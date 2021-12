Het stof van het huidige seizoen is nog niet neergedaald, of de focus van de Formule 1 is alweer verschoven naar 2022. De zinderende slotrace in Abu Dhabi was het einde van een tijdperk. Volgend jaar gaan de auto's grondig veranderen. Een uitleg over hoe en waarom de Formule 1 er in het volgende seizoen anders uitziet.

Het grote probleem van de huidige Formule 1-auto's is dat ze niet goed achter elkaar aan kunnen rijden. Het is dus moeilijk voor de coureurs om elkaar in te halen. Met de nieuwe regels is alles in het werk gesteld om dit makkelijker te maken en het racen te verbeteren.

Dat de auto's elkaar nu niet goed kunnen volgen heeft twee aan elkaar verbonden oorzaken. Om echt snel door de bochten te kunnen hebben ze downforce nodig, neerwaartse druk. De auto's worden op de weg gedrukt dankzij de vleugels en de speciaal vormgegeven onderkant. Die wekken de downforce op. De keerzijde is dat de lucht waar de auto doorheen rijdt door dit proces ontzettend wordt verstoord.

Dit heeft gevolgen voor de auto die erachter rijdt. Om het proces van het opwekken van neerwaartse kracht echt goed te laten verlopen is eigenlijk stabiele lucht nodig, maar dat is er dus niet als er een andere auto vlak voor rijdt.

Het gevolg: er wordt minder neerwaartse druk opgewekt en de auto kan dus minder snel door de bocht. En daarmee verliest een coureur terrein op de voorganger. Dit betekent dat het moeilijker is om met die auto in duel te gaan. Als de ene coureur langdurig kort achter een andere deelnemer rijdt, slijten zijn banden ook sneller.

De huidige Formule 1-auto's kunnen niet lang heel dicht achter elkaar rijden. De huidige Formule 1-auto's kunnen niet lang heel dicht achter elkaar rijden. Foto: Getty Images

Zo gaan de auto's veranderen

Ten eerste wordt er in 2022 gereden met andere banden en velgen. Het formaat groeit van 13 inch naar 18 inch.

Dit is een ingrijpende wijziging. De karakteristiek van dit formaat band is heel anders dan de oude vertrouwde relatief dikke banden die de Formule 1 al decennia gebruikt.

Twee eigenschappen moeten gaan bijdragen aan makkelijker inhalen. Als deze nieuwe banden glijden over het asfalt, is er minder kans op oververhitting, en dus minder kans op gripverlies. Dit zorgt ervoor dat auto's langer met elkaar in duel kunnen.

De grotere wielen en dunnere banden zorgen daarnaast, in combinatie met afgedekte velgen en een soort vleugel over het wiel heen, voor minder luchtverstoring. De huidige banden en velgen veroorzaken een groot deel van de luchtverstoring waardoor auto's elkaar slecht kunnen volgen.

Ferrari-tescoureur Antonio Fuoco onderweg met de 18 inch velgen, inclusief wieldoppen. Ferrari-tescoureur Antonio Fuoco onderweg met de 18 inch velgen, inclusief wieldoppen. Foto: Getty Images

Auto's krijgen een ander uiterlijk

De auto's van 2022 zien er anders uit dan de afgelopen jaren. Dit komt doordat de combinatie van afhankelijkheid van stabiele lucht en het tegelijkertijd verstoren van de lucht wordt aangepakt.

Dat wil de Formule 1 als volgt bereiken: de nieuwe auto's moeten dankzij een andere manier van het opwekken van neerwaartse druk minder gevoelig zijn voor verstoorde lucht. Bij de auto's van 2022 vindt dit proces veel meer plaats onder de auto, waarbij gebruikt wordt gemaakt van het zogeheten grondeffect. Nog meer dan nu al het geval is wordt er in speciale tunnels onder de auto door een vacuüm gecreëerd waardoor de wagen wordt vastgezogen aan het asfalt. Het voordeel van deze manier van downforce opwekken is dat het veel minder gevoelig is voor verstoorde lucht.

Omdat er meer downforce wordt opgewekt door de auto zelf, zijn de voor- en achtervleugel minder belangrijk. Die krijgen dan ook een andere vorm, met als hoofddoel minder luchtverstoring. Ze worden veel ronder van vorm en lijken in 2022 waarschijnlijk niet echt meer op de vleugels die we gewend zijn. Het DRS-systeem zal in eerste instantie nog niet verdwijnen, maar de hoop is dat het hulpmiddel om in te halen dankzij de nieuwe regels op den duur niet meer nodig is.

De interpetatie van de nieuwe regels door de Formule 1. De teams hebben al laten weten dat hun creaties hier niet echt op gaan lijken. De interpetatie van de nieuwe regels door de Formule 1. De teams hebben al laten weten dat hun creaties hier niet echt op gaan lijken. Foto: Formula One

Teams hebben minder te besteden

Dan is er nog een derde maatregel die niet letterlijk voor inhaalacties moet zorgen, maar indirect wel: de zogenoemde budgetcap.

De teams moesten in het afgelopen seizoen werken met een budget van afgerond 130 miljoen euro. Er zijn enkele uitgaven die buiten dit budget vallen, maar de ontwikkeling van de auto zit wel volledig binnen deze limiet. Het doel is helder: zorgen dat het veld dichter bij elkaar komt, doordat geld minder het verschil maakt.

Teams moesten het afgelopen jaar meer dan ooit kiezen waar ze hun geld aan uitgaven. Er waren renstallen - vooral Ferrari - die al hun kaarten op 2022 hebben gezet, maar bijvoorbeeld Red Bull en Mercedes moesten ook de huidige auto verbeteren om de strijd met elkaar vol te houden.

Naast de budgetcap zijn er ook limieten ingesteld aan hoeveel tijd de teams hun auto's in de windtunnel mogen finetunen. De teams die hoger in het klassement zijn geëindigd mogen minder tijd doorbrengen in de windtunnel dan minder succesvolle formaties. Ook hierbij is het doel weer om het veld dichter bij elkaar te brengen.

De nieuwe auto's komen over ruim twee maanden (23 tot en met 25 februari) in actie, tijdens testdagen die gepland staan op het Circuit de Barcelona-Catalunya bij Barcelona.