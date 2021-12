Welke Formule 1-teams en -coureurs presteerden goed in 2021 en wie vielen tegen? In drie delen blikt NU.nl terug op dit intense seizoen in de koningsklasse. Vandaag nemen we de twee topteams en hun coureurs onder de loep: Mercedes en Red Bull Racing.

Mercedes - Eerste met 613,5 punten

Cijfers in 2021 Punten: Hamilton 387,5 - Bottas 226

Kwalificatieduel: Hamilton 17 - Bottas 5

Hoogste klassering: winst Hamilton in Bahrein, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië, Rusland, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië; winst Bottas in Turkije

Na jaren van dominantie en solide voorbereiding begon Mercedes (relatief) matig aan het seizoen. De regelwijziging aan de vloer trof de auto's met een achterkant die laag boven het asfalt hangt, waarvan Mercedes de voornaamste was. De W12 gold nog altijd als topauto, maar zeker niet zo oppermachtig als in 2020.

Mercedes koos er in de winter voor de auto niet grondig door te ontwikkelen en dus geen 'tokens' in te zetten, waar de meeste andere teams (waaronder Red Bull) dat wel deden. Dat wil niet zeggen dat het exact dezelfde auto als in 2020 was. Veel aerodynamische ontwikkeling viel buiten het tokensysteem. Er waren geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van het jaar ervoor. Wel verscheen Mercedes met een nieuwe motor aan de start.

In de gehele eerste seizoenshelft won Lewis Hamilton slechts twee races op eigen kracht: in Portugal en Spanje. In Bahrein en op Silverstone won de Brit ook, maar daar was Red Bull sneller. Tijdens de controversieel verlopen thuisrace van Hamilton introduceerde Mercedes wel een belangrijke update.

Na de grote update in Silverstone begon Mercedes de overhand te krijgen. Na de grote update in Silverstone begon Mercedes de overhand te krijgen. Foto: Getty Images

Auto is beter af te stellen na aanpak vloer

Het team pakte vooral de vloer van de auto aan, waardoor die op zichzelf meer neerwaartse kracht leverde. Daarnaast slaagde Mercedes erin de werking van de vloer op de rechte stukken juist te hinderen, door de auto onder druk van de rijwind in te laten zakken. Doordat de vloer zo veel minder luchtweerstand gaf, ging de topsnelheid omhoog. Dit zorgde ervoor dat Hamilton en Valtteri Bottas met een steilere achtervleugel konden rijden, zonder dat dit veel snelheid kostte op de rechte stukken.

De auto werd hierdoor in zijn geheel sneller en was ook makkelijker af te stellen. De update bleek niet meteen effectief, maar door de bank genomen was de Mercedes in de tweede seizoenshelft wel de snelste auto. Daar droeg een reeks motorwissels ook aan bij, al was dit door de nodige betrouwbaarheidsproblemen niet altijd uit luxe.

Terwijl Mercedes zich technisch knap terug in de strijd knokte, verliepen beslissingen aan de pitmuur niet altijd even solide. Red Bull was ze vaak te slim af. Een dieptepunt was de eenzame herstart van Hamilton in Hongarije, terwijl de rest van het veld besloot droogweerbanden te halen.

In Brazilië stond er geen maat op Hamilton (en zijn auto). In Brazilië stond er geen maat op Hamilton (en zijn auto). Foto: Getty Images

Dubbele inhaalrace Hamilton in Brazilië was een huzarenstukje

Hamilton maakte zelf ook wat foutjes, zoals zijn schuiver in de grindbak op Imola en de misser met de 'magic button' in Azerbeidzjan.

In de tweede seizoenshelft kwam de zevenvoudig wereldkampioen, geholpen door zijn verbeterde auto, sterker voor de dag. Het hoogtepunt van Hamilton was zijn tweedelige opmars door het veld in Brazilië. Snelste auto of niet, er zijn zeer weinig coureurs die zo'n huzarenstukje kunnen leveren. Het dieptepunt van zijn seizoen laat zich raden.

Bottas kende een voor zijn doen redelijk seizoen, maar was zelden bij machte om Hamilton echt te helpen in diens strijd met Max Verstappen. Mercedes moet gaan denken aan een opvolger voor Hamilton. Bottas is dat absoluut niet, George Russell in potentie wel. De Fin moet dus plaatsmaken.

