Red Bull Racing onthulde woensdag de auto waarmee Max Verstappen in 2022 zijn wereldtitel gaat proberen te verdedigen. Althans, die indruk wilde het team wekken met de RB18-launch. De daadwerkelijke RB18 blijft tot de testdagen in Barcelona geheim.

Red Bull toonde bij de presentatie in de fabriek in het Engelse Milton Keynes vooral een variant van de showmodellen die de Formule 1 op basis van de nieuwe reglementen heeft laten maken. Deze auto was getooid met de kenmerkende Red Bull-kleuren, voorzien van Verstappens startnummer 1 en bedrukt met de naam van de nieuwe hoofdsponsor Oracle.

Om die aankondiging leek de presentatie dan ook vooral te draaien, wat te begrijpen valt. De miljoenendeal (500 miljoen dollar of bijna 440 miljoen euro over vijf jaar) met de Amerikaanse techreus is ontzettend belangrijk voor Red Bull en legt een stevig fundament onder de toekomst van het team. Maar om de auto ging het dus eigenlijk niet. "Die gaat er heel anders uitzien tijdens de testdagen in Barcelona", liet teambaas Christian Horner dan ook weten.

De Red Bull-presentatie was de tweede van tien in totaal. Haas trok vrijdag al het doek van de VF22. Teambaas Gunter Steiner gaf toe dat het een auto in een "vroeg stadium van ontwikkeling" betrof. Toch was de wagen veel duidelijker een creatie van Haas zelf. Die moeite had Red Bull niet genomen.

De Haas VF22 "in een vroeg stadium van ontwikkeling". De Haas VF22 "in een vroeg stadium van ontwikkeling". Foto: Haas F1 Team

Kaarten tegen de borst, is de auto is nog niet klaar of allebei?

Er zijn twee redenen voor Formule 1-teams om een showmodel of afgeleide daarvan te laten zien bij een presentatie. De eerste reden is natuurlijk geheimzinnigheid. Ze zijn veel te bang dat concurrerende teams hun oplossingen en interpretaties snel gaan testen in de windtunnel en dat de slimme vondsten daarna ook op andere auto's verschijnen.

Daar is niets nieuws aan. Ook de afgelopen jaren werd er veel afgedekt of toonden renstallen bij een presentatie simpelweg een auto van het jaar ervoor, maar dan gespoten in de nieuwe kleuren. Het ingrijpende nieuwe pakket aan regels maakt de drang tot geheimzinnigheid alleen maar groter.

De tweede reden heeft vooral te maken met de nieuwe regels. De teams hebben ontzettend veel werk te verzetten, omdat weinig zaken van de vorige generaties herbruikbaar zijn. Alles moest nieuw ontworpen en gebouwd worden. Daardoor is de kans groot dat veel teams simpelweg nog niet klaar zijn met de nieuwe auto.

Niet per se de teampresentatie, maar de eerste testdag in Barcelona op 23 februari is de deadline. Alfa Romeo lanceert de nieuwe auto zelfs op 27 februari, ná de eerste drie testdagen in Spanje. De uitgebreide showmodellen die de Formule 1 liet maken, bieden een makkelijke oplossing om de sponsors toch wat aandacht te geven.

Een van de showmodellen van de Formule 1 op basis van de nieuwe regels. Een van de showmodellen van de Formule 1 op basis van de nieuwe regels. Foto: Alpine

In Barcelona met de billen bloot

De verwachtingen rond de komende autolanceringen kunnen na de eerste twee presentaties iets bijgesteld worden. Aston Martin trekt donderdag om 15.00 uur het doek van de auto, McLaren doet vrijdag om 20.00 uur hetzelfde. Of daar meer te zien zal zijn dan bij Red Bull is natuurlijk de grote vraag. De presentaties van Ferrari en Mercedes zijn volgende week op respectievelijk 17 en 18 februari.

Wat deze teams de komende weken ook laten zien (of juist niet): tijdens de wintertests moeten ze (grotendeels) met de billen bloot. Dan heeft geheimhouding geen zin meer en moet blijken of alle metingen die in de windtunnel en op de testbanken zijn verricht ook terugkomen op het asfalt. Het heeft weinig zin om dan met een onderontwikkelde auto en onrepresentatieve auto te gaan rijden.

Dat wil niet zeggen dat de auto's die in Barcelona te zien zijn ook met die specificatie worden gebruikt bij de Grand Prix in Bahrein op 20 maart. De ontwikkeling van de auto's is al in volle gang, zonder dat die ook maar een meter hebben gereden. Dagelijks verschijnen er bij de testdagen nieuwe onderdelen op de auto's.

De technisch interessante periode die misschien al zou aanbreken tijdens de presentaties, komt er echt. Het duurt alleen nog even voor alle geheimen moeten worden onthuld.