Nieuwe auto's met veel meer standaardonderdelen, een bevroren motorreglement, een budgetlimiet en de rem op de ontwikkeling: dat zijn de belangrijkste ijzers in het Formule 1-vuur om de koningsklasse spannender te maken. Het 'product' moet zo toekomstbestendig zijn. Maar dan moeten alle doorgevoerde veranderingen wel werken. 2022 wordt daarom een cruciaal jaar voor de hoogste categorie van autosport.

De Formule 1 zit in een grote hervorming, met een gelijkwaardiger speelveld als einddoel. De droom van de Amerikaanse eigenaren is simpel: ook de coureurs uit het middenveld moeten kans maken op podiumplaatsen of de zege, zonder dat daar een enorme reeks aan incidenten bij komt kijken.

Recente opvallende zeges als die van Esteban Ocon in Hongarije (2021) of Pierre Gasly in Italië (2020) konden alleen tot stand komen doordat de toppers in het veld iets overkwam, al dan niet door eigen toedoen. Simpelweg op snelheid was het ze nooit gelukt om die races te winnen. Dat moet makkelijker worden.

Hoe wil de Formule 1 dat bereiken?

De budgetlimiet is vanzelfsprekend de zwaarste ingreep, die in 2021 al inging. Even snel de basis: vorig jaar gold een uitgavenlimiet van 145 miljoen dollar (bijna 127 miljoen euro), waarvan onder meer het salaris van de coureurs en drie topmensen binnen het team zijn uitgezonderd. De ontwikkeling van de auto, de bouw van de auto en de salarissen van de mensen die bouwen en ontwikkelen, moeten wel binnen dit bedrag passen. In 2022 zakt deze limiet naar 140 miljoen dollar en in 2023 naar 135 miljoen.

De gedachte is dat er een gelijkwaardiger speelveld ontstaat als de teams grofweg hetzelfde uitgeven aan de auto. Maar er zijn meer middelen om dit doel te bereiken. De hoeveelheid tijd die je als team aan aerodynamische ontwikkeling kunt besteden, wordt ook aan banden gelegd. Dan gaat het om uren in de windtunnel én het gebruikmaken van computersimulatie, de zogeheten computational fluid dynamics (CFD). Hetzelfde geldt voor het aantal uren dat de motoren op de testbanken mogen draaien.

Hier zit nog een extra element in om het veld dichter bij elkaar te brengen: het aantal uren dat je als team mag besteden aan deze ontwikkeling is afhankelijk van de positie in het constructeurskampioenschap in het vorige seizoen. Eindigde een team laag, dan mag het meer uren in de windtunnel en achter de computer doorbrengen dan constructeurskampioen Mercedes.

Vanaf 2022 mogen de succesvolle teams minder tijd in de windtunnel doorbrengen. Vanaf 2022 mogen de succesvolle teams minder tijd in de windtunnel doorbrengen. Foto: Formula 1

Meer standaardonderdelen, ontwikkeling van motoren bevroren

Ook in de ingrijpend veranderde technische regels voor 2022 zitten veel elementen die een competitiever veld moeten bevorderen. De lijst met standaardonderdelen is gegroeid en er is voor de ontwerpers beduidend minder ruimte om een geheel eigen koers te varen. Dat betekent niet direct dat alle auto's op elkaar gaan lijken (dat leken ze in zekere zin toch al), maar er is simpelweg minder speelruimte.

Dan de motoren: die gaan vanaf 2022 de ijskast in. Een engine freeze heet dat in de Formule 1. Het komt er simpelweg op neer dat er niet ontwikkeld mag worden. Deze rem op de ontwikkeling was er al per seizoen, maar het verschil is dat die nu geldt voor de periode 2022-2025. Voor de motorenbouwers is het dus alle hens aan dek om die vierjarige periode met zo veel mogelijk paardenkrachten in te gaan.

De fabrikanten hebben twee data roodomrand in hun agenda staan. Hieronder staat in twee lijstjes wat er dan gehomologeerd moet zijn. Dit houdt in dat deze elementen vanaf die datum niet meer ontwikkeld mogen worden. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de engine freeze. Mocht blijken dat één fabrikant ver achterligt of enorme betrouwbaarheidsproblemen heeft, dan mag er wat verbeterd worden.

Homologatie per 1 maart Verbrandingsmotor (ICE)

MGU-H

Uitlaatsysteem

Motorolie

Benzinespecificatie

Homologatie per 1 september MGU-K

Batterijpakket (ES)

Control Electronics

Gaan deze regels werken?

Met Mercedes en Red Bull, dat op uitzonderingen na ver buiten het bereik van de rest van de competitie lag, had de budgetlimiet in 2021 duidelijk nog geen effect op de competitieve slagorde.

Nou werden in het afgelopen seizoen vanwege de coronapandemie dan ook grofweg de auto's van 2020 gebruikt om kosten te besparen. Diezelfde pandemie zorgde er ook voor dat de invoering van het ingrijpende nieuwe technische reglement met een jaar werd uitgesteld. Het effect hiervan was dat de nieuwe auto's dus wel zijn ontwikkeld binnen de budgetlimiet én binnen de ontwikkelingslimiet.

Maar dan nog werken de vele extra miljoenen die de topteams de afgelopen jaren in onder meer hun faciliteiten hebben geïnvesteerd nog wel even door.

Normaal gesproken zijn de traditionele topteams in 2022 gewoon nog vooraan te vinden. Normaal gesproken zijn de traditionele topteams in 2022 gewoon nog vooraan te vinden. Foto: Getty Images

Topteams hebben betere faciliteiten

Mercedes mag bijvoorbeeld minder uren doorbrengen in de windtunnel dan bijvoorbeeld Alfa Romeo. Maar de windtunnel van Mercedes is wel veel duurder dan die van het Zwitserse team, dus normaal gesproken ook vele malen beter. De technici en ingenieurs die bij Mercedes werken zijn waarschijnlijk ook beter dan die van Alfa. Ferrari heeft bijvoorbeeld onlangs nog veel geld geïnvesteerd in een hypermoderne simulator. Geld dat niet elk team voorhanden heeft.

Toch heeft de budgetlimiet de topteams hard geraakt. Er zijn mensen hun baan kwijtgeraakt. Vooral Mercedes, Red Bull en Ferrari hebben minder te besteden. De teams zijn in dat opzicht naar elkaar toegegroeid en dat vergroot zeker de kans dat het startveld over de hele linie competitiever wordt. Het gaat alleen even duren voor alle maatregelen echt doorwerken. Voorlopig hebben de rijke teams nog even een voordeel. Maar tel alle middelen die de Formule 1 inzet om een gelijkwaardiger startveld te krijgen en het kan bijna niet anders of de opzet moet uiteindelijk slagen. Geduld is een schone zaak.