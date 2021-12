Welke Formule 1-teams en coureurs presteerden goed in 2021 en wie vielen tegen? In drie delen blikt NU.nl terug op het intens verlopen seizoen in de koningsklasse. Vandaag nemem we de onderste vier teams onder de loep: Aston Martin, Williams, Alfa Romeo en Haas.

Aston Martin - zevende met 77 punten

Cijfers in 2021 Punten: Vettel 43 - Stroll 34

Kwalificatieduel: Vettel 14 - Stroll 8

Hoogste klassering: Vettel 2e in Azerbeidzjan

In 2020 was de toen nog roze gespoten Racing Point één van de revelaties van het seizoen. De auto was een volwaardige kopie van de Mercedes uit 2019 en dat bleek goed uit te pakken. Toch zat juist de keuze om de filosofie van het kampioensteam te volgen de renstal in 2021 dwars. Zowel de Mercedes als de nu in het groen gespoten Aston Martin werden het hardste getroffen door de regelwijziging aan de vloer van de auto's, die een stuk smaller moest worden.

Beide auto's hebben lage 'rake', wat inhoudt dat de auto achter relatief dicht boven het wegdek hangt. Door de nieuwe regels verloren beide teams veel neerwaartse kracht aan de achterkant. Topformatie Mercedes herstelde zich daar vrij snel van, maar de Aston Martin bleef heel 2021 een zorgenkindje.

Sebastian Vettel onderweg naar de tweede plaats in Baku Sebastian Vettel onderweg naar de tweede plaats in Baku Foto: Getty Images

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vond ondanks de matige auto wel iets van zijn oude vorm terug. De Duitser hield Lance Stroll vrij eenvoudig onder de duim, maar kon met de AMR21 -die meestal op de puntengrens bivakkeerde- verder weinig uitrichten. Zijn hoogtepunt was de tweede plaats in Azerbeidzjan, al zal Vettel de eerste zijn om toe te geven dat die podiumplaats niet op pure snelheid werd gepakt.

Stroll reed een vrij degelijk maar weinig imponerend seizoen. De Canadees wist nergens te verrassen, zoals hem in eerdere seizoenen wel soms lukte.

Williams - achtste met 23 punten

Cijfers in 2021 Punten: Russell 16 - Latifi 7

Kwalificatieduel: Russel 20 - Latifi 2

Hoogste klassering: Russell 2e in België

George Russell verdiende in 2021 een transfer naar Mercedes, wat alles zegt over het seizoen dat 23-jarige Brit beleefde. Maar liefst vier keer kwalificeerde hij de Williams in de top tien, waaronder een keer als tweede en een keer als derde. In België verzilverde Russell zijn tweede startplaats omdat er alleen achter de safetycar werd gereden.

Dat Russell op sommige dagen kon excelleren met de Williams was mede te danken aan het wispelturige karakter van de FW43B, een auto die -zoals techneuten dat omschrijven- over 'peaky downforce' beschikt. Dat houdt in dat de auto onder bepaalde omstandigheden erg goed op de weg wordt gedrukt. Waren die omstandigheden niet goed, dan was de Williams gewoon een achterhoede auto.

George Russell tijdens de natte kwalificatie op Spa-Francorchamps George Russell tijdens de natte kwalificatie op Spa-Francorchamps Foto: Getty Images

Nicholas Latifi liet in 2021 zien dat hij op momenten best een degelijke coureur kan zijn, al stond de Canadees grotendeels in de schaduw van Russell. Toch behaalde hij -als we de niet verreden Belgische GP even buiten beschouwing laten- de hoogste eindklassering voor het team, door zevende te worden in de chaotische Grand Prix van Hongarije.

Alfa Romeo - negende met 13 punten

Cijfers in 2021 Punten: Räikkönen 10 - Giovinazzi 3

Kwalificatieduel: Giovinazzi 13 - Räikkönen 7

Hoogste klassering: Räikkönen 8e in Rusland en Mexico

Voor Alfa Romeo was 2021 een vrij kleurloos seizoen, net als 2020. Op goede dagen was de Zwitserse formatie in staat om punten te pakken of binnen de top tien te kwalificeren, maar veel vaker was de achterhoede het speelveld. Hoewel de auto van 2021 een nieuwe neus kreeg, lijkt Alfa Romeo al een paar seizoenen grotendeels stil te staan in ontwikkeling.

De coureurs onderling blonken uit in verschillende dingen. Kimi Räikkönen was op zaterdagen vaak niet op zijn best, maar bleef met zijn ervaring en consistentie in de races toch vaak een factor om rekening mee te houden. Dat leverde punten op.

Kimi Räikkönen pakt de achtste plaats in Rusland Kimi Räikkönen pakt de achtste plaats in Rusland Foto: Getty Images

Antonio Giovinazzi troefde de Fin in de kwalificatie vaak af, maar in de races wist de Italiaan het dan niet waar te maken. De 28-jarige Giovinazzi is het voorbeeld van een coureur die snel is over een ronde, maar moeite heeft om dat een hele race vast te houden. Geen wonder dat zijn Formule 1-loopbaan na Abu Dhabi tot nader order is beëindigd.

Datzelfde geldt voor Räikkönen, en de 42-jarige enkelvoudig wereldkampioen wist dat al voor het seizoen begon. Je kunt je afvragen of 'The Iceman' niet een paar jaar te lang is doorgegaan.

Haas - tiende met 0 punten

Cijfers in 2021 Punten: Schumacher 0 - Mazepin 0

Kwalificatieduel: Schumacher 20 - Mazepin 2

Hoogste klassering: Schumacher 12e in Hongarije

Voor het seizoen begon wisten de beide Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin al dat ze met de langzaamste auto van het veld aan de start zouden verschenen. De VF-21 was niet doorontwikkeld, en dat na een al moeizaam verlopen 2020. Volgens Haas was dat omdat het team zich op de volledig nieuwe auto's van 2022 wil richten, maar het budget om de auto sneller te maken ontbrak waarschijnlijk ook.

Schumacher en Mazepin moesten dus vooral met elkaar knokken, en dat deden ze dan ook. Meerdere keren zaten de Rus en de Duitser elkaar dwars, zoals tijdens de Nederlandse Grand Prix. Uiteindelijk bleek Schumacher wel veel sterker dan zijn Russische teammaat.

Mick Schumacher voor Max Verstappen in Hongarije Mick Schumacher voor Max Verstappen in Hongarije Foto: Getty Images

De debuterende zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wist ondanks aardig wat crashes toch een goede indruk achter te laten. Dat deed hij vooral door zich goed te kwalificeren, maar ook door in duels te laten zien dat hij wel iets van de genen van zijn vader heeft.

Mazepin worstelde door het hele seizoen heen met de auto en moest in de kwalificaties te vaak te veel toegeven op zijn teammaat. De Rus heeft zijn aanwezigheid in de Formule 1 nog nauwelijks kunnen rechtvaardigen.