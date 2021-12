Welke Formule 1-teams en -coureurs presteerden goed in 2021 en wie vielen tegen? In drie delen blikt NU.nl terug op dit intense seizoen in de koningsklasse. Vandaag nemen we het middenveld onder de loep: Ferrari, McLaren, Alpine en AlphaTauri.

Ferrari - derde met 323,5 punten

Cijfers in 2021 Punten: Sainz 164,5 - Leclerc 159

Kwalificatieduel: Leclerc 13 - Sainz 9

Hoogste klassering: tweede - Sainz in Monaco, Leclerc in Groot-Brittannië

Twee momenten waren bepalend in het seizoen van Ferrari, dat zich herstelde van het rampjaar 2020. Na een goede start van het seizoen, met onder meer polepositions voor Charles Leclerc in Monaco en Azerbeidzjan, zakte het team in Frankrijk door extreme bandenslijtage door het ijs. De focus van de afstelling werd daarna iets meer verschoven naar race.

Het tweede moment was de Grand Prix van Rusland, waar Ferrari een verbeterde motor introduceerde. Het hybride systeem, dat nog van 2020 was, was volledig gemoderniseerd. Vanaf dat moment kon het Italiaanse team echt afstand nemen van concurrent McLaren. De auto is na de introductie in Bahrein niet meer verder ontwikkeld, omdat de focus op 2022 ligt.

De Ferrari SF21 bleek veel sneller dan zijn voorganger. Foto: Getty Images

Carlos Sainz kwam over van McLaren en bleek een goeie match met de Scuderia. Veel tijd om te wennen had de Spanjaard niet nodig, hoewel hij zich zeker in het begin afvroeg hoe Leclerc de supersnelle rondjes uit de Ferrari wist te persen.

Uiteindelijk eindigde de degelijke en consistente Sainz nipt boven de snelle, maar soms onstuimige Leclerc in het kampioenschap. Ferrari heeft een complementair coureursduo waar het nog veel plezier aan kan beleven.

McLaren - vierde met 275 punten

Cijfers in 2021 Punten: Norris 160 - Ricciardo 115

Kwalificatieduel: Norris 15 - Ricciardo 7

Hoogste klassering: eerste - Ricciardo in Italië

Het Britse McLaren leek voorbestemd om het derde team te zijn achter Red Bull en Mercedes, en dat was het grote delen van het seizoen dan ook. De auto blonk uit in bepaalde situaties, met name als het om hoge topsnelheden draaide. Dat leverde Daniel Ricciardo en Lando Norris een fraaie dubbelzege op in Monza.

McLaren was vooral in de slotfase van het seizoen te zwak om de aanval die Ferrari had ingezet nog af te slaan. Teambaas Zak Brown had ongetwijfeld meer verwacht van Ricciardo; te vaak moest de 22-jarige Norris de kar trekken voor het team.

Lando Norris pakte in Rusland zijn eerste poleposition. Foto: Getty Images

Terwijl zijn ervaren teamgenoot worstelde met de auto, zette Norris zichzelf wel definitief op de kaart. Niet alleen met mooie prestaties zoals podiumplaatsen en zijn eerste poleposition, maar ook door zijn clowneske imago wat te verliezen. De Formule 1 heeft momenteel enorme rijkdom aan toptalenten. Norris past naadloos binnen die selectie.

Alpine - vijfde met 155 punten

Cijfers in 2021 Punten: Alonso 81 - Ocon 74

Kwalificatieduel: Alonso 11 - Ocon 11

Hoogste klassering: eerste - Ocon in Hongarije

De terugkeer van Fernando Alonso in de Formule 1 was goed nieuws voor de koningsklasse en natuurlijk ook voor Alpine. Rondom de ijzersterke Spaanse coureur gebeurt altijd wel wat. Van briljant verdedigingswerk tegen Lewis Hamilton in Hongarije tot het moedwillig afsnijden van een bocht in Rusland, het is nooit saai met Alonso.

Uiteindelijk profiteerde ook Esteban Ocon van de terugkeer van de gewiekste Spanjaard, die in het verleden bedreven was in het met huid en haar opeten van teamgenoten. Ocon hield stand en mocht Alonso zelfs bedanken voor zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Omdat Fernando Alonso Lewis Hamilton lang ophield, kon Esteban Ocon winnen in Hongarije. Foto: Getty Images

Alpine was dit seizoen voornamelijk verwikkeld in een strijd met AlphaTauri. Vooral in de Hongaarse Grand Prix en de eerste GP van Qatar pakte de Frans-Britse renstal veel punten die uiteindelijk doorslaggevend bleken.

Toch moet niet vergeten worden dat Alpine nog steeds een fabrieksteam is van Renault, waarvan betere prestaties mogen worden verwacht. Dat moet in 2022 met 'El Plan' allemaal goed komen.

AlphaTauri - zesde met 142 punten

Cijfers in 2021 Punten: Gasly 110 - Tsunoda 32

Kwalificatieduel: Gasly 21 - Tsunoda 1

Hoogste klassering: derde - Gasly in Azerbeidzjan

Als het Italiaanse zusterteam van Red Bull twee coureurs van het kaliber Pierre Gasly had gehad, dan was er veel meer mogelijk geweest. Maar AlphaTauri is vooral een opleidingsteam, dus kreeg Yuki Tsunoda een kans. De Japanner maakte op momenten wel indruk, maar moest toch vooral leren wat het inhoudt om Formule 1-coureur te zijn.

Gasly stond er dus grotendeels alleen voor en pakte die rol goed op. De Fransman is uitgegroeid tot een volwassen en sterke coureur, die zijn snelheid ook om kan zetten in punten. De 25-jarige coureur uit Rouen pakte er meer dan de beide Alpine-coureurs. Een stap omhoog zou verdiend zijn, maar er is momenteel nergens plek.

Pierre Gasly trok in 2021 de kar bij AlphaTauri. Foto: Getty Images

AlphaTauri had in 2021 een sterke auto die in handen van Gasly niet onderdeed voor de concurrentie in het middenveld. Lukt dat in 2022 weer, dan weet het team dat Tsunoda inmiddels de ervaring heeft om ook te presteren. Dat lukte hem in Abu Dhabi met een vierde plaats al heel goed. De 1,59 meter lange Japanner heeft nog altijd het potentieel om een publiekslieveling te worden.