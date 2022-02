Vanaf woensdag gaan de Formule 1-coureurs drie dagen de baan op in Barcelona om hun nieuwe auto's te testen. De voorbereiding op het seizoen 2022 begint op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waarna er over twee weken nog wordt getest in Bahrein. Dit moet je weten om de wintertests goed te kunnen volgen.

Alle teams hebben al wat kilometers gemaakt

De nieuwe Formule 1-auto's komen niet helemaal onbeproefd de baan op woensdag. Alle teams hebben al gebruik gemaakt van de zogeheten 'filmdag', die formeel bedoeld is om promotiemateriaal op te nemen. Er mag dan 100 kilometer worden gereden, op speciale demonstratiebanden of regenbanden.

Maar behalve het maken van video-opnames is het vooral de eerste mogelijkheid om de nieuwe auto aan de tand te voelen. De renstallen weten daarom al of hun nieuwe creatie in de basis goed functioneert, al is de kans op verrassingen sowieso klein.

In de fabrieken staan complexe testinstallaties waarmee de auto's al op de proef worden gesteld. Zeker in de dominantste jaren van Mercedes wilde het team in Barcelona vooral kijken hoe het de nieuwe auto kapot kon maken, om zo de grootste zwaktes op te sporen.

Lewis Hamilton in de nieuwe Mercedes tijdens de filmdag op Silverstone. Lewis Hamilton in de nieuwe Mercedes tijdens de filmdag op Silverstone. Foto: Mercedes

Meten is weten

Correlatie is een belangrijk woord in de Formule 1. Komen alle berekeningen die met de windtunnel en aerodynamische simulatiesoftware zijn gedaan overeen met de praktijk? Daar draaien de tests voor een groot deel om.

Als dit niet het geval blijkt, hebben de technici echt een probleem (een correlatieprobleem) en moeten er in het ontwikkelingsproces een paar stappen terug worden gezet. Red Bull heeft hier in het recente verleden nog mee te maken gehad.

Zeker met alle verse ontwerpen volgens het nieuwe reglement is het cruciaal voor de teams om op het goede ontwikkelingspad te zitten. Daarom worden de wagens in Barcelona volgehangen met sensoren, om zo veel mogelijk te meten. Vaak gaan coureurs met complete rekken aan hun auto de baan op. Ook worden de auto's regelmatig ingesmeerd met speciale verf om de luchtstromen goed in beeld te brengen.

De teams zijn vooral benieuwd of het ontwerp van de auto in de praktijk ook echt werkt. De teams zijn vooral benieuwd of het ontwerp van de auto in de praktijk ook echt werkt.

Coureurs moeten zelf ook wennen aan nieuwe auto

Voor de rijders verandert er dit jaar ook veel. Dat begint met het zicht vanuit de auto. De wielen zijn iets groter geworden en aan de voorkant zitten er ook nog eens grotere luchtgeleiders over de banden heen.

Daardoor is het voor de coureurs lastiger te zien hoe ze de auto de bocht in moeten sturen. Dit viel Max Verstappen al op toen hij met de nieuwe Red Bull RB18 in de simulator reed.

Maar dat is niet het enige. De auto's rijden ook anders dan de coureurs de afgelopen jaren gewend waren. Dat komt onder meer door de grotere banden, die om 18 inchvelgen zitten. Door de grotere wielen zijn de banden ook dunner. Het stuurgedrag van deze banden is anders en het vergt andere methodes om de banden op bedrijfstemperatuur te krijgen en te houden.

Daarnaast zijn de vering en wielophanging van de auto in 2022 veel simpeler dan de afgelopen jaren. Veel complexe dempingssystemen zijn niet langer toegestaan.

Dit gaat het rijgedrag flink beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe een auto over de kerbstones gaat. Ook wat betreft het voorkomen van bandenslijtage moeten de teams het wiel weer opnieuw uitvinden. Veel afstellingen van de auto die de afgelopen jaren effectief bleken, kunnen de prullenbak in.

Rijschema coureurs woensdag 23 februari (voor zover nu bekend) Red Bull: Max Verstappen

AlphaTauri : Yuki Tsunoda

Alfa Romeo: Robert Kubica (ochtend), Valtteri Bottas (middag)

Williams: Nicholas Latifi (ochtend), Alexander Albon (middag)

Aston Martin: Sebastian Vettel (ochtend), Lance Stroll (middag)

Haas: Nikita Mazepin (ochtend), Mick Schumacher (middag)

De motoren gaan de vriezer in

Voor de motorenbouwers is de start van 2022 extra belangrijk. De meeste onderdelen zijn vanaf de eerste race gehomologeerd, wat inhoudt dat er daarna niets meer aan ontwikkeld mag worden. In de Formule 1 heet dit een engine freeze. Die periode van bevriezing duurt maar liefst tot en met 2025, waarna er volledig nieuwe motoren komen.

Voor de motorfabrikanten is het daarom erg belangrijk om met zo veel mogelijk paardenkrachten én goede betrouwbaarheid aan het seizoen te beginnen. Sommige fabrikanten hebben de krachtbron die ze vorig jaar gebruikten doorontwikkeld, maar bijvoorbeeld Ferrari komt met een volledig nieuwe motor.

Als die krachtbron in Barcelona onbetrouwbaar blijkt, dan gaan de alarmbellen op het hoofdkwartier in Maranello wel af. Veel probleemloos afgelegde ronden zijn zeker in de eerste testdriedaagse belangrijker dan de snelheid.

Overigens tellen de motoren die tijdens de testdagen worden gebruikt niet mee met de 'pool' van krachtbronnen die de coureurs gedurende het seizoen mogen gebruiken.

De teams hopen dat er geen grote betrouwbaarheidsproblemen opspelen. De teams hopen dat er geen grote betrouwbaarheidsproblemen opspelen. Foto: Getty Images

Tijden zeggen weinig tot niks, maar toch ook weer wel

Het vaste credo bij de wintertests is dat rondetijden niet ter zake doen. Maar de vraag is of dat dit jaar, met de volledig nieuwe auto's, ook zo is.

Een voorbeeld uit 2009, toen er ook een nieuw reglement werd ingevoerd: Brawn verscheen op de testdagen met een auto die seconden sneller was dan de rest van het veld. Met die auto domineerde Jenson Button vervolgens de eerste seizoenshelft. Als een auto er echt bovenuit steekt, is dat een goede indicatie.

De rondentijden zijn in Barcelona overigens niet live te volgen via de website van de Formule 1, omdat het gaat om een besloten test. Hoogstwaarschijnlijk zijn de tijden wel beschikbaar voor de op het circuit aanwezige media.

De testdagen in Barcelona zijn van woensdag tot en met vrijdag. Van 8 tot en met 10 maart wordt er in Bahrein nog eens drie dagen getest. De eerste Grand Prix is op 20 maart en wordt eveneens in Bahrein verreden.