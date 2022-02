Na lang wachten trokken diverse Formule 1-teams de afgelopen dagen eindelijk het doek van hun auto's voor komend seizoen. Het zijn de eerste creaties volgens het ingrijpend gewijzigde technisch reglement. Door de strakke nieuwe regels bestond de vrees onder volgers dat de auto's te veel op elkaar zouden lijken. Het tegendeel blijkt waar: tussen de verschillende creaties zitten meer verschillen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. We nemen er een paar door.

Pullrod of pushrod, that's the question

De teams kiezen bijvoorbeeld voor verschillende veringssystemen. Er zijn in de Formule 1 twee gebruikte manieren: de zogeheten pushrod- en pullrodvering.

Bij een pushrodsysteem loopt een duwstang van onderaan de wielnaaf naar een hoog punt aan de neus van de auto, of (in het geval van de achterwielophanging) naar een hoog punt aan de behuizing van de versnellingsbak. Bij een pullrodsysteem is dit precies andersom, dus dan loopt een trekstang van een hoog punt aan de wielnaaf naar een lager punt aan de auto. Deze duw- of trekstang is in de auto verbonden aan een demper, die de verticale beweging van het wiel in bedwang houdt.

Ook de regels voor vering en wielophanging gingen voor 2022 behoorlijk op de schop. Zo mogen bijvoorbeeld veel technisch hoogstaande dempers niet meer worden gebruikt, en zijn ook de torsiestaven in de ban gedaan. Er mogen alleen nog 'normale' dempers en veren worden gemonteerd.

Het pullrod-systeem in de voorwielophanging van McLaren. De trekstang loopt van hoog aan de wielnaaf naar laag aan de neus. Het pullrod-systeem in de voorwielophanging van McLaren. De trekstang loopt van hoog aan de wielnaaf naar laag aan de neus. Foto: McLaren

Voorvering moest omlaag

Daarnaast is er een verandering aan de voorwielophanging. Die ging de laatste jaren steeds verder omhoog, vooral om aerodynamische redenen: de hogere ophangingselementen zaten de luchtstromen naar de onderkant van de auto zo minder in de weg. Ook hiervoor zijn nieuwe limieten, waardoor de voorwielophanging weer meer op de hoogte van de wielnaaf zit. Daarmee verdwijnt het aerodynamische voordeel enigszins. Een voordeel van pullrod is dat het interne systeem lager in de auto zit, wat zorgt voor een lager zwaartepunt. Dit komt het bochtenwerk ten goede.

Dit zette de deur open voor de terugkeer naar een pullrodsysteem aan de voorkant, iets wat in 2015 voor het laatst werd gebruikt door Ferrari. En inderdaad, deze lay-out keerde terug. Maar bij slechts twee teams tot nu toe. De nieuwe McLaren is er mee uitgerust, en - zij het op onbevestigde gelekte beelden - ook de Red Bull RB18 lijkt aan de voorkant een pullrodsysteem te hebben. De andere auto's die zijn gepresenteerd hadden allemaal een pushrodsysteem in de voorwielophanging.

Het pushrod-systeem in de voorwielophanging van de Ferrari Het pushrod-systeem in de voorwielophanging van de Ferrari Foto: Ferrari

Ook achter verschillende keuzes

De afgelopen jaren was het bij de achterwielophanging juist gebruikelijk om een pullrodsysteem te gebruiken. De meeste teams blijven dit doen, maar er zijn (tot dusver) twee vreemde eenden in de bijt. De Alfa Romeo is nu helemaal pushrod, zowel voor als achter. McLaren is helemaal van de afgelopen jaren gebruikelijke trend afgestapt. Naast de keuze voor pullrod voor de voorwielen heeft het Britse team op de MCL36 achter een pushrodsysteem.

Ook dit lijkt een aerodynamische keuze. Alle ophangingselementen aan de achterkant zitten de luchtstroom hoe dan ook in de weg. Dat zijn naast de draagarmen en de aandrijfassen ook de duw- of trekstangen. Waarschijnlijk denken Alfa Romeo en McLaren dat pushrod achter beter bij hun aerodynamische concept past.

De nieuwe Williams heeft achter een conventioneel pullrodsysteem. De nieuwe Williams heeft achter een conventioneel pullrodsysteem. Foto: Williams

Moet de voorvleugel wel helemaal vastzitten aan de neus?

In het nieuwe technische reglement staat dat alle dwarselementen van de voorvleugel verbonden moeten zijn aan de neus.

Toch heeft een aantal teams blijkbaar een grijs gebied gevonden, want Aston Martin en McLaren kwamen bijvoorbeeld met een voorvleugel waarbij het onderste dwarselement vóór de neus hangt. Teams checken dit soort ontwerpen doorgaans wel eerst bij de FIA voor ze het bouwen, dus het lijkt erop dat het wordt toegestaan. Dan is het aan andere teams om te kopiëren, mits het uiteraard effectief blijkt.

De Aston Martin-voorvleugel, met loshangend voorste dwarselement. De Aston Martin-voorvleugel, met loshangend voorste dwarselement. Foto: Aston Martin

Zeer sterk gevormde voorvleugel Mercedes

Ook in de voorvleugels zelf zijn de nodige variaties te zien. Zo zijn de dwarselementen op de Ferrari vrij horizontaal en recht aan de neus bevestigd, maar heeft de voorvleugel van de Mercedes, afwijkend van de meeste andere auto's, veel meer welving.

Daar lopen de dwarselementen richting de neus sterk naar beneden af, om in die ruimte de rijwind langs de neus te laten stromen.

De voorvleugel van de Mercedes W13 loopt in het midden sterk naar beneden. De voorvleugel van de Mercedes W13 loopt in het midden sterk naar beneden.

Zeer veel variatie in de sidepods

De Ferrari zorgde donderdag voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Grof en breed, zo kunnen de sidepods van de F1-75 wel bestempeld worden. Het ontwerp gaat volledig in tegen de trend van de afgelopen jaren, waarin de sidepods slanker en slanker werden.

Deze trend is dan ook doorgetrokken op de Mercedes W13, die extreem rank is vormgegeven. Ook op de nog vrij wazige beelden van de Red Bull RB18 is dit terug te zien, net als op de Williams, de AlphaTauri en de McLaren. In deze sidepods zitten voornamelijk de radiateurs voor de motorkoeling.

De Mercedes W13 heeft extreem slanke sidepods. De Mercedes W13 heeft extreem slanke sidepods. Foto: Mercedes

Wil Ferrari de rijwind dóór de sidepods sturen?

De enige auto die op dit gebied enigszins bij de Ferrari in de buurt komt, is de Aston Martin. Ook die auto heeft vrij brede sidepods. Maar er is een groot verschil met de F1-75: bij de Aston lijkt er veel op gericht om de rijwind zoveel mogelijk via de onderkant van de sidepods naar achteren te begeleiden.

Ferrari heeft voor een totaal andere oplossing gekozen. Er zit aan de bovenkant van de sidepods een soort geul die is verbonden met de luchtinlaten aan de voorkant van de sidepod. De rijwind moet dus meer door de sidepod, zo lijkt het althans, dan erlangs. Dat verder niemand met dergelijke sidepods komt, kan eigenlijk maar twee dingen betekenen: of in Maranello is een zeer slimme vondst gedaan, of ze slaan de plank mis. Het zorgt in ieder geval wel voor de broodnodige variatie op de startgrid.