Hamilton versus Verstappen of Mercedes versus Red Bull: het was heel 2021 een bittere strijd. Hamilton versus Verstappen of Mercedes versus Red Bull: het was heel 2021 een bittere strijd. Foto: Getty Images

Red Bull - Tweede met 585 punten

Cijfers in 2021 Punten: Verstappen 395,5 - Pérez 190

Kwalificatieduel: Verstappen 20 - Pérez 2

Hoogste klassering: winst Verstappen in Emilia-Romagna, Monaco, Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk, België, Nederland, Verenigde Staten, Mexico, Abu Dhabi; winst Pérez in Azerbeidzjan

Misschien kwam het doordat de auto's grotendeels gelijk bleven aan die van 2020, maar Red Bull kwam ongebruikelijk goed uit de winter. De RB16B domineerde de testdagen en trok die lijn grofweg tot de zomerstop door, uitzonderingen daargelaten.

Dat Red Bull minder werd getroffen door de regelwijziging rond de vloer dan Mercedes is een feit, maar het gaat te ver om de gewijzigde krachtsverhoudingen daar volledig aan op te hangen.

Honda imponeerde met een motor die eigenlijk voor 2022 was bedoeld. De Japanse krachtbron deed nauwelijks onder voor benchmark Mercedes en was een stuk betrouwbaarder dan die van de belangrijkste concurrent.

Daarnaast besteedde Red Bull de ontwikkelingstokens slim aan de versnellingsbakbehuizing en de lay-out van de achterwielophanging, een ingreep (naar voorbeeld van Mercedes) die veel aerodynamisch voordeel opleverde.

In de kwalificaties lukt het nog wel, in de races gaat het moeizamer

In de tweede seizoenshelft verloor het team terrein op Mercedes. In de kwalificaties kon Verstappen nog imponeren, zeker met verse banden en dankzij de eigenschappen van zijn auto. Zolang er genoeg grip aan de voorkant was, kon de Nederlander alles doen met de RB16B, wetende dat de achterkant van de auto door het extreme design van de vloer met ruim voldoende neerwaartse kracht op het asfalt werd gedrukt.

Maar vooral in de laatste races sleten de banden sneller dan bij Mercedes en kwam Verstappen 'racepace' tekort. Daarom pakte hij in Abu Dhabi wel pole, maar kon hij Hamilton in de race niet echt bijhouden.

Aan de pitmuur was Red Bull afgelopen seizoen ook sterk. Mede door een slimme strategie kon Verstappen winnen in Frankrijk en de Verenigde Staten. Maar het was ook Verstappen zelf die onder meer in deze races het verschil maakte.

Verstappen steeg in meerdere races boven zijn materiaal uit. Verstappen steeg in meerdere races boven zijn materiaal uit. Foto: Getty Images

Seizoen Verstappen stond bol van knetterende kwalificatierondjes en inhaalacties

Verstappen liet de undercut in Frankrijk werken met een absurd snelle ronde uit de pits en perste in Austin alles uit zijn Red Bull om de snellere Mercedes van Hamilton voor te blijven. Het is slechts een greep uit zijn successeizoen, dat bol stond van knetterende kwalificatierondjes, doortastende inhaalacties en zeer consistente rondetijden.

Nooit wekte de Limburger de indruk ten onder te gaan aan de spanning, hoewel het zijn eerste titelgevecht ooit was, met nota bene een zevenvoudig wereldkampioen.

Dat, én de wetenschap dat de Nederlander flink wat punten misliep door botte pech, maakt het irrelevant hoe zijn wereldtitel in Abu Dhabi uiteindelijk tot stand kwam. Verstappen was in 2021 de beste coureur en dus de terechte kampioen.

Verstappens knetterende kwalificatierondje in Saoedi-Arabië leek historisch te worden, tot de muur dat voorkwam. Verstappens knetterende kwalificatierondje in Saoedi-Arabië leek historisch te worden, tot de muur dat voorkwam. Foto: Getty Images

Pérez hielp in Abu Dhabi, maar kon Verstappen simpelweg nooit bijhouden

Zijn teamgenoot Sergio Pérez leverde in Abu Dhabi een mooie bijdrage aan Verstappens succes, waarmee hij het beeld van zijn eerste Red Bull-seizoen enigszins rechttrok.

Dat was nodig ook, want de Mexicaan beleefde geen topjaar. Pérez heeft het geluk dat voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon er niet veel van bakten, waardoor hij naar recente normen een relatief goede teamgenoot is voor Verstappen.

Tegelijkertijd moet geconcludeerd worden dat hij zijn kopman niet kon bijhouden. Minder dan Bottas dat kon bij Hamilton. Verstappen pakte meer dan twee keer zo veel punten.

Mogelijke verklaringen: de Red Bull is moeilijk te besturen, Verstappen is simpelweg te goed geworden of Pérez is uiteindelijk nét niet snel genoeg voor een topteam. Of alle drie. Volgend seizoen komen de definitieve antwoorden.