De internationale autosportbond FIA dropte donderdag een bommetje door het vertrek van Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi aan te kondigen. Het is een directe consequentie van de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Max Verstappen ten koste van Lewis Hamilton de wereldtitel greep. Waarom kiest de FIA ervoor om de Australiër aan de kant te zetten?

Masi zorgde voor een hoogtepunt in de Formule 1-geschiedenis, door titelrivalen Verstappen en Hamilton in de allerlaatste ronde van de slotrace te laten vechten om het kampioenschap.

Sociale media stroomden de uren en dagen na de race vol met video's waarin fans die slotronde beleefden. Gezinnen stonden te springen voor de televisie, in kroegen van Sydney tot Washington werd massaal gekeken en gejuicht. Ruim 100 miljoen mensen wereldwijd zaten voor de buis. Het was een apotheose waarvan de Formule 1 alleen maar kon dromen.

Ironisch genoeg moet Masi juist om die ronde het veld ruimen, en dan vooral om de gevolgen van beslissingen die hij nam. De Australiër sneed (te) veel figuurlijke bochten af om die slotronde nog te laten plaatsvinden. De wedstrijdleider had Verstappen eigenhandig de wereldtitel cadeau gedaan, was de mening van de achterban van Hamilton.

Politiek spel breekt los

Mercedes reageerde op de roemruchte slotronde door eerst in protest te gaan, maar later toch een beroep te laten varen. Daarmee kwam de FIA er makkelijk van af. Althans, zo leek het. Zowel voor als achter de schermen brak een politiek spel los, waarin Mercedes vooral zinspeelde op het mogelijke vertrek van Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen had hier overigens zelf geen publieke rol in, los van dat hij zelf direct na de race -nog vol teleurstelling - zijn toekomst openhield. Daarna verdween de Brit nadrukkelijk van de radar, zoals veel van zijn medecoureurs in de winter doen.

Of de dreiging van Hamiltons vertrek nou reëel was of niet en of alle kritiek op Masi nou terecht was of niet, de FIA zat met een probleem. Dat is ook terug te lezen in de verklaring die de autosportbond donderdag naar buiten bracht. Daarin zegt president Mohammed Bin Sulayem: "Respect en steun voor de scheidsrechters is de essentie van de FIA. Daarom zijn deze structurele veranderingen cruciaal." Even later zegt hij: "Door deze veranderingen zal onze sport nog meer geliefd en gerespecteerd worden."

Er was na de race in Abu Dhabi simpelweg te veel twijfel over de capaciteiten van Masi en over de vraag of hij in staat is om op cruciale momenten besluiten te nemen die onomstreden zijn. Die twijfel draait overigens niet alleen om de persoon Masi. De vraag is of één persoon daar überhaupt wel toe in staat mag worden geacht.

Twijfel rondom de wedstrijdleiding niet goed voor aanzien Formule 1

Deze twijfels zijn hoe dan ook niet goed voor het aanzien van de Formule 1, zeker niet na een seizoen waarin al ontzettend veel te doen was om al dan niet terecht opgelegde straffen. Verstappen sprak in de aanloop naar de race in Abu Dhabi ook nadrukkelijk zijn onvrede uit over hoe zijn manier van racen door de stewards werd beoordeeld.

Daags na de slotrace in Abu Dhabi werd er direct - waarschijnlijk als eis van Mercedes om het hoger beroep te laten varen - een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken in de slotrace. Later speelde het team van Hamilton vakkundig de kaart van diens dreigende vertrek.

Het duurde niet lang voordat vanuit de FIA geluiden kwamen dat Masi's aanblijven ter discussie stond. Mogelijk was het lot van de Australiër op dat moment al bezegeld, maar het deed Masi's zaak geen goed dat er vorige week communicatie tijdens de slotfase van de wedstrijdleider met Red Bull en Mercedes werd 'herontdekt'.

In de video op F1TV (die overigens al twee maanden online staat) is te horen dat hij door het team van Verstappen geïnstrueerd lijkt (met de nadruk op lijkt) te worden over hoe hij de safetycarsituatie moet afhandelen. Het helpt niet dat Masi vervolgens enkele woorden van Red Bulls wedstrijdleider Jonathan Wheatley herhaalt richting Mercedes. De beeldvorming dat Masi in het voordeel van Verstappen opereerde werd hiermee verder versterkt.

De beslissende inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Abu Dhabi. De beslissende inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Makkelijk om Masi's kop te laten rollen

Het lijkt er nu op dat de FIA - mogelijk onder druk van Mercedes - besloot niet met een wedstrijdleider verder te willen die de schijn tegen heeft. Twijfels over de 'race director' zijn twijfels over hoe de FIA de sport leidt. De integriteit van de autosportbond stond op het spel. Daarom was het makkelijk om Masi's kop te laten rollen, veel gezeur wordt zo in de kiem gesmoord.

Maar de FIA moet nu één ding niet vergeten: maak zo snel en overtuigend onderbouwd duidelijk waarom de besluiten van Masi in Abu Dhabi niet volgens de regels waren, en wat er dan wel had moeten gebeuren.

Nu zijn de formele beweegredenen nog geheimzinnig en blijft het beeld bestaan dat Mercedes deze beslissing forceerde. Hoe langer deze uitleg op zich laat wachten, des te sterker wordt de overtuiging dat een stevige inhoudelijke onderbouwing niet bestaat.