouwd, getest en geïnstalleerd in de auto's.

Slechts een paar van die onderdelen lieten het woensdag afweten, met name in de Alfa Romeo en de Haas. Het waren geen kolossale problemen, maar het hield de beide Ferrari-gelieerde teams wel lang aan de kant.

Ronden per team Ferrari: 153 ronden

Red Bull: 147 ronden

Williams: 132 ronden

Mercedes: 127 ronden

Alpine: 127 ronden

AlphaTauri: 121 ronden

Aston Martin: 119 ronden

McLaren: 103 ronden

Haas: 43 ronden

Alfa Romeo: 32 ronden

Meeste rondjes Ferrari ondanks volledig nieuwe motor

Ferrari voerde zelf de lijst met aantal afgelegde kilometers aan. Daarmee gaf het team uit Maranello, dat naast een volledig nieuwe auto ook nog een compleet nieuwe motor aan boord heeft, een goed signaal af.

Niet alle motorfabrikanten hebben een volledig nieuwe krachtbron. Bij Mercedes en Honda is bijvoorbeeld sprake van een doorontwikkeling.

De Red Bull van Max Verstappen, met de doorontwikkelde Honda-motor achterin kwam dus meteen goed uit de startblokken. "We hadden ons het optimistische doel gesteld om vandaag 700 kilometer te rijden", liet hoofdingenieur Guillaume Rocquelin weten. "We kwamen drie ronden tekort om dat te halen. Zo veel kilometers is voor de allereerste testdag echt ongebruikelijk."

"Onze dag verliep verrassend probleemloos", zei Andrew Shovlin, die bij Mercedes dezelfde rol vervult als Rocquelin bij Red Bull. "Maar als je door de pitsstraat heen kijkt, zie je hoe hoog de betrouwbaarheidsstandaard ligt. Bij de meeste teams ging het zo", voegde de Engelsman toe.

Alle teams hadden voor de eerste testdag begon wel al even met de auto gereden. De teams noemen dat een shakedown, waarbij wordt gekeken of de auto in de basis goed functioneert. Helemaal onbeslagen ten ijs kwamen de teams dus niet.

Onderdelen worden uit elkaar getrokken of in elkaar gedrukt

Maar deze rondjes zijn slechts een fractie van de hele voorbereiding. Voordat alle onderdelen in of op de auto worden gemonteerd, is het ontwerp al flink op de proef gesteld.

Alle teams hebben een keur aan testbanken in hun fabrieken staan, waarmee dingen uit elkaar worden getrokken, in elkaar worden gedrukt of kapot worden getrild.

Motoren draaien urenlang op testbanken, waarbij technici kijken wat er als eerste stukgaat en hoe ze het vermogen kunnen opschroeven. Voor een versnellingsbakontwerp aan de motor wordt gekoppeld, is er door een machine al duizenden keren op- en teruggeschakeld. Zelfs als de auto's al grotendeels in elkaar zitten, worden ze nog uitvoerig op de proef gesteld.

Red Bull kwam woensdag drie ronden tekort voor het 'optimistische doel' van 700 kilometer. Red Bull kwam woensdag drie ronden tekort voor het 'optimistische doel' van 700 kilometer. Foto: ANP

Grote problemen kwamen in het verleden regelmatig voor

Het zijn dit soort tests die ervoor zorgen dat de auto grotendeels klaar is voor de échte testdagen, als de nieuwe creatie de baan op gaat en alle onderdelen in harmonie met elkaar samen moeten werken. Dat terwijl de coureur de auto zo hard mogelijk over een circuit laat denderen. Blijven alle onderdelen heel, dan zijn de uren werk die in de fabriek zijn gedraaid niet voor niets geweest.

In het recente verleden kwam het nog regelmatig voor dat ook topteams te maken kregen met grote problemen. McLaren-Honda was zo'n project dat door schade en schande wijs is geworden. Vaker dan het team lief was, werd de auto met een vrachtwagentje teruggebracht naar de pits. Van die periode van afzien plukt Verstappen nu de vruchten.

Dat de eerste dag voor de meeste teams zo soepel verliep, geeft uiteraard geen garanties. De komende dagen worden de snelheden opgevoerd en de auto's meer belast. Maar binnen acht van de tien renstallen zal het credo toch zijn: "Deze rondjes hebben we alvast binnen."