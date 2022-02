In deze periode presenteren de Formule 1-teams de auto's waarmee ze in 2022 aan de start verschijnen. Het mag inmiddels bekend zijn: die auto's zijn gebouwd volgens een ingrijpend aangepast pakket aan regels. Maar wat verandert er precies? NU.nl neemt de belangrijkste wijzigingen door.

Elkaar kunnen volgen, duelleren en inhalen. Met die gedachte zijn de regels voor 2022 op papier gezet. De auto's waarmee tot de laatste Grand Prix in Abu Dhabi werd gereden waren heel snel, maar ook berucht om de grote hoeveelheid luchtverstoring die ze veroorzaakten. Dat kwam onder meer door de wildgroei aan flapjes en vleugeltjes.

Die luchtverstoring zorgde ervoor dat auto's niet lang dicht achter elkaar konden rijden zonder grip te verliezen. "Je kunt elkaar met deze auto's niet goed volgen, dat komt doordat je snel downforce verliest als je dicht achter een andere coureur rijdt. Dat ga ik niet missen", blikte Max Verstappen afgelopen seizoen al terug op de generatie auto's waarmee hij zijn eerste wereldtitel veroverde.

Met de auto's van 2022 moet dat dus beter gaan, aangezien veel vooral aerodynamische onderdelen worden versimpeld. Het is de grootste regelwijziging in het bestaan van de Formule 1. De teams moesten de nieuwe auto van de grond af opnieuw ontwerpen.

De voorvleugel

Het is een van de meest in het oog springende veranderingen: de voorvleugel. Belangrijk is dat de zogeheten Y250-plane (rood omlijnd op de foto hieronder) verdwijnt. Dit was een verplicht element in de voorvleugel, dat voor veel luchtverstoring zorgde.

Dit verplichte onderdeel van de voorvleugel, het zogeheten Y250-gedeelte, verdwijnt dit seizoen. De voorvleugels gaan er daardoor anders uitzien. Foto: Getty Images

De voorvleugel mag nu aan weerszijden van de neus bestaan uit nog maar vier horizontale elementen, die bovendien aan de neus vast moeten zitten. De twee ophangingspunten die al decennialang gemeengoed waren, verdwijnen daarom. Op de showauto die de Formule 1 dit jaar liet zien, was de neus vrij breed. Maar de kans is vrij groot dat teams - volgens de trend van de afgelopen jaren - met een smallere neus komen.

De vier elementen moeten nu aansluiten op de neus, het Y250-gedeelte is verdwenen. De kans is wel heel groot dat de neus er op de daadwerkelijke auto's anders gaat uitzien. Smaller vooral. Foto: Getty Images

Ook het zijaanzicht van de voorvleugel gaat veranderen. De rechthoekige wingendplates (geel omcirkeld op de foto hieronder) krijgen een totaal andere vorm, omdat die ook voor veel luchtverstoring zorgden. Deze rechtopstaande flappen versterken de downforce opwekkende werking en bepalen daarnaast hoe de rijwind om de voorwielen wordt geleid.

De rechthoekige wingendplates verdwijnen. Foto: Getty Images

De nieuwe wingendplates (foto hieronder) krijgen een puntigere vorm en worden meer onderdeel van het totale ontwerp van de voorvleugel. De teams hebben weinig ruimte om te ontwikkelen, omdat de Formule 1 graag een wildgroei aan flapjes en vleugeltjes wil voorkomen.

De wingendplates worden groter en anders van vorm. De teams hebben hiermee weinig speel- en ontwikkelingsruimte. Foto: Getty Images

Wielen en wielophanging

Ook achter de voorvleugel grijpen de regels hard in. Ten eerste intern: daar wordt de vering van de auto flink versimpeld. De teams mogen voor de vering niet langer gebruikmaken van de nu gebruikelijke torsiestaven, maar alleen nog van normale dempers en veren. Het is een onzichtbare, maar toch belangrijke verandering.

De gehele voorwielophaning gaat van voren gezien sowieso een stuk omlaag en loopt veel rechter van de wielnaaf naar de neus van de auto. De extreem hoge ophanging die bijvoorbeeld de afgelopen jaren bij Mercedes zichtbaar was, verdwijnt daardoor.

Aan het wiel zelf komen aan de binnenkant gestandaardiseerde luchtgeleiders (rood omcirkeld in de afbeelding hieronder), die de luchtwervelingen rondom de draaiende wielen sterk moeten verminderen en controleren. In dit element zijn ook de luchthappers voor de remkoeling verwerkt. Die spelen ogenschijnlijk een kleine rol, maar de Formule 1-teams vinden ze aerodynamisch gezien ontzettend belangrijk. Ook hier is dus sprake van versimpeling.

De luchtgeleiders bij de wielen zijn in grote mate standaard onderdelen die iedereen moet gebruiken. Foto: Getty Images

Dan het wiel zelf: dat gaat van 13 inch naar een formaat van 18 inch, met daaromheen een band met een fractioneel grotere omtrek. Door de grotere velg wordt de wang van de band een stuk dunner, waardoor er minder beweging in zit. De hele auto is voor vering en demping meer aangewezen op de vering van de auto zelf. Het stuurgedrag van deze banden zal ingrijpend anders zijn dan de tot nu toe gebruikte velgen van 13 inch. De diameter van de remschijven groeit wel naar maximaal 330 millimeter.

Er is ook een aerodynamische ingreep: wieldoppen zijn verplicht om de luchtverstoring door de draaiende en sturende velgen terug te dringen.

Open velgen zijn verleden tijd. Om de luchtverstoring van de wielen verder te verminderen, krijgt elke velg een wieldop. De velgen en banden zelf gaan van 13 inch naar 18 inch. Foto: Getty Images

Tussen de voor- en achterwielen

De belangrijkste regelwijziging in deze ruimte gaat letterlijk over de afstand tussen de voor- en achterwielen, beter bekend als de wielbasis. Die mag niet meer dan 3,6 meter bedragen. Dit is slecht nieuws voor de lange auto's op de grid, en dan met name Mercedes. De wielbasis moet met zeker 12 centimeter ingekort worden.

Zoals vermeld, was de Formule 1 opzoek naar aerodynamische versimpeling. De bargeboards (rood omcirkeld op de foto hieronder) zijn wat dat betreft een makkelijk slachtoffer. Ze verdwijnen volledig, ook om ruimte te maken voor de ingang van de nieuwe tunnels waarmee de auto's voornamelijk hun downforce gaan opwekken.

De complexe bargeboards (rood omsingeld) keren niet terug op de auto's van 2022 Foto: Getty Images

Dan de grootste ingreep in het regelpakket van 2022: de terugkeer van het grondeffect. Nu wordt het echt ingewikkeld, maar het komt hier grofweg op neer. In de bodem van de auto zitten twee tunnels verwerkt. die halverwege nauwer worden en dan weer ruimer. Door deze vernauwing gaat de lucht die door de tunnels gaat sneller stromen, waardoor er op die plek minder lucht is. Hierdoor ontstaat onderdruk: een soort vacuüm dat ervoor zorgt dat de auto aan het asfalt wordt gezogen.

Deze manier van neerwaartse kracht opwekken heet ook wel het grondeffect. Het voordeel van deze vorm van downforce opwekken is dat het voor veel minder luchtverstoring zorgt, wat uiteraard aansluit bij het hoofddoel van deze regels.

De tunnels onder de auto, waarin door de versnellende luchtstroom onderdruk wordt opgewekt. De rijwind volgt grofweg de rode pijlen door de tunnels. Foto: Formula One

Voor de teams worden twee zaken belangrijk: de inlaten van deze tunnels en de onderrand van de vloer. De inlaten zijn redelijk vrij te ontwikkelen, al is de vorm van de tunnels zelf reglementair flink vastgelegd. Aan de rand van de ingang zit een grote vleugel (rood omcirkeld op de foto hieronder) die ervoor moet zorgen dat de ruimte onder de auto (en dus ook in de tunnels) zo goed mogelijk wordt afgesloten van buitenlucht. Deze vleugel is grotendeels vrij voor de teams om te ontwikkelen.

Als het de teams lukt om de ruimte onder de auto goed af te sluiten, dan betekent dit ook dat er met het zogeheten 'rake' kan worden gereden, waarbij de auto vooral aan de achterkant hoog op zijn wielen staat. Red Bull stond bekend om de hoge achterkant en dit hoeft dus niet tot het verleden te behoren. Mits het gat tussen de vloer en het asfalt aerodynamisch gezien maar goed genoeg afgedicht kan worden.

Als vervanger van de bargeboards is er deze vleugel, die de teams aardig mogen doorontwikkelen. Foto: F1

De vorm van de cockpit blijft grotendeels ongewijzigd, net als de inlaat boven het hoofd van de coureur. De sidepods krijgen wel een andere vorm, vooral omdat de regels over de zijwaartse crashstructuur zijn gewijzigd. Hierdoor gaan de luchtinlaten van de sidepods tegen de huidige trends in waarschijnlijk weer omlaag. De verdere vorm van de sidepods is voor de teams redelijk vrij.

De hoge luchtinlaten in de sidepods, die de afgelopen jaren gemeengoed werden, gaan door andere regels voor de zijwaartse impactstructuur hoogstwaarschijnlijk weer omlaag. Foto: Getty Images

Een laatste vrij cruciaal onderdeel tussen de voor- en de achterwielen is uiteraard de motor. Die verandert technisch niet ten opzichte van voorgaande jaren. Toch zijn er twee belangrijke zaken om te benoemen: de benzine moet vanaf 2022 voor 10 procent uit biobrandstof bestaan, ook bekend als E10. De fabrikanten moeten hun motoren hierop aanpassen.

Daarnaast: Het motorenreglement is tot en met 2025 bevroren. Dit betekent dat er tot 2026 nauwelijks meer iets aan de motoren mag worden verbeterd. Het is voor alle motorfabrikanten dus wel zaak om die bevroren fase zo goed mogelijk in te gaan.

De achterkant

Ook aan de achterkant gaan twee belangrijke zaken veranderen. De achtervleugel krijgt net als de voorvleugel een flink versimpelde vorm. En de diffuser gaat flink op de schop. Het hoofddoel is uiteraard weer: minder luchtverstoring. Daarnaast krijgt de achtervleugel een grotere rol in het zo hoog mogelijk opwerpen van de rijwind, óver eventuele achtervolgers heen.

De rechthoekige achtervleugels met de grote wingendplates aan de zijkant zijn in 2022 verleden tijd. Foto: Getty Images

De vorm van de achtervleugel wordt vooral versimpeld omdat de grote rechthoekige wingendplates (met alle luchtverstorende flapjes die eraan zaten) verdwijnen. Net als bij de voorvleugel worden deze plates bij de nieuwe achtervleugel (zie afbeelding hieronder) veel meer een onderdeel van de gehele vorm.

Op de door de Formule 1 getoonde showauto zat een vrij grote vleugel (foto hieronder), maar als de teams erin slagen met de tunnels in de vloer genoeg neerwaartse kracht op te wekken, dan volstaat een kleinere achtervleugel. Ook had de showauto geen DRS, terwijl dat in 2022 nog wel is toegestaan.

Er keert ook iets terug uit het verleden: de zogeheten beamwing. Deze bestaat uit twee dwarselementen en zit horizontaal ter hoogte van de uitlaat. De beamwing is eigenlijk een extra vleugel in de achtervleugel, die helpt met het opwekken van neerwaartse kracht en het sturen van de rijwind.

De vleugels krijgen een veel rondere vorm, die voor minder luchtverstoring moet zorgen. DRS blijft, en onderin keert de zogeheten beamwing ter hoogte van de uitlaatmonding terug. Foto: Getty Images

Ook verdwijnt de diffuser (rood omlijnd in de foto hieronder) in zijn huidige vorm. Tot dit jaar volgde die oplopende vorm aan de achterkant van de auto na een verder vlakke vloer en werd er vooral in die oplopende vorm downforce opgewekt. Nu gaat dat dus meer plaatsvinden in de tunnels onder de auto.

De traditionele diffuser waarmee de afgelopen jaren een groot deel van de downforce werd opgewekt verdwijnt. Foto: Getty Images

De nieuwe diffuser (rood omlijnd in de foto hieronder) is dus vooral de uitgang van de tunnels die onder de auto doorlopen. De vorm wordt, geheel in lijn met de doctrine rond de hele auto, flink versimpeld.

Aan weerszijden van de diffuser zitten twee belangrijke elementen, die onderdeel zijn van de afdekking van de binnenkant van de achterwielen. Hier mogen ook kleine vleugeltjes aan zitten, zoals te zien is op de showauto. Omdat deze vleugels vastzitten aan de naaf, veren ze niet mee met de auto. De vleugeltjes kunnen daardoor een belangrijke rol gaan spelen bij het afdichten van de vloer en maken zo het verhogen van de achterkant (meer rake) mogelijk